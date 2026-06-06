حديث المرايا

المشتركاتُ بين نظام الأسدين وإسرائيل غير قليلة، يتقدّمها انعدام الحساسية الإنسانية تجاه حقّ السوريين والفلسطينيين في الحياة. ومنها مشتركٌ مدهش، حرمان السجناء والأسرى من المرايا. ... يدوّن صديقنا المحامي الفلسطيني خالد محاجنة، في "إكس"، أول من أمس، إن المراسل في تلفزيون العربي محمّد عرب، والذي تحتجزه قوات الاحتلال منذ مارس/ آذار 2024، وكان يزورُه في سجن النقب الصحراوي، طلبَ منه أن يصف له وجهَه وملامحَه، وأن يخبره كيف تبدو عيناه، فمنذ أكثر من عامين لم تتوفّر له مرآة ليشاهد وجهَه فيها. ويكتب خالد مصيباً "أن يُحرَم الإنسان من رؤية وجهِه يعني أن يفقد شيئاً من علاقته بنفسه". أخذتني هذه الكلمات إلى ما قاله، على شاشة تلفزيون سوريا في برنامج "يا حرّية"، صديقنا محمد برّو، الذي أمضى في سجن تدمر ثمانية أعوام وخمسة في "صيدنايا" (أفرج عنه في 1993)، إنه لم يتعرّف إلى وجهه في السجنيْن عشرة أعوام، وحظي بأول مرآةٍ لمّا أصبح عمرُه 28 عاماً.

المرآة، التي تُصالح بين الظهيرة والليل، كما في قصيدةٍ لأدونيس الذي ضجّ شعرُه بمرايا غزيرة، شديدة الضرورة للإنسان، منذ صناعتها أول مرّة قبل ثمانية آلاف عام في الأناضول. وعندما ترى في المتاحف مرايا مصنوعةً في عصور قبل الميلاد يتأكّد هذا البديهيّ لديك. وحدث أنني انسرقتُ إلى أسئلةٍ عميقةٍ لم أشغل نفسي بإجاباتٍ عليها لمّا شاهدتُ في المتحفيْن، المصري في القاهرة والروماني في الاسكندرية، مرايا صغيرةً مغبرّةً بمقابض من معدن أو عاج، كانت النساء في أزمنةٍ فرعونية وغير فرعونيةٍ يستخدمنها. وأراه كثير الصحّة قولُ من قال إن مخترع المرايا الأول هو برك الماء الصافية، أو الماء المحفوظ في فخّارياتٍ قديمة. وتلك قصّة نرسيس (أو أسطورته) اليونانية تفيدنا بأن لا تأخذنا الخُيلاء بنفوسنا، إذا ما استطبنا الاستغراق في البقاء أمام المرآة، للزهو بالنفس والذات، فقد انحنى ذلك الشاب الجميل أمام نبعٍ ليشرب منه، وكان في عطش، حتى إذا انعكست صورتُه على صفحة الماء، انسحر بها، ثم صار على ولعٍ بذاته. وقد أمكن لفرويد الإفادة من تلك الحكاية اليونانية في تنظيره عن النرجسية. وأراها بديعةً قولة صديقنا الشاعر طاهر رياض في قصيدته "صورة نرسيس"، "مرايا الماء لا تكذب/ لكن الصدى يكذب ...".

يُحرَم الزميل محمّد عرب من مرآة، كما غيرُه من أسرى في سجون المحتلين السفلة، كما الذين كانوا في زنازين العنف العاري في سورية. وراجحٌ أن مساجين في غير مكانٍ يُزاول معهم هذا السلوك الذي يعدّ محظوراً، لما له من تأثيراتٍ نفسيةٍ عميقة. ويحتاج واحدُنا إلى قريحةٍ شاسعة المخيّلة ليقع على التعبير الأعلى لغةً عن فقد الإنسان حقّه في أن يرى وجهه. أظنّه الضرير بورخيس، الفريد في صنيعه، صاحب قدرةٍ على شيءٍ من هذا، (له كتاب نصوص سمّاه "المرايا والمتاهات") لو بلغه ما عليه حال محمّد عرب، عندما لا يفتقد حريّته فقط، وإنما أيضاً معرفته بما عليه عيناه، فيستعين بزائره في السجن الشنيع ليعرف. وكم أدهشني محمد برّو، لمّا تعرّفتُ إليه وجالستُه في إسطنبول قبل سنوات، بواسع مرحه، وبراعته في التنكيت، حتى إذا شاهدتُ تلك الحلقة معه من برنامج الزميلة سعاد قطناني في تلفزيون سوريا، ثم قرأتُ كتابه البالغ الأهمية في توثيق الألم السوري الطويل، "ناجٍ من المقصلة..." (جسور للترجمة والنشر، بيروت، 2021)، وجدتُني أرى في شخصه فرادةً خاصّة، كيف لا وقد احتمل أن يبقى في الدنيا عشر سنواتٍ بلا مرآة.

وفي مستوى آخر، نحن مرايا غيرِنا. لكلٍّ صورتُه (أو صورُه) عند الآخرين. وظيفة المرآة التي من زجاج (أو ما شابه) فيزيائية، أما وظائف مرايانا تلك فنفسانية وشعورية، تُصيب وتخطئ، تصدُق وتكذب. وكان ذا دلالةٍ أن يسمّي نجيب محفوظ كتاباً له "المرايا" (1972)، يرسم فيه صور قلميّة (بروفايلات؟) عن أزيد من 55 شخصاً عرفهم وزاملهم وجايلهم وعايشهم. رآهم في مرآته. ... ومن فرط ما حضرت المرآة في قصائد الشعراء وسرود الساردين، ثمّة ما يسمّونه "أدب المرآة". ولو ناجى محمّد عرب نفسه لو تيسّر له أن يرى وجهه على صفحة من ماء في محبسه، ربما خاطبه كما فعل محمود درويش "كن لجيتاري وتراً أيها الماء/ من الصعب أن أتذكّر وجهي في المرايا/ فكن أنتَ ذاكرتي كي أرى ما فقدْتُ/...".