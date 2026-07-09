حين تكسب الجغرافيا مباراة

"الآن… أصبح العالم كله يعرف أين تقع الرأس الأخضر". ... لم تكن هذه العبارة التي قالها حارس منتخب الرأس الأخضر في المونديال بعد نهاية المباراة مجرّد انفعال لاعبٍ عاش لحظة انتصار. بدت الجملة الساحرة على بساطتها أقرب إلى اعتراف طويل خرج أخيراً من صدر وطن كامل. جملة واحدة حملت من المعاني ما تعجز عنه خطابات سياسية وملفات دبلوماسية وحملات ترويج سياحي امتدّت سنوات، فقد اختصر الرجل علاقة الشعوب الصغيرة بالجغرافيا، وعلاقة الجغرافيا بالذاكرة، وعلاقة الذاكرة بما تمنحه المصادفات الجميلة من فرصة نادرة للحضور. فالخرائط، على عدالتها، لا تضمن العدالة لأصحابها. يمكن لبلد أن يحتل مكانه كاملاً فوق الورق، ثم يبقى غائباً عن المخيلة البشرية. ويمكن لجزيرة صغيرة وسط المحيط أن تتحول، في أيام قليلة، إلى اسم مألوف يتردّد في البيوت والمقاهي والشاشات، لأن أبناءها نجحوا في أن يمنحوا العالم سبباً لالتفاتة صادقة.

هذا ما تفعله كرة القدم حين تتجاوز حدود الرياضة. إنها تعيد توزيع الضوء، ولو مؤقتاً، على أماكن ظلّت طويلاً بعيدة عن مركز الاهتمام. تجعل ملايين البشر يفتحون الخرائط الإلكترونية بحثاً عن بلد لم يكن يخطر في بالهم قبل أيام. يقرأون عن تاريخه، ويسألون عن لغته، ويشاهدون صوره، ويكتشفون أن خلف الاسم الذي بدا غريباً شعباً كاملًا، له ذاكرته وأغانيه ولهجته وأحلامه وأحزانه.

ولعل أجمل ما في الرياضة أنها تمنح الدول الصغيرة فرصة لا تمنحها موازين القوة التقليدية، فالمباراة تبدأ من نقطة واحدة، والنتيجة لا تسأل عن مساحة الأرض، ولا عن حجم الاقتصاد، ولا عن عدد السكّان. ولهذا يشعر أبناء تلك البلدان بأنهم، ولو لساعات قليلة، يقفون في مساحة متكافئة مع الجميع، وأن علمهم يرفرف بالارتفاع نفسه، وأن اسم وطنهم يُنطق بالقدر نفسه من الاهتمام. ولذلك استوقفتني عبارة حارس مرمى الرأس الأخضر، المعروف بلقب فوزينيا، أكثر من المباراة نفسها. فقد ذكّرتني بأن الشعوب تبحث، قبل أي شيء، عن الاعتراف. الاعتراف بوجودها، وبحقها في أن تكون معروفة، وبأن أسماءها ليست حواشي في كتاب الجغرافيا. وما من وطنٍ يحب أن يبقى مجهولاً، حتى لو كان مطمئناً إلى هدوئه وبعيداً عن صخب السياسة ومراكز النفوذ.

لا تخصّ هذه الرغبة الرأس الأخضر وحدها. إنها تسكن عشرات البلدان التي تمتلك ثقافات عريقة، وإنتاجاً أدبيّاً وفنيّاً غنيّاً، لكنها لم تحظ بالقدر الكافي من الالتفات العالمي. كم من شاعرٍ كبيرٍ بقي حبيس لغته، وكم من موسيقى رائعة لم تعبر حدود موطنها، وكم من مدينةٍ جميلةٍ لا يعرفها أحد إلا سكّانها، لأن الفرصة التي تضعها أمام أنظار الآخرين لم تأت بعد. ولهذا تبدو الثقافة والرياضة وجهين لحكاية واحدة. فكما تستطيع مباراة واحدة أن تجعل الملايين يبحثون عن بلد صغير، تستطيع رواية عظيمة أن تجعل مدينة مجهولة مقصداً للقرّاء، وتستطيع قصيدة أن تحفظ اسم قرية أكثر مما تحفظه الخرائط. الأعمال الإبداعية، مثل الإنجازات الرياضية، لا تنقل الأخبار فحسب، وإنما تنقل الأمكنة نفسها من الهامش إلى المتن، ومن المعرفة الباردة إلى الألفة.

كم مدينة عرفناها أول مرّة عبر رواية، وكم بلد أحببناه لأن فيلماً صادقاً خرج منه، وكم جزيرة حملتنا إليها أغنية. الذاكرة البشرية لا تُبنى بالمعلومات وحدها، وإنما بما يلامس الوجدان. ولهذا تبقى الحكاية أقوى من الإحداثيات، ويبقى الأثر أرسخ من الأرقام. وربما لهذا السبب أيضاً تتألم الشعوب حين يُختزل اسم أوطانها في حرب، أو مجاعة، أو كارثة طبيعية. فهي تعرف أن صورة واحدة قادرة على أن تستقر طويلاً في أذهان الآخرين، وأن الخروج منها يحتاج سنواتٍ من العمل والإنجاز والإبداع. لذلك يفرح الناس حين يأتي خبر مختلف، حين يرتبط اسم وطنهم بهدف جميل، أو اكتشاف علمي، أو كتاب يحقق حضوراً واسعاً، أو موسيقى تعبر البحار، أو منتخب يفرض احترامه على أقوى المنافسين.

لقد بدت عبارة فوزينيا إنسانية إلى حد بعيد، لأنها خرجت من شعورٍ يعرفه أبناء البلدان الصغيرة، ويعرفه أيضاً كل من عاش يوماً على هامش اهتمام الآخرين. الحاجة إلى أن يُذكر الاسم بمحبة، وأن يُنطق من غير تردّد، وأن يصبح مألوفاً بعد طول غياب، حاجة عميقة لا علاقة لها بالغرور، وإنما بالانتماء، فالاعتراف يمنح المكان طمأنينة إضافية، ويمنح أبناءه إحساساً بأنهم حاضرون في الوعي الإنساني، وأنهم لم يعودوا مجرّد نقطة بعيدة في المحيط.

بعد تلك المباراة، لم تتحرّك الرأس الأخضر من مكانها قيد أنملة، ولم تتبدّل حدودها، ولم تكبر مساحتها. الذي تغيّر موقعها في ذاكرة ملايين البشر. وهذا التحوّل، على بساطته، يكشف حقيقة يغفل عنها كثيرون؛ فالجغرافيا لا تصنعها الخرائط وحدها، وإنما تصنعها أيضاً اللحظات التي ينجح فيها شعب صغير في أن يكتب اسمه بخط واضح في ذاكرة العالم. وربما كانت تلك هي البطولة الأجمل، لأنها تمنح وطناً كاملاً حقه في أن يُرى، وأن يُعرف، وأن يشعر، ولو مرّة، بأن المسافة بينه وبين الآخرين تقلصت، بفضل حلم حمله أحد أبنائه بين يديه، ثم ركض به حتى النهاية.