حكّاؤو العلوم

لا شيء أفضل لفهم شيء من تحويله إلى حكاية، فنحن مصمَّمون لسماع الحكايات. والحكايات هي ما يستطيع الدخول إلى أدمغتنا، سواءً كنّا مستهلكين محتملين لشامبو شعر، أو ناخبين في لعبة سياسية، أو بشراً معاصرين يريدون أن يكونوا نحيلين، أو يريدون فهم كيف بدأ الكون، وماذا تفعل المجرّات في الليل.

المؤرّخون الماهرون هم القادرون على وصف معركة الزاب أو واترلو وكأنها حكاية أطفال، يخفون عن المتلقي وجود كتيبة مختبئة خلف الجبل، كي يقلق على جيش خاض معركة قبل ألف عام، ثم يخرجونها من كمّهم كالسحرة، ويدفعون بها إلى أرض المعركة، وكأنها ولِدت من العدم. يخبروننا بأحداث التاريخ التي نعرف كيف انتهت، وكأنها تحدُث الآن. يشوقوننا، يتلاعبون بأعصابنا كجمهور كرة القدم، ويسرُدون التاريخ كأنه مباراة معاد عرضها.

الكيمائيون يحكون عن التفاعلات وكأن الصوديوم والكبريت والأكسجين أصدقاء على باب مقهى، يجري بينهم اتفاق على كيفية قضاء باقي يومهم معاً، أو كأن الكربون عشيرة كثيرة الأفراد يديرها شيخٌ ذكيٌّ يوزّعهم على شكل ذرّات في كل الأماكن الحسّاسة، وكل الأجسام، ليضمن استمرار نفوذه، ويترك بيده خيار انسحابهم عند أدنى حريق أو استخدام طاقة.

في العلوم، تبدو الأشياء أكثر تعقيداً، لذلك يصبح تحويلها لحكايا أكثر إمتاعاً، وأكثر صعوبةً، وهذا ما يفعله حكّاؤو العلوم، هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم تلك المهمة العظيمة: مساعدتنا نحن الناس العاديين على فهم شيء من تعقيد الكون والجسد اللذين نعيش فيهما.

قال كارل ساغان يوماً: "لا تخجل من عدم فهم النظرية النسبية، فهمها يحتاج لمعرفة تعادل ستة عشر عاماً دراسياً في الرياضيات والفيزياء". ومع ذلك، بسّطها لنا إلى أقصى ما يستطيع، وأكمل بعده أكثر من واحد من الحكّائين، حتى صار بإمكان عبارة "النظرية النسبية" أن تدخل بسهولة في نقاش بين أختين على دور غسل الصحون.

يتبّع بعض الناس نظاماً غذائياً دون آخر، ويغيرون عادات حياتهم لأن الطبيب الذي يتبنّى هذا النظام يحكيه بطريقة جميلة وجذّابة: ".. وفي الساعة 14 تنضب الكربوهيدرات من الخلايا، فيرسل الدماغ أمراً إلى الكبد أن يجد حلاً، فيبدأ بتحويل الدهون المخزّنة إلى طاقة، يفعل هذا، ويطلق الكيتونات لتمشي في الدم وتزود الخلايا بما تحتاج، والمفاجأة أن الكيتونات هي الغذاء المفَضّل للدماغ، يحبّها أكثر من السكريات، فيتحسّن أداؤه، ويوجّه الكبد ليفعل المزيد، في هذه المرحلة يبدأ التغير الحقيقي".

وينحاز طبيب آخر لنظام معاكس فيسوق له باستخدام حكاية أفضل: ".. نحن موجودون لان أسلافنا نجوا من الموت جوعاً في الطبيعة القاسية، والمفيد لأجسادنا أن نقلّد أولئك الأسلاف، الذين كانوا يأكلون السلاحف والغزلان والثمار الساقطة من الأشجار، وأي شيء يأتي في طريقهم. وكان يأكلون حين يجدون طعاماً، أي عشوائياً، فلنفعل مثلهم".

في الفيزياء، تصبح الأشياء أكثر فتنةً، والحكايات أكثر تشويقاً وجمالاً، تخيّل أن تسمع من علمٍ يأخذ نفسه بجدّية عبارة مثل هذه: "بعد ذلك الجزء من الثانية ولد الزمان"، أو مثل هذه: "والزمن لا يسير خطّياً إلى الأمام، إنه ينحني ويمشي على مسار إهليلجي"، أو أي واحدة من العبارات الأكثر شعرية بكثيرة من جملة أحمد شوقي: "جُمِع الزمان فكان يوم رضاك". رغم أن الفيزياء لا تصنّف نفسها شاعرة.

سادت نظرية مثل الانفجار العظيم، لأنها حكاية جميلة جداً. لا أعرف، ولا أحد يعرف، إن كان العلم سيصل يوماً إلى أدلّة تثبتها أو تنفيها، أو سيعثر على واحدة أفضل لتفسير تلك اللحظة العظيمة التي بدأ بها الكون، ولكنّي أعرف أننا سنبقى أسرى للحكاية الأجمل، سواءً في تفسير انفصال الأرض عن الشمس أو عن شيء آخر، وفي تفسير اندماج خليّتين لأول مرّة، وفي معرفة أول دجاجة باضت، وفي التخلّص من الوزن الزائد، أو الحصول عليه، أو تخفيض نسبة السكر في الدم، وزيادته في حبّة الشوندر. وفي الإجابة على السؤال الكبير: ...؟