جون إسبوزيتو… صوت العقل في زمن "الإسلاموفوبيا"

صباح ذلك اليوم، استيقظتُ على رسالة صوتية تركتها المشرفة الأكاديمية على الطلبة الدوليين، السيّدة ماكينزي، على هاتفي المحمول. طلبت منّي بلهجة يملأها القلق ألّا أحضر إلى الجامعة، بل أن أتجنّب الحضور طوال الأسبوع إن أمكن، لأنّ وجودي قد يشكّل خطراً على سلامتي. لم أكن الوحيد الذي تلقّى هذا التحذير، فقد وصل التنبيه نفسه إلى معظم الطلبة العرب والمسلمين في الجامعات الأميركية في الساعات الأولى التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر (2001)، حين تحوّلت الصدمة الوطنية سريعاً إلى حالة من التوجّس والخوف طاولت كثيرين لم يكن ذنبهم سوى هُويّتهم أو أسمائهم أو انتمائهم الديني.

كانت أيّاماً ثقيلةً ومشحونة بالخوف والارتباك. في الأيّام الأولى، لم نجرؤ على مغادرة المنزل، وبقينا ساعات طويلة أمام شاشة التلفزيون نتابع التغطية الإخبارية المتواصلة. كانت مشاهد اصطدام الطائرتين ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك تُعاد بلا انقطاع، حتّى بدت وكأنّ الزمن توقّف عند تلك اللحظة. لم يكن الحدث يختفي من الشاشة، بل كان يتكرّر على مدار الساعة، مصحوباً بتحليلات وتعليقات لا تنتهي. ومع مرور الساعات، بدأت تتشكّل رواية أوسع من مجرّد إدانة منفّذي الهجمات، فبدلاً من حصر المسؤولية في التنظيم الذي ارتكب الجريمة، اتجه معلّقون وخبراء إلى توجيه أصابع الاتّهام إلى الإسلام نفسه، باعتباره مصدراً للعنف، وإلى المسلمين باعتبارهم حاضنةً للتطرّف. بل ذهب بعضهم إلى تصوير الهجمات تعبيراً عن صدام حضاري بين الإسلام والغرب.

لم تكن تلك التغطية مجرّد متابعة لحدث عالمي، بل كانت لحظة شعر فيها كثيرون من العرب والمسلمين في الولايات المتحدة بأنّهم انتقلوا، بين ليلة وضحاها، من موقع الطالب أو المهاجر الذي يبحث عن حياة كريمة إلى موقع المتّهم الذي يُطلب منه أن يدافع عن دينه وهُويّته أمام أحكام عامّة لا تميّز بين ملايين المسلمين ومَن ارتكبوا تلك الجريمة. في تلك الأيام، كانت الغالبية الساحقة من المحلّلين الذين ملأوا شاشات القنوات الأميركية يردّدون الرواية نفسها، ويؤكّدون الاتهامات الموجّهة إلى الإسلام بوصفه أصل المشكلة، بينما كان حضور الأصوات التي تدعو إلى التمييز بين الدين وأفعال جماعات متطرّفة محدوداً للغاية. لم يكن النقاش متوازناً؛ إذ بدا وكأنّ مساحة الرأي العام قد امتلأت باتجاه واحد، في مقابل ندرة واضحة للأصوات التي تتحدّث بموضوعية وهدوء واستناداً إلى البحث العلمي.

بينما كان كثيرون يكتفون بترديد الاتهامات، كان إسبوزيتو يقدّم تفسيراً أكثر عمقاً واتزاناً

وسط هذا المناخ المشحون، برزت قلّة تُعدّ على الأصابع من أكاديميين رفضوا الانجرار وراء موجة التعميم. لم يكتفوا بالظهور في وسائل الإعلام، بل خاضوا المعركة الفكرية في مقالات ودراسات وكتب، مقدّمين قراءة علمية تفرّق بين الإسلام ديناً وتوظيف جماعات متطرّفة له. وكان في مقدّمتهم البروفيسور جون إسبوزيتو. كانت تلك المرّة الأولى التي تعرّفت فيها إلى هذه الشخصية الاستثنائية، التي بدت وكأنّها خرجت من بين ركام الصدمة والخوف لتدافع عن الحقيقة بالأدلّة لا بالشعارات، وبالعقل لا بالانفعال. وبينما كان كثيرون يكتفون بترديد الاتهامات، كان إسبوزيتو يقدّم تفسيراً أكثر عمقاً واتزاناً، وهو ما جعلني أكنّ له منذ ذلك الوقت إعجاباً كبيراً، ليس لأنّه دافع عن حضارة العرب والمسلمين، بل لأنّه دافع عن الحقيقة والمنهج العلمي في لحظة كانا فيها أحوج ما يكونان إلى من يحميهما.

شاءت الأقدار أن ألتقي جون إسبوزيتو مرّات بعدها بسنوات في مكتبه بجامعة جورجتاون في العاصمة واشنطن، فوجدته كما عرفته في كتبه ومقالاته: باحثاً متواضعاً، يؤمن بأنّ حجّة البرهان أقوى من ضجيج الاتهامات، وأنّ المعرفة هي السلاح الأهمّ في مواجهة الخوف والكراهية. ومن أجمل المصادفات التي أعتزّ بها أنّ آخر مقال كتبه ونُشر في "الجزيرة نت" جاء في اليوم الذي نُشر فيه أحد مقالاتي، وكأنّ الرحلة التي بدأت بإعجابي به بعد أحداث "11 سبتمبر" انتهت بلقاءٍ رمزي في الصفحة نفسها؛ لقاء بين أستاذ كرّس حياته للدفاع عن الحقيقة وتلميذ ظلّ يقدّر شجاعته الفكرية ومنهجه العلمي.

لم يكن رحيل إسبوزيتو قبل أيّام مجرّد غياب لأستاذ بارز في الدراسات الإسلامية، بل خسارة لصوت أكاديمي نادر واجه، طوال عقود، واحدةً من أكثر الصناعات الفكرية والسياسية رواجاً في الغرب: صناعة الخوف من الإسلام. ففي زمنٍ أصبح فيه تشويه المسلمين طريقاً مختصراً إلى الشهرة الإعلامية، والنفوذ السياسي، والتمويل البحثي، اختار إسبوزيتو أن يسلك الطريق الأصعب؛ أن يدرس الإسلام بوصفه نظاماً معرفياً، لا كما تريد له غرف الأمن، ومنصّات اليمين المتطرّف، وجماعات الضغط السياسي، وفي مقدّمتها "أيباك"، أن يكون.

العنف الذي تمارسه جماعة مسلمة يُسمّى "إرهاباً إسلامياً"، بينما العنف الذي تمارسه دولة كُبرى يتحوّل إلى "دفاع عن النفس"

كان إسبوزيتو يعرف أنّ المعركة لم تكن يوماً على تفسير آية أو تحليل جماعة متطرّفة، بل على مَن يمتلك حقّ تعريف الإسلام في الوعي الغربي. هل يُعرَّف الإسلام من خلال حضارة امتدّت أكثر من 14 قرناً، وأسهمت في الفلسفة والعلوم والطبّ والفكر والأدب؟ أم يُختزل في تفجير إرهابي، أو جماعة شاذّة، أو ممارسة سياسية منحرفة؟... لقد رفض إسبوزيتو هذا الاختزال، وأصرّ على أنّ الإسلام لا يُحاكم من خلال أسوأ من ينتسبون إليه، تماماً كما لا تُختزل المسيحية في محاكم التفتيش، ولا اليهودية في سياسات الاحتلال الإسرائيلية، ولا الحضارة الغربية في الاستعمار والعبودية والحروب العالمية. وهنا أهمّية مشروعه وأثره في الوقت نفسه. فقد دافع عن الإسلام، لا بوصفه عقيدة تحتاج مديحاً، بل ديناً وحضارةً يستحقّان أن يُدرسا بإنصاف. لم يكن واعظاً، ولم يكن ممثلاً للمسلمين، ولم يحاول تبرئة المجتمعات الإسلامية من أزماتها، لكنّه رفض المعادلة المضلّلة التي تجعل كلّ أزمة سياسية أو اجتماعية في بلد مسلم دليلاً على خلل جوهري في الإسلام نفسه.

فالاستبداد في بلد مسلم، وفق هذه المعادلة، يصبح نتيجة للدين، بينما الاستبداد الذي دعمته القوى الغربية عقوداً يُقدَّم ضرورة للاستقرار. والعنف الذي تمارسه جماعة مسلمة يُسمّى "إرهاباً إسلامياً"، بينما العنف الذي تمارسه دولة كُبرى يتحوّل إلى "دفاع عن النفس" أو "حماية للمصالح القومية". وحين يقتل متطرّف مسلم مدنيين، يُستدعى القرآن كلّه إلى قفص الاتهام، لكن عندما تُدمَّر مدن كاملة بالقنابل الغربية، لا يُطالب أحد بإعادة تفسير الإنجيل أو التوراة أو الحضارة الغربية.

هذه الازدواجية هي التي واجهها إسبوزيتو بلا مواربة. فهم مبكّراً أنّ الإسلاموفوبيا لم تكن مجرّد جهل ثقافي أو سوء فهم عابر، بل بنية متكاملة تشارك في إنتاجها السياسة والإعلام وبعض المؤسّسات الأكاديمية. فالخوف من الإسلام وفّر مبرّرات للحروب، وتوسيع صلاحيات أجهزة المراقبة، وتقييد الحرّيات، وتسويق السلاح، وصناعة عدو دائم تحتاج إليه الإمبراطوريات لتبرير سياساتها.

رفض جون أن يكون المسلم مجرّد موضوع للرقابة، أو أن تتحوّل المجتمعات الإسلامية إلى خرائط للجماعات المسلّحة والمذاهب والصراعات

بعد أحداث "11 سبتمبر"، كان من السهل على أيّ أكاديمي أن ينساق خلف الخطاب السائد، وأن يعيد إنتاج الصورة نفسها عن الإسلام باعتباره الخطر الجديد الذي حلّ محلّ الشيوعية. لكن إسبوزيتو رفض أن يتحوّل إلى خبير يبيع الخوف للفضائيات والحكومات. حذّر من أنّ الحرب على الإرهاب قد تنقلب إلى حرب مفتوحة على الإسلام والمسلمين، ومن أنّ الخلط بين التديّن والتطرّف سيقود إلى سياساتٍ لا تهزم الإرهاب، بل توسّع البيئة التي ينتج فيها. لم يكن هذا الموقف مريحاً ولا مربحاً. فقد تعرّض إسبوزيتو لحملات اتهام وتشويه، ووُصف بأنّه متساهل مع الإسلام السياسي، أو مدافع عن الإسلاميين، أو عاجز عن رؤية الخطر. لكنّ ما أزعج خصومه لم يكن ضعف حجّته، بل رفضه التسليم بالسردية المهيمنة. لقد أصرّ على أنّ دراسة الجماعات الإسلامية لا تعني تبريرها، وأنّ فهم أسباب العنف لا يعني التعاطف معه، وأنّ التمييز بين الإسلام والتطرّف ليس مجاملةً للمسلمين، بل شرط أولي لأيّ بحث علمي جادّ.

كان بعض منتقديه يريدون من الباحث أن يبدأ بالنتيجة المطلوبة سياسياً، ثمّ يبحث لها عن الأدلة. أمّا إسبوزيتو فكان يرى أنّ وظيفة الأكاديمي العكس تماماً: أن يبدأ من الوقائع، وأن يقاوم ضغط السياسة حين تحاول فرض استنتاجاتها على المعرفة. ولهذا لم يكن خلافه مع اليمين المتطرّف مجرّد اختلاف في الرأي، بل حول معنى البحث الأكاديمي نفسه: هل الجامعة مكان لإنتاج المعرفة، أم ملحق بالمؤسّسة الأمنية ومراكز النفوذ؟

ومن خلال عمله في جامعة جورجتاون ومركز التفاهم الإسلامي - المسيحي، سعى إسبوزيتو إلى تحرير دراسة الإسلام من أسر الملفّ الأمني. فقد رفض أن يكون المسلم مجرّد موضوع للرقابة، أو أن تتحوّل المجتمعات الإسلامية إلى خرائط للجماعات المسلّحة والمذاهب والصراعات. أعاد تقديم الإسلام تجربةً تاريخيةً وإنسانيةً وثقافيةً متعدّدةً، تضمّ مئات الشعوب واللغات والمدارس الفكرية والتقاليد الاجتماعية.

لم يكتفِ جون إسبوزيتو بالحضور الإعلامي، بل خاض معركته الحقيقية عبر البحث العلمي، فأصدر عشرات الكتب والدراسات التي أصبحت مراجع أساسية في دراسة الإسلام والعلاقات بين العالم الإسلامي والغرب. وفي عام 2002 نشر كتابين سرعان ما تصدّرا قوائم الكتب الأكثر مبيعاً: "حرب غير مقدّسة: الإرهاب باسم الإسلام" و"ما الذي يحتاج الجميع إلى معرفته عن الإسلام؟"، ثمّ أتبعهما في 2007 بكتابه المؤثّر "من يتحدّث باسم الإسلام؟: كيف يفكّر حقّاً مليار مسلم؟"، الذي شارك في تأليفه مع الباحثة داليا مجاهد، مستنداً إلى بيانات واستطلاعات واسعة النطاق.

كان إسبوزيتو يزعج أصحاب الإجابات السهلة. يزعج من يريد الإسلام شرّاً مطلقاً، كما يزعج مَن يرفض الاعتراف بمشكلات المجتمعات الإسلامية

لم يقدّم إسبوزيتو في هذه الأعمال صورةً رومانسيةً أو دفاعيةً عن المسلمين، بل قراءةً علميةً أكثر تعقيداً وصدقاً، أظهرت أنّ العالم الإسلامي ليس كتلةً واحدةً، وأنّ مواقف المسلمين من الديمقراطية والحداثة والغرب والعنف تتباين تبعاً لاختلاف المجتمعات والسياقات التاريخية والسياسية. وبذلك وجّه ضربةً منهجيةً لإحدى أهمّ فرضيات الخطاب الإسلاموفوبي، وهي اختزال نحو ربع سكّان العالم في هُويّة فكرية واحدة، وافتراض أنّ نصاً واحداً أو تفسيراً واحداً قادر على تفسير سلوك جميع المسلمين.

كان إسبوزيتو يزعج أصحاب الإجابات السهلة. يزعج من يريد الإسلام شرّاً مطلقاً، كما يزعج مَن يرفض الاعتراف بمشكلات المجتمعات الإسلامية. لم يقبل أن يصبح نقد الإسلام مبرّراً للعنصرية، ولم يقبل في الوقت نفسه أن يتحوّل الدفاع عن المسلمين إلى إنكار لأزماتهم الداخلية. كان يرى أنّ الدفاع الحقيقي عن الإسلام لا يكون بتقديس التاريخ أو إنكار التطرّف، بل بالفصل الصارم بين الدين ومن يوظّفه، وبين النصّ وقراءاته، وبين الحضارة وأخطاء الدول والجماعات.

ومع رحيله، لا يفقد العالم الإسلامي مجرّد صديق، بل يفقد المجال الأكاديمي الغربي باحثاً دافع عن استقلال المعرفة في مواجهة سلطة السياسة. وتزداد أهمية هذا الإرث اليوم، في وقت تتعرّض فيه الدراسات الإسلامية وبرامج الشرق الأوسط في الجامعات الغربية لضغوط متزايدة، ويُعاقب بعض الباحثين لا لأنّهم أخطأوا علمياً، بل لأنّ نتائجهم لا تنسجم مع مصالح القوى النافذة والسرديات الرسمية.

سيبقى إرث جون إسبوزيتو حاضراً، لا لأنّه قال للمسلمين ما يحبّون سماعه، بل لأنّه قال للغرب ما لم يكن يريد أن يسمعه

لقد برهن إسبوزيتو أنّ الإسلاموفوبيا لا تُهزم بالمواعظ ولا بالعلاقات العامّة، بل بالمعرفة الصارمة، وتفكيك الصور النمطية، وكشف المصالح الكامنة خلفها. ولم يكن دفاعه عن الإسلام دفاعاً عاطفياً، بل دفاع عن قاعدة أخلاقية وفكرية بسيطة: لا يجوز أن يُدان دين كامل بجرائم أفراد، ولا أن تُختزل حضارة كُبرى في لحظات العنف، ولا أن يتحوّل الجهل إلى سياسة عامّة.

لهذا سيبقى إرث جون إسبوزيتو حاضراً، لا لأنّه قال للمسلمين ما يحبّون سماعه، بل لأنّه قال للغرب ما لم يكن يريد أن يسمعه: إنّ مشكلتكم مع الإسلام ليست دائماً في الإسلام، بل كثيراً ما تكون في الطريقة التي قرّرتم أن تنظروا بها إليه، وفي الحروب التي شننتموها باسمه، وفي الخوف الذي صنعتموه ثمّ صدقتموه، وفي المعايير المزدوجة التي تحاكم المسلم ديناً وحضارةً، بينما تُعفي القوى الكُبرى من مسؤولية أفعالها.

رحل إسبوزيتو، لكنّ المعركة التي خاضها لم تنتهِ. فما زال الإسلام يُستدعى متّهماً عند كلّ حادثة، وما زال المسلم مطالباً بإثبات براءته الجماعية من فعل فرد، وما زالت مؤسّسات كاملة تستثمر في إبقاء الخوف حيّاً. غير أنّ إرثه يذكّرنا بأنّ مواجهة هذا الظلم لا تكون بالصراخ، بل بإنتاج معرفة قادرة على فضح الأكاذيب، ومقاومة التبسيط، واستعادة الإسلام من أولئك الذين جعلوا منه عدوّاً دائماً لأنّهم لا يستطيعون العيش من دون عدو.