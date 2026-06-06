ثمنٌ غالٍ لدرس قديم

مرّت الأربعاء الماضي الذكرى السابعة للمذابح التي ارتكبها المجلس العسكري الحاكم في السودان ضدّ المعتصمين السلميين. وقعت المجازر فجر 29 رمضان، بينما كان المعتصمون ينتظرون العيد أو تسليم السلطة للمدنيين. كان الهجوم الرئيس (الأكبر) على الاعتصام أمام مباني قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، لكنّه تزامن مع هجمات أخرى في مدن مختلفة. تحرّك المجلس العسكري بعنف ضدّ المواطنين لينهي الاعتصامات التي بدأت في 6 إبريل/ نيسان 2019 ضدّ نظام عمر البشير، وتواصلت بعد انقلاب الجيش عليه رافضةً حكم المجلس العسكري للفترة الانتقالية.

لم يقبل المجلس المكوَّن من قادة الجيش وقائد "الدعم السريع" تسليم السلطة للقوى المدنية، بل رفض في بداية الأمر التفاوض معهم ممثلين للمحتجين. اعتبر أنّ المهمّة قد أنجزت، وأقيل البشير. لكن هذا لم يكن رأي الجماهير التي طالبت بحكم انتقالي مدني يحكم حتّى موعد الانتخابات. اضطر المجلس العسكري إلى التراجع فقبل بالتفاوض، واشترى بذلك زمناً لترتيب أوراقه حتّى وصلت المفاوضات إلى اتفاق يغطّي أكثر من 90% من القضايا الخلافية. ثمّ... هاجم مسلّحون بالأسلحة النارية والعصي والغازات المُسيِّلة للدموع المعتصمين. في ذلك اليوم، سقط عشرات الضحايا، وألقى المجرمون بجثث عديدة في النيل. ثمّ ظهرت شهاداتٌ وثّقت إلقاء مقبوض عليهم أحياءً ومقيّدين في النيل أيضاً، ليحمل النهر أجسادهم الطاهرة بعيداً.

في وقت متأخّر من ذلك اليوم، ظهر قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بوجه عابس ليعلن إلغاء الاتفاقات كافّة مع القوى المدنية، وحكم المجلس العسكري البلاد، وإقامة انتخابات بعد شهور. وهكذا انتهت الاعتصامات التي كانت تضغط على السلطة، وأعلن قائد الجيش خطّة الحكم بعد زوال الضغوط. لكن ما لم يحسبه حمَلةُ السلاح أنّ عزيمة المواطنين السلميين قد تجعلهم أقوى من الرصاص. انخرط السودانيون في مقاومة سلمية بدأت بعصيان مدني واسع، فهاجمت قوات الدعم السريع (المملوكة لنائب رئيس المجلس العسكري وقتها محمّد حمدان دقلو) منازل موظّفين في جهات عدّة حيوية، وأجبرت بعضهم على العودة إلى العمل، بينما اعتقلت آخرين. لكنّ هذا لم يقضِ على المقاومة.

اضطر المجلس العسكري إلى الانحناء للعاصفة، فقبل العودة إلى التفاوض. وخشيت القوى المدنية من ثمن مزيد من التصعيد قد يتسبّب في إراقة دماء مماثلة لما حدث في فضّ الاعتصام. إذ التزم المجلس في الأيّام الماضية بعدم التصعيد بعد تهديدات دولية. لكنّ ذلك الالتزام لم يكن مضموناً أن يستمرّ، ولم يكن أحدٌ مستعدّاً لاختبار المجلس العسكري والمخاطرة بتصعيد دموي قد يجلب تدخّلاً خارجياً بعدما ناقش مجلس الأمن الدولي الانتهاكات ضدّ المحتجّين.

لم يسامح كثيرون القوى المدنية على قبولها هذا الحدّ الأدنى، واتهموها بالسعي وراء السلطة، على الرغم من أنّ التصعيد كان يمنحهم سلطةً منفردةً من دون شراكة مع العسكر، أو يحسّن شروط الشراكة على الأقلّ. بالحسابات كلّها، لم يكن القبول بالحدّ الأدنى هو مصلحة القوى السياسية المدنية، لكنّ غضب الشارع الراغب في الانتقام لم يسامحهم قط. حتّى اليوم، بينما يتقاتل حلفاء الأمس في المجلس العسكري، يتّهم مؤيّدو الجيش القوى المدنية بأنّها خانت مطالب الشارع لمصلحة الجيش و"الدعم السريع". وهذا من عجائب ما فعلته حرب السودان بالمنطق وبالمعنى، إذ قضت (في ما قضت) على أيّ دلالة للكلمات. فالقاتل يردّد أناشيد السلام، والمغتصب يخطب بحماسة عن العدالة، والعنصري يؤكّد أنّ التعايش السلمي ضرورةٌ بعد القضاء على "الأغيار". والاتهامات تتطاير بلا منطق ولا ضابط، فاتُّهم ممثّل الأمين العام للأمم المتحدة (ألماني الجنسية) بأنّه نازي وصهيوني في الوقت نفسه.

فتحت التسوية التي قبلتها القوى المدنية الطريق لخروج آمن لقادة الجيش من السلطة، على الرغم من وجود لجنة وطنية للتحقيق في جريمة فضّ الاعتصام. لكنّ الانطباع العام كان أنّ الدماء التي سالت إن أثمرت تخليص البلاد من الحكم العسكري بلا تنازع، فذلك أفضل للجميع. الناس تريد القصاص، لكن ربّما يأتي لهم الاتفاق بالحرّية والديمقراطية. هكذا بدا الظنّ، لكن عرف الجميع ثمن هذا الظنّ الخاطئ. في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقبل أيّام من موعد تنازل قائد الجيش عن رئاسة مجلس السيادة، انقلب المجلس العسكري مرّةً أخرى على المدنيين. واشتعلت الخرطوم وعدّة مدن مرّة ثانية.

هكذا استفاد العسكر من الاتفاق، بينما خسرت القوى المدنية شعبيتها كلّها تقريباً وقوّتها التمثيلية إلا قليلاً، وطُمِرت قضية قتل المعتصمين تحت جريمة الانقلاب، ثمّ جرائم قتل المتظاهرين في الشوارع أمام عدسات الإعلام. وطرد المجلس العسكري لجنة التحقيق من مقرّها، وتركها معلّقةً قبل أن يلملم رئيسها أوراقه ويلتحق بالمجموعة التي تحالفت مع المجلس العسكري بعد الانقلاب.

ثمّ نزلت الطامّة، وزلزلت البلاد زلزالها بالحرب، فسالت الدماء في مدن الجنينة والفاشر وقرى ولاية الجزيرة وغيرها. وأصبحت ذكرى ضحايا "3 يونيو" (2019) رمزاً للخيار الخاطئ: الثقة في أنّ حامل السلاح قد يترك السلطة بهدوء.

هذا درس يعرفه السودانيون من تجارب مقاومتهم الطويلة للحكومات العسكرية منذ 1958، لكنّهم احتاجوا أن يتذكّروه بدماء أكثر من مئة شابّ وشابّة، بعضهم لا يعرف أهلهم إن كانوا أحياءً في معتقل ما، أم أُلقيت جثثهم في النيل الذي شهد عبر التاريخ على كثير من جرائم البشر.