حمد بن خليفة... تغيير مسار الدولة وهندسة مكانة قطر

برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، تفقد قطر قائداً استثنائياً شكّل محطّةً فارقةً في تاريخها الحديث، إذ ارتبط اسمه بمشروع وطني أعاد صياغة الدولة، ورسّخ دعائم نهضتها، وفتح أمامها آفاقاً جديدة من الحضور والتأثير في المستويَين الإقليمي والدولي. فقد تجاوزت رؤيته حدود إدارة شؤون الحكم إلى إعادة تعريف وظيفة الدولة نفسها، وإعادة بناء مؤسّساتها، وتوسيع آفاق دورها، حتّى انتقلت قطر من دولة صغيرة محكومة بقيود الجغرافيا والديمغرافيا إلى دولة ذات مكانة عالمية، تمتلك حضوراً يفوق حجمها، وتأثيراً يتجاوز حدود مواردها الطبيعية.

لم يكن الأمير الوالد (كما يسمّيه القطريون) مجرّد رئيس دولة سابق، بل كان قائداً ارتبطت باسمه مرحلة تأسيس ثانية في تاريخ البلاد. عاش جيلٌ كاملٌ تفاصيل التحوّل الذي قاده، ورأى بأمّ عينه كيف انتقلت قطر في أقلّ من عقدَين من دولة محدودة الحضور إلى دولة أصبحت حاضرةً في كبرى القضايا الإقليمية والدولية. ولذلك، لا يستدعي رحيله اليوم استذكار رجل دولة فحسب، وإنّما استحضار مرحلة كاملة غيّرت صورة قطر في الداخل والخارج. يوم رحيل الأمير حمد، يقف الناس ليستحضروا سيرة قائد آمن بأنّ قوّة الدول لا تُقاس بمساحتها، ولا بعدد سكّانها، وإنّما بقدرتها على امتلاك رؤية واضحة، وبناء مؤسّسات قويّة، وصناعة أثر مستدام. وفي مرحلة مفصلية من تاريخ قطر، قاد مشروعاً وطنياً متكاملاً أعاد صياغة العلاقة بين الدولة ومواردها ومؤسّساتها، ونقلها من نموذج الدولة الريعية التقليدية إلى دولة مؤسّسات حديثة، تعتمد التخطيط الاستراتيجي، وتستثمر في الإنسان، وتتعامل مع الثروة بوصفها وسيلةً لبناء المستقبل لا غاية في ذاتها.

رحيل الشيخ حمد لا يستدعي استذكار رجل دولة فحسب، وإنّما استحضار مرحلة كاملة غيّرت صورة قطر في الداخل والخارج

شهدت قطر في عهده (1995- 2013) تحوّلاتٍ بنيويةً عميقةً شملت مختلف جوانب الدولة. فقد حُدِّثت مؤسّسات الحكم والإدارة، وعُزِّز استقلال القضاء، وأُقرّ الدستور الدائم، وتوسّعت المشاركة الشعبية، ورُسِّخت مبادئ الحوكمة، بالتوازي مع إطلاق نهضة اقتصادية غير مسبوقة جعلت من الغاز الطبيعي رافعةً للتنمية الشاملة. كما تأسّس جهاز قطر للاستثمار ليصبح أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وليجسّد رؤيةً بعيدة المدى تقوم على استثمار الفوائض المالية لصالح الأجيال المقبلة، وتنويع مصادر القوّة الاقتصادية للدولة. ولم تكن هذه الإنجازات الاقتصادية معزولةً عن مشروع أشمل، بل جاءت ضمن رؤية استراتيجية هدفت إلى بناء اقتصاد قوي، ومؤسّسات أكثر كفاءة، ودولة أكثر قدرة على مواجهة المستقبل.

وامتدّت هذه الرؤية إلى الاستثمار في الإنسان والمعرفة بوصفهما الثروة الحقيقية للدول. فكانت مؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والمدينة التعليمية، والاستثمار في البحث العلمي والابتكار، خطوات تأسيسية لبناء اقتصاد المعرفة. كما شهدت البلاد نهضةً شاملة في التعليم والصحّة والثقافة والبنية التحتية، وتوسّعت الاستثمارات في الرياضة، حتّى أصبحت قطر أوّل دولة عربية تفوز باستضافة كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز لم يكن حدثاً رياضياً فحسب، بل تتويجاً لمسار طويل من بناء السمعة الدولية وتعزيز الثقة العالمية بالدولة.

وفي الوقت نفسه، أدرك الأمير الوالد أنّ القوّة في القرن الحادي والعشرين لم تعد تُختزل في القدرات العسكرية أو الاقتصادية وحدها، وإنما تقوم أيضاً على امتلاك منظومة متكاملة من أدوات التأثير غير التقليدية. ومن هذا المنطلق، لم يتعامل مع الإعلام والثقافة والتعليم والعمل الإنساني والرياضة بوصفها قطاعات منفصلة، بل استثمارات استراتيجية في بناء رصيد الدولة المعنوي وتوسيع قدرتها على التأثير. فبرزت شبكة الجزيرة تجربةً إعلاميةً غير مسبوقة أعادت تشكيل المشهد الإعلامي العربي، وترافقت انطلاقة الشبكة الإعلامية مع انفتاح ثقافي وفكري، وإلغاء وزارة الإعلام، وتوسيع هامش حرّية التعبير، إلى جانب الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والحوار بين الحضارات والعمل الإنساني والرياضة العالمية. وقد أسهم هذا التكامل في بناء ترسانة متراكمة من القوّة الناعمة، لم تقتصر آثارها على تحسين صورة الدولة، بل أسهمت في تكوين سمة وطنية قطرية ارتبطت عالمياً بقيم الانفتاح، والحوار، والوساطة، والموثوقية، وبناء الجسور بين الشعوب. ومع مرور الوقت، أصبحت هذه السمة الوطنية أحد أكثر الأصول الاستراتيجية لدولة قطر أهمّيةً، ومصدراً متجدّداً لشرعيتها المعنوية ومكانتها الدولية، بحيث لم تعد القوّة الناعمة مجرّد نتيجة لنجاح الدولة، وإنّما أصبحت إحدى الركائز التي تنتج نفوذها وتعزّز حضورها وثقة العالم بها.

ولعلّ أعظم ما يميّز إرث الأمير الراحل أنّه لم يكن قائماً على مشاريع منفردة أو إنجازات متفرّقة، وإنّما قام على مشروع استراتيجي متكامل أعاد هندسة الدولة القطرية ومكانتها الدولية. فلم يكن يبني مؤسّسة لذاتها، ولا يطلق مشروعاً بحثاً عن نجاح آني، وإنّما كان ينظر إلى كلّ مبادرة لبنة في مشروع وطني أكبر، تتكامل فيه الأدوار وتتفاعل فيه أدوات القوّة. فكان الاقتصاد يموّل التنمية، وتبني التنمية الإنسان، وتنتج المعرفة الابتكار، ويعزّز الإعلام الحضور الدولي، وتخدم الدبلوماسية والثقافة والرياضة والعمل الإنساني المكانة العالمية للدولة، لتتراكم هذه العناصر ضمن منظومة واحدة يُولِّد فيها تكامل الأدوات أثراً يتجاوز كثيراً مجموع آثارها الفردية. ومن خلال هذه الرؤية، تحوّلت الموارد الطبيعية إلى قدرة استراتيجية، والقدرة إلى حضور دولي، والحضور إلى مكانة راسخة، ثمّ إلى نفوذ وتأثير تجاوزا بكثير حدود الجغرافيا والديمغرافيا. وهكذا أثبتت التجربة القطرية أنّ المكانة الدولية لا تُمنح للدول بحكم حجمها، وإنّما تُصنع عبر رؤية قيادية بعيدة المدى، ومؤسّسات راسخة، وقدرة مستمرّة على تحويل الإمكانات الوطنية إلى قوّة ناعمة، وثقة دولية، وتأثير مستدام.

وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي، انتهج الأمير الراحل سياسةً قائمةً على الاستقلالية الاستراتيجية، وتنويع الشراكات، وبناء علاقات متوازنة مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، بعيداً عن سياسة المحاور والانحيازات الضيّقة. واستطاعت الدبلوماسية القطرية في عهده أن تتحوّل إلى أحد أبرز نماذج الدبلوماسية النشطة في المنطقة، وأن تجعل من الوساطة والحوار أداةً رئيسيةً في إدارة النزاعات وبناء السلام. ولم تكن هذه السياسة مجرّد نشاط دبلوماسي، وإنّما كانت جزءاً من مشروع متكامل لإنتاج الثقة والمصداقية والمكانة الدولية، حتّى أصبحت قطر وسيطاً يحظى بالقبول لدى أطراف متخاصمة، وشريكاً موثوقاً في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

ولم تكن رؤية الأمير الراحل الوطنية منفصلةً يوماً عن قضايا الأمَّتين العربية والإسلامية، بل ارتبط مشروعه السياسي بإيمان عميق بأنّ قوّة الدولة تكتمل عندما تقترن بالالتزام الأخلاقي تجاه قضايا الشعوب وحقوقها. وقد احتلت القضية الفلسطينية مكانةً مركزيةً في رؤيته، انطلاقاً من قناعته بأنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلّة ذات مؤسّسات شرعية وقادرة على خدمة شعبها تمثّل المدخل الأساسي لتحقيق سلام عادل ومستدام في المنطقة. ولذلك لم يقتصر الدعم القطري في عهده على المساندة السياسية والإنسانية والتنموية، ولا سيّما في قطاع غزّة، حيث أسهمت قطر في تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والإسكان والبنية التحتية، بل امتدّ أيضاً إلى دعم جهود بناء المؤسّسات الفلسطينية وتعزيز مقوّمات الدولة المستقبلية. وفي الوقت نفسه، أولى الأمير الوالد أهمّيةً خاصّةً لإنهاء الانقسام الفلسطيني، إدراكاً منه أنّ وحدة الصفّ الوطني تشكّل ركيزةً أساسيةً لأيّ مشروع تحرّري أو بناء مؤسّسي. ولهذا احتضنت الدوحة، على مدى سنوات، جولات متعدّدة من الحوار بين الفصائل الفلسطينية، وسعت إلى تقريب وجهات النظر ورأب الصدع بين الأشقاء، حتّى تُوِّجت هذه الجهود بتوقيع إعلان الدوحة عام 2012، الذي مثّل محطّةً مهمّةً في مسار المصالحة الفلسطينية. وعلى امتداد تلك المرحلة، واصلت قطر توظيف علاقاتها ودبلوماسيتها في دعم الحوار الوطني الفلسطيني، وإبقاء القضية الفلسطينية حاضرةً في المحافل الإقليمية والدولية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأنّ الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني لا يكتمل إلا بتعزيز وحدته الوطنية، وبناء مؤسّساته الشرعية، وتوفير مقوّمات الدولة المستقلّة ذات السيادة.

وكان الأمير الراحل أحد أكثر القادة العرب وضوحاً في موقفهم من ثورات الربيع العربي. ولم ينبع هذا الموقف من اعتبارات سياسية ظرفية فحسب، وإنّما من رؤية أوسع لدور الدولة في محيطيها الإقليمي والدولي، قوامها أنّ قيمة الدول لا تُقاس بما تحقّقه لنفسها وحدها، بل أيضاً بما تقدّمه من إسهام في خدمة محيطها، ونصرة القضايا العادلة، والتخفيف من معاناة الشعوب. فقد كان يؤمن بأنّ المكانة الدولية لا تستمدّ مشروعيتها من النفوذ وحده، وإنّما من توظيف هذا النفوذ بصورة مسؤولة، تجعل من الدولة شريكاً في إنتاج الاستقرار، وبناء السلام، والدفاع عن الكرامة الإنسانية. وانطلاقاً من هذه الرؤية، تبنّى منذ اندلاع ثورات الربيع العربي عام 2011 موقفاً مؤيّداً لحقّ الشعوب في الحرّية والكرامة، ورفض الاكتفاء بمواقف الإدانة اللفظية، داعياً إلى تحرّك عربي ودولي أكثر فاعلية لوقف آلة القتل وحماية المدنيين. وأسهمت قطر في عهده في دعم الجهود السياسية والإنسانية الخاصّة بسورية، كما لعبت دوراً محورياً في الاعتراف بالمعارضة السورية ممثّلةً للشعب السوري، حتّى احتضنت الدوحة القمّة العربية عام 2013 التي مُنح خلالها مقعد سورية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في خطوة شكّلت محطّةً فارقةً عكست انحيازاً واضحاً إلى إرادة الشعب السوري وسط انقسام عربي غير مسبوق. وإلى جانب ذلك، كانت قطر من أبرز الدول التي قدّمت الدعم الإنساني والإغاثي والتعليمي والصحّي للاجئين والنازحين السوريين، انطلاقاً من قناعة راسخة بأنّ الواجب الإنساني لا ينفصل عن المسؤولية السياسية. ولم يكن هذا الموقف استثناءً في سياسة الأمير الوالد، بل كان امتداداً لفلسفة رأت أنّ الدولة الأكثر تأثيراً هي الدولة الأكثر إسهاماً في خدمة الإنسان، وأنّ المكانة الحقيقية تُبنى بقدر ما تقدّم الدولة من مساهمة إيجابية في محيطها، وبقدر ما توظّف قوّتها للدفاع عن العدالة، وتعزيز السلام، وصون كرامة الشعوب، إلى جانب حماية مصالحها الوطنية.

نظر الأمير الوالد إلى كلّ مبادرة بوصفها لبنةً في مشروع وطني أكبر، تتكامل فيه الأدوار وتتفاعل فيه أدوات القوّة

ولعلّ من أبلغ الشواهد على إيمان الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بأنّ الدولة مشروع مؤسّسي يتجاوز الأشخاص، قراره التاريخي عام 2013 بتسليم راية القيادة إلى نجله وولي عهده سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. ففي بادرة قلّ نظيرها في العالم العربي، اختار أن يغادر موقع السلطة بإرادته في وقت كانت فيه قطر تعيش إحدى أكثر مراحلها استقراراً وثقةً وحضوراً، مؤكّداً أنّ نجاح القائد لا يُقاس بمدّة بقائه في الحكم، وإنّما بقدرته على بناء دولة قادرة على الاستمرار والتطوّر من بعده. ولم يكن ذلك الانتقال السلس للسلطة مجرّد إجراء دستوري أو تغيير في القيادة، بل كان تتويجاً لفلسفة حكمٍ قامت على بناء المؤسّسات، وترسيخ الشرعية، وإعداد جيل جديد يحمل المشروع الوطني ويطوّره.

اليوم، يعيد رحيل الشيخ حمد بن خليفة إلى الذاكرة ذلك المشهد الخالد في افتتاح "بطولة كأس العالم في قطر 2022" عندما ظهر إلى جانب نجله سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في لحظة امتزج فيها الخاصّ بالوطني، والإنساني بالتاريخي. ففي مشهد بالغ الرمزية، قدّم الأمير تميم لوالده قميصاً يعود إلى سنوات شبابه حين كان يلعب كرة القدم على أرض ترابية في أحد أحياء الدوحة، بينما استعرضت الشاشات رحلة قطر من تلك البدايات المتواضعة إلى تنظيم أكبر حدث رياضي في العالم. يومها بدا المشهد احتفاءً بمسيرة وطنية امتدّت على مدى ما يقارب ثلاثة عقود. أمّا اليوم، وبعد رحيل الأمير الوالد، فإنّه يكتسب معنىً أكثر عمقاً، إذ يبدو وكأنّه خُلاصة بصرية لمسيرة قائد رأى الحلم في بداياته، ووضع أسسه، ثمّ شهد ثماره وهي تتجسّد أمام أنظار العالم.

وبين قميص يستحضر ذاكرة البدايات على أرض ترابية، وملاعب أضاءت الحاضر أمام مليارات البشر، اختُزلت قصّة دولة انتقلت من محدودية الإمكانات إلى رحابة المكانة، ومن ضيق الجغرافيا إلى اتساع الدور، ومن إدارة الموارد إلى هندسة المكانة العالمية. لم يكن إرث الأمير محطّةً تاريخيةً انتهت بانتهاء فترة حكمه، أو انقضت برحيله، وإنّما مشروع دولة ما تزال ثماره تتجدّد عاماً بعد عام. فقد ترك مؤسّسات راسخة، واقتصاداً قويّاً، ورؤية تنموية طويلة المدى، وسياسةً خارجيةً تحظى بالاحترام، ومكانة دولية أصبحت جزءاً من هُويّة قطر المعاصرة. وسيبقى إرثه من أبرز تجارب التحوّل الاستراتيجي للدول الصغيرة في التاريخ الحديث، ونموذجاً يؤكّد أنّ القيادة الواعية تستطيع، حين تقترن بالرؤية والمؤسّسات والإرادة، أن تعيد تعريف حدود الممكن، وأن تصنع لدولة صغيرة مكانة لا تُقاس بحجمها، وإنّما بما تنتجه من أثر.