ثمّة حبٌّ

ثمّة حبٌّ لا يُمسك باليد، ولا يُقال له؛ تعال نسكن تحت سقفٍ واحد. حبّ يولد في المسافة ويكبُر فيها. يزدهر بالحرمان كما تزدهر الزهور البرّية في تربةٍ قاحلةٍ لا تنتظر المطر. هناك كثير من المشاعر التي لا تعرف طريقها إلى الملكية، لكنها تعرف تماماً كيف تُنير العتمة في أعماقنا.

نحن الكائنات التي تتوهّم أن الحب يُقاس بالقرب، وأن المسافة خصمٌ لا حليف، وأن الغياب نقيض الوجود، غير أن التجربة تُعلّم المرء أن بعض البُعد أصدقُ من الحضور، وأن اليد التي لا تُصافحك قد تكون أدفأ من آلاف الأيدي الممتدّة، وأن القلب الذي يراك من بعيد قد يحبّك بطريقة أصفى من قلوبٍ كثيرةٍ تزاحمك في المسافة.

في لحظةٍ ما، يدرك المرء أن الحياة لا تهبنا كل ما نشتهي، بل تمنحنا أحياناً دروساً في التخلّي توازي في عمقها دروسَ الامتلاك، فليس كل حبٍ يُروى بالبقاء، ثمّة حبّ لا يعيش إلا على ضوء الفقد، لأن قربه يُطفئه، كما تُطفئ اليد شمعةً تحاول حمايتها من الريح. وفي هذا الإدراك المؤلم يكمن جمالٌ لا يُقال، لأن فيه نوعاً من الصفاء الذي لا يُكتسب إلا حين يتخفف القلب من أنانيته، ويتعلم أن يحب بلا شرط، وبلا أملٍ في المقابل، وبلا انتظارٍ للنتيجة.

الحبّ الذي لا يُمتلك لا يقلّ صدقاً عن ذلك الذي تُعاش تفاصيله كل صباح، لكنه أكثر شفافية، كالماء الذي لا يُمسك، وكالهواء الذي لا يُرى. هو تجربة داخلية خالصة، لا تُعرض على الناس ولا تُفسَّر لأحد. إنه حبّ يحيا فينا كصلاةٍ سرّية، نردّدها بلا صوت، لا طمعاً في الجنة ولا خوفاً من النار، بل لأن القلب لا يعرف غير هذا الشكل من الإيمان.

يُقال إن البعد يُضعف العاطفة، لكن ثمة بعداً يصقلها. يُزيل عنها ما هو طارئ، ويتركها عاريةً أمام حقيقتها الأولى. وحين لا نستطيع امتلاك ما نحب ولا نقدر على أن نقترب ممن نحب، نتعلّم أن نحب كما يجب، لأننا نتحرّر من الغيرة، ومن رغبة السيطرة، ومن تلك النزعة القديمة في أن نُعيد تشكيل الآخر على مقاس أحلامنا. البُعد يردّنا إلى جوهر الحب، لا إلى صورته.

كم من أشياء أحببناها ولم نقترب منها قط، مدينة لم نسافر إليها، وجه مرّ في شارعٍ ثم غاب، فكرة لامستنا وابتعدت، ومع ذلك ظلّت تسكننا، لا لشيءٍ إلا لأنها بقيت كما هي، حرّة في فضائها، لا يقيّدها حضورٌ ولا يبهت لونها بالاعتياد.

وما يُدهش أن بعض الحب لا يحتاج إلى تذكير، لأن الذاكرة نفسها تصبح جزءاً من طقوسه، نلمسها كلما عبرنا الطريق الذي مرّ منه، أو سمعنا أغنيةً كانت تشبهه، أو نظرنا إلى الغروب فتذكّرنا أن الشمس أيضاً تُحبّ الأرض من بعيد، وتغيب كل يوم كي لا تُحرقها.

ربما في هذا المعنى يكمن جوهر الحكمة، فأن تترك ما لا يمكنك امتلاكه لا يعني أن تكفّ عن الحب، بل أن تمنحه شكلاً آخر من الحرية، أن تسمح له أن يعيش فيك من دون أن تُعطّله بالامتلاك، وأن تدرك أن الحب ليس تملكاً بل معرفة، ليس ضمّاً بل انفتاح، ليس وعداً بالبقاء بل قبول بالتحوّل.

من الصعب أن يتقبّل القلب هذه الفكرة بسهولة. هو يريد أن يحتفظ بكل ما أحب، أن يضمّ العالم بين ذراعيه. لكنه حين يخسر، يبدأ بالتعلّم. يتعلم أن الخسارة ليست عيباً في الحب، بل طريق آخر إلى فهمه. وأن البُعد ليس موتاً، بل مساحة للتأمل، للمراجعة، وللتصالح مع حدودنا كبشرٍ لا يمكنهم امتلاك كل شيء حتى لو أحبّوه بصدق.

ثمّة لحظة نادرة، لا يُدركها إلا من عاشها، حين يتحرّر القلب من فكرة الاستحواذ، ويُدرك أن ما لا يمكن امتلاكه قد يكون أكثر صدقاً مما يُملك. حينها، يصبح الحب شبيهاً بالنور، لا يُرى إلا حين ينعكس على الآخرين. نحبّهم وهم يمضون، نحبّهم وهم يبتسمون لغيرنا، نحبّهم لأننا عرفنا من خلالهم اتساع القلب لا ضيقه.

أجمل ما في هذا النوع من الحب أنه لا يخسر، لأنه لم يسعَ يوماً إلى الربح. لا يضع الشروط، ولا يقيم الحسابات، ولا يُقارن نفسه بشيء. إنه حبّ صامت، لكنه عميق، لا يطلب سوى أن يُترك كما هو، كما تترك الطيور حرّيتها للسماء، وكما تترك الأنهار مصبّها للمجهول.

وما يبقى من الحبّ ليس من امتلكناه، بل من عبرنا به إلى أنفسنا، من غيّر فينا شيئاً عميقاً من دون مقابل، من جعلنا أكثر لطفاً، وأكثر إنصاتاً، وأعلى إنسانية.