''جيل زد'' وأفول اليوتوبيات الكبرى

يبدو أن عصر اليوتوبيات الكبرى يمضي إلى غير رجعةٍ أمام تراجع مؤسّسات التأطير والوساطة والتفاوض التقليدية، بالتوازي مع صعود فاعلين جدد في حلبة التدافع الاجتماعي والسياسي، أفلحوا في استثمار ما توفّره وسائط التواصل الجديدة من إمكانات هائلة للتعبئة وإعادةِ تعريف الدولة الاجتماعية، التي يُفترض أنها تتعارض، من منظورهم، مع الفساد بمختلف تبدّياته.

كان سقوط الاتحاد السوفييتي (وتفكّك المعسكر الاشتراكي) منعطفاً مفصلياً في مسار أفول هذه اليوتوبيات التي شكّلت الوعي الاجتماعي والسياسي لأجيال وأجيال، كان ذلك بداية تهاوي أسطورة الدولة الاجتماعية التي توفّر الحدّ الأدنى، على الأقلّ، من مطالب التشغيل والتعليم والصحّة والرعاية الاجتماعية، مقابل تسليم المجتمعات بسلطة الأنظمة والحكومات والنخب الحاكمة (في بلدان الجنوب تحديداً). وقد منح ذلك السياق مراكزَ القوة والنفوذ والهيمنة الرأسمالية موارد وآليات للتدخّل في السياسات الاجتماعية لهذه الدول وتوجيه أولوياتها. ومن ذلك تمييع الممارسة السياسية فيها، وإفساد نخبها، وتحويل أحزابها ونقاباتها ومنظماتها المدنية والأهلية منتدياتٍ اجتماعيةً لتنخيب شرائحَ واسعةٍ من الطبقة الوسطى المتطلّعة إلى حيازة نصيبها من السلطة والوجاهة والثروة، فأصبحت ممارسة السياسة في بلدان كثيرة المعادل الموضوعي للارتقاء الاجتماعي السريع، في ظلّ شحّ الموارد والفرص نتيجة فرض المؤسّسات المالية الدولية برامج التقويم الهيكلي على الحكومات، وهي البرامج التي نهضت، كما هو معلوم، على تقليص الإنفاق العام، وبالأخصّ في القطاعات الاجتماعية الحيوية. ونتيجة لذلك، تراجعت أدوار مؤسّسات الوساطة في تغذية النقاش العمومي وتوجيهه وفق ما يستجدّ بشأن الصراع الاجتماعي، ولم تعد السياسة تلك اليوتوبيا الاجتماعية أو السياسية التي طبعت وعي الأفراد والمجتمعات لعقود.

ضمن هذا المنحى، تبدو احتجاجات المغرب، التي تقودها حركة جيل زد محصّلةً لتراجع النخب التقليدية في المغرب والعالم، وعجزها عن مواكبة المتغيّرات الحاصلة. يتعلّق الأمر بحركة تمثّل شريحة واسعة من الشباب المغربي، خرجت من رحم الطفرة الرقمية، وصارت أكثر قدرةً من غيرها على الاشتباك بالواقع. لا علاقة لهذا الجيل بالمذاهب والعقائد السياسية الكبرى، وما يتفرّع عنها من خطاباتٍ باتت مكرّرةً بالنسبة إليه، لا تقدّم ولا تؤخّر أمام معاناته في الحصول على وظيفة أو إحدى الخدمات العمومية الأساسية. إنه محصّلة ثقافة سياسية جديدة أفرزتها الشبكاتُ الاجتماعية الرقمية التي أعادت بناء تمثّلات الأفراد والمجتمعات للفعل السياسي.

أتاح انسياب المعلومة داخل الشبكة العنكبوتية للشباب المغربي معرفة ما يحوزُه قادة الأحزاب والنقابات ورؤساء الجماعات الترابية ونُوّابهم من امتيازات مادية وعينية، ناهيك عن تورّط بعضهم في قضايا فساد، هذا في وقت يواجه فيه هذا الشباب صعوبات كبيرة في مواجهة تكاليف الحياة المرتفعة. وقد كان لذلك بالغ الأثر في تبنّيه خطاباً سياسياً غير تقليدي، لا يرتهن لما تعتبره الطبقة السياسية مسلّمات سياسية غير قابلة للمراجعة، بل لأفقه الكَوني العابر للحدود، وتحديداً في قضايا التشغيل والتعليم والصحّة والرعاية الاجتماعية ومكافحة الفساد.

نزول ''جيل زد'' من العالم الافتراضي إلى الواقع مؤشرٌ على تحوّلات عميقة في أنماط الوعي والسلوك السياسيَّين في المغرب، ويحيل على ما أحدثه العصر الرقمي من تحوّلات في مختلف مناحي الحياة. يعكس رفض الحركة التعاطي مع مؤسّسات الوساطة التقليدية، في الواقع، فجوة سياسية يُفترض أن تستنفر السلطة والطبقة السياسية قبل أن تزداد اتساعاً.

لا تبدو حركة ''جيل زد'' معنية بـ''حوار من أجل الحوار''، حوار يتوخّى المماطلة وكسب الوقت، بقدر ما هي معنية بإعادة الاعتبار للسياسات العمومية بما هي استجابات قطاعية لانتظارات المغاربة. ولا يتحقّق ذلك إلا بإعداد هذه السياسات وصياغتها بمقاربة أكثر استيعاباً للتناقضات البنيوية للتنمية في المغرب، خصوصاً في بعدها المجالي، إذ تتفاوت بشكل صارخ فرصُ الاستفادة من عوائدها المتواضعة أصلاً، بين المركز والهامش. والخطوة الأولى في إعادة الاعتبار لها تمرّ عبر إصلاح الأحزاب المتهالكة، بدمقرطة هياكلها وبنياتها وتجديد خطابها، والقطع مع الزبونية وصفقات التزكيات المشبوهة في الاستحقاقات الانتخابية وتوريث المواقع الحزبية للأبناء والأحفاد.