تونس وسؤال الدولة غير المحسوم

لا يمكن قراءة الوضع التونسي الراهن من داخل مفردات الأزمة السياسية الظرفية أو من خلال ثنائية الديمقراطية والاستبداد، لأن هذه الأدوات التحليلية تفترض وجود دولة حديثة مكتملة تعرّضت لخللٍ أو انحراف، بينما تكشف التجربة التونسية عن مسار مختلف، قوامه عدم اكتمال مشروع الدولة الحديثة منذ نشأته الأولى، وما يطفو اليوم ليس سوى لحظة انكشاف تاريخي لفشلٍ متراكمٍ ظل يُدار بالتأجيل لا بالحل.

الدولة الحديثة، في معناها التاريخي، لا تتأسّس بمجرد إعلان الاستقلال، ولا بصياغة دستور ولا بإقامة مؤسّسات إدارية، بل تتكوّن عبر مسار طويل من إعادة تنظيم العلاقة بين السلطة والمجتمع، حيث تُفصل الدولة عن الأشخاص، وتُخضع القوة للقانون، وتُحوَّل السياسة من صراع على الغلبة إلى آليةٍ دائمةٍ لإدارة الاختلاف. وهي عملية تتطلب زمناً تاريخياً كافيا، وطبقة سياسية تتعلم من التجربة، ومجتمعاً سياسياً يُدمج تدريجيّاً في القرار، واقتصاداً يُعاد تنظيمه داخل الدولة لا خارجها.

في تونس، لم يُنجز هذا المسار، بل جرى اختصاره بشكل متكرّر. فبعد الاستقلال، تشكّلت دولة قوية من حيث الإدارة والانضباط، لكنها ضعيفة من حيث التعاقد السياسي، إذ جرى بناء الشرعية على الزعامة والتحرير، لا على المشاركة، وتم استيعاب المجتمع داخل الدولة بدل تنظيمه سياسياً خارجها. أنتج هذا النموذج استقراراً مؤقتاً، لكنه لم ينتج دولة حديثة بالمعنى الكامل، بل دولة سلطوية ذات أدوات حداثية، قادرة على الضبط، لكنها عاجزة عن تحويل المجتمع إلى شريك سياسي.

عندما انهار هذا النموذج مع سقوط نظام بن علي، لم يكن ما انهار دولةً حديثةً مكتملةً حتى يُعاد ترميمها، بل صيغة حكم استنفدت قدرتها على الاستمرار من دون أن تُنتج بديلاً مؤسّسياً مستقرّاً. وجاءت الثورة لتفتح لحظة تاريخية نادرة، لكنها واجهت تناقضاً بنيوياً تمثل في محاولة بناء ديمقراطية إجرائية فوق بنية دولة لم تُفكك سلطويتها العميقة ولم يُعد تعريف وظائفها وحدودها. فالمسار الانتقالي انطلق قبل أن تُحسم الأسئلة المؤسسة المتعلقة بموقع السياسة، وحدود السلطة، ودور الدولة في تنظيم الصراع الاجتماعي.

هذا ما جعل التجربة الديمقراطية قصيرة النفس، لا لأنها كانت خاطئةً من حيث المبدأ، بل لأنها كانت سابقةً لأوانها تاريخياً. فقد جرى إدخال آليات ديمقراطية في سياق لم يُنتج بعد شروط الدولة الديمقراطية، فظل النظام السياسي هشّاً، قابلاً للارتداد عند أول صدمة كبرى، لأن الدولة لم تتعلم بعد كيف تدير الخلاف من دون استدعاء منطق السلطة.

ويزداد هذا الفشل وضوحاً إذا ما أُخذ بالاعتبار أن الدولة الحديثة لا تُقاس فقط بقدرتها على فرض النظام أو إنتاج القوانين، بل بقدرتها على أداء وظيفة الوساطة بين المجتمع والسلطة، أي تحويل المطالب الاجتماعية إلى سياسات، والصراعات إلى تفاوض، والقوة إلى شرعية. حين تفشل الدولة في أداء هذه الوظيفة، تتحوّل من وسيط إلى طرف، ومن إطار جامع إلى فاعل ينازع المجتمع بدل تنظيمه. في الحالة التونسية، لم تُنجز الدولة هذا التحول الوسيط بشكل كامل، فبقيت تميل إلى التعامل مع السياسة بوصفها مصدر تهديد، ومع المجتمع بوصفه مجالاً يجب ضبطه لا تمثيله. لا ينتج هذا الخلل فقط توتّراً سياسياً، بل يعطل آلية الدولة نفسها، لأن الدولة التي تفقد دورها وسيطاً تفقد قدرتها على امتصاص الأزمات، وتضطر في كل مرّة إلى استدعاء أدوات السلطة بدل أدوات السياسة، ما يعمّق الانسداد بدل أن يحله.

في هذا الإطار، لا يمكن فهم النظام الحالي في تونس بوصفه قطيعة تامة مع مسار ناجح، ولا بوصفه مجرّد انقلاب على الديمقراطية، بل بوصفه إحدى نتائج هذا الفشل التاريخي المتأخّر، فهو يعيد إنتاج منطق الدولة الإدارية القوية والسياسة الضعيفة، ويستعيد مركزية القرار باسم السيادة، لا لأنه يملك مشروعاً حداثياً بديلاً، بل لأن الدولة لم تُنجز بعد انتقالها إلى نموذج تكون فيه السياسة آلية إدارة لا مصدر تهديد.

يعكس الخطاب السائد اليوم هذا الخلل البنيوي بوضوح، إذ يستعير مفردات الدولة الحديثة، مثل القانون والإرادة الشعبية والسيادة، لكنه يوظفها داخل تصوّر لا يعترف بالتعدّد ولا يقبل بفكرة التعاقد، فالسياسة تُختزل في أخلاق، والخلاف يُعاد تعريفه بوصفه انحرافاً، والمؤسّسات تُختزل في أدوات تنفيذ. هذا ليس انزلاقاً خطابياً عارضاً، بل تعبير عن دولةٍ لم تستقر بعد داخل نموذج حداثي يجعل من السياسة وظيفة طبيعية لا خطراً دائماً. ولا يقتصر هذا الفشل على السلطة وحدها، لأن المجتمع السياسي نفسه لم يكتمل تشكله، فبعد الثورة، لم تنجح القوى السياسية في إنتاج طبقة سياسية حديثة قادرة على إدارة الاختلاف وبناء تسويات مستدامة، بل ظلّ الفعل السياسي أسير ردات الفعل، والانقسامات الهوياتية، والصراعات قصيرة الأمد، ما عمّق هشاشة الدولة، بدل أن يعالجها. وفي ظل هذا العجز، بدا استدعاء منطق السلطة خياراً أقل كلفة من استمرار سياسة لم تُنضج أدواتها.

بهذا المعنى، ليست الأزمة التونسية أزمة نظام بقدر ما هي أزمة دولة لم تُغلق أسئلتها المؤسسة، فالدولة التي لم يُحسم فيها بعد موقع القانون من القرار، ولا دور السياسة في إدارة الخلاف، ولا حدود السلطة إزاء المجتمع، تظل عرضةً للارتداد في كل مرّة تواجه فيها توتراً اجتماعياً أو اقتصادياً أو سياسياً. وما نراه اليوم ليس استثناء تاريخياً، بل إحدى لحظات هذا الارتداد المتكرّر.

تكمن خطورة هذا الفشل المتأخر في أنه بنيوي، لا ظرفي، ما يجعل كل إصلاح جزئي هشّاً، وكل انتقال سياسي مؤقتاً، لأن الأسئلة الكبرى ظلت مؤجلة. لذلك، لا يمكن اختزال الأزمة في أشخاص أو مراحل أو سياسات بعينها، بل يجب قراءتها بوصفها تعبيراً عن مسار تاريخي لم يكتمل، وعن دولة حاولت أن تصبح حديثة من دون أن تمر بكل شروط الحداثة السياسية.

... الخروج من هذا المأزق لا يمر عبر العودة الشكلية إلى آليات ديمقراطية، ولا عبر إعادة إنتاج الدولة السلطوية، بل عبر مواجهة صريحة مع هذا الفشل التاريخي المتأخّر، أي إعادة طرح سؤال الدولة بوصفها إطاراً تعاقدياً لا جهاز ضبط، وإعادة إدخال السياسة بوصفها آلية تنظيم لا تهديد، وإعادة إدماج المجتمع في القرار، لا إخضاعه باسم الاستقرار.