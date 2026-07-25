تونس تحت الظلام

تدخل الدولة التونسية مرحلةً مقلقةً عندما يصبح الغموض جزءاً من إدارتها الشأن العام. فالأزمات ليست استثناءً في حياة الدول، وقد تواجه جميع الحكومات موجات حرّ أو ضغوطاً على شبكات الكهرباء أو اضطرابات في توزيع المياه، لكنّ ما يميّز الدولة القادرة من الدولة المرتبكة أسلوب إدارة الأزمة، ووضوح القرار، وسرعة التواصل، وتحمّل المسؤولية. أمّا حين تنطفئ الكهرباء، وتنقطع المياه، وتغيب المعلومة في الوقت نفسه، فإنّ الظلام لا يعود وصفاً لحالة تقنية، بل يصبح وصفاً لحالة سياسية.

هذا ما تعيشه تونس اليوم. فالبلاد تواجه موجة حرّ غير مسبوقة رافقتها انقطاعات متكرّرة للكهرباء واضطرابات في توزيع المياه، الأمر الذي تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين، وتوقُّف عدة أنشطة اقتصادية، وإرباك المؤسّسات. كما راج حديث واسع عن وفاة عدة أشخاص، بينهم مرضى، قيل إنّ انقطاع التيار الكهربائي أثّر في الأجهزة التي كانوا يعتمدون عليها، من دون أن تقدّم السلطات رواية رسمية شاملة توضّح حقيقة ما جرى وتحدّد المسؤوليات.

قد يكون من السهل إرجاع ما يحدث كلّه إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء، لكن هذا تفسير ناقص. فموجات الحرّ ليست مفاجِئةً، بل أصبحت من الواقع المناخي الذي تعرفه تونس منذ سنوات. والدولة التي تعرف أنّ الطلب على الكهرباء والمياه سيرتفع في الصيف يُفترض أن تستعدّ لذلك بخطط استباقية، وبصيانة للشبكات، وببرامج طوارئ، وبجدول واضح للانقطاعات عند الضرورة. لذلك لا تبدو الأزمة في نقص الكهرباء وحده، بل في الطريقة التي أُدير بها الملفّ.

لا يغضب المواطن التونسي فقط لأنّ الكهرباء انقطعت، بل لأنّه لم يعرف متى ستنقطع، ومتى ستعود، ولماذا انقطعت أصلاً. وصاحب المؤسّسة لا يخسر فقط بسبب توقّف النشاط، بل لأنّه لم يتلقَّ تنبيهاً يسمح له بحماية معدّاته أو تنظيم عمله. والمريض لا يخاف من الحرارة وحدها، بل من احتمال أن يتوقّف جهاز يحتاج إليه للحياة من دون أن يعرف أحد كيف يتصرّف. الأمر نفسه ينطبق على أزمة المياه، فالتونسيون لم يفاجأوا فقط بانقطاع المياه عن عدة مناطق في أكثر فترات السنة حرارة، بل فوجئوا أيضاً بغياب تفسير واضح وخطّة مقنعة لمعالجة الوضع. ومع تزامن الأزمتَين، كأنّ الدولة تتعامل مع كلّ ملفّ على حدة، بينما يعيش المواطن أزمةً واحدةً، عنوانها تراجع الخدمات الأساسية.

لا أحد يطالب الدولة بصنع المعجزات أو منع الأزمات بالمطلق، لكن المطلوب هو الحضور المسؤول ساعة وقوعها

الأخطر من انقطاع الكهرباء والمياه انقطاع التواصل. ففي هذه الظروف تنتظر المجتمعات حضوراً سياسياً يطمئن الناس، ويشرح لهم ما يجري، ويحدّد المسؤوليات، ويعلن الإجراءات المقبلة. ما حدث كان العكس، اقتصرت التصريحات على تفسيرات تقنية متفرّقة، بينما غاب الخطاب السياسي الذي يفترض أن يقود إدارة الأزمة، فتحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى المصدر الرئيس للأخبار والشائعات في آن واحد. ولم يزد المشهد إلا غموضاً مع الغياب المتكرّر للرئيس قيس سعيّد عن الظهور العلني في ذروة الأزمة. ففي نظام أصبحت فيه الرئاسة مركز القرار السياسي، لا يمكن أن يمرّ هذا الغياب باعتباره أمراً عادياً، فالمسألة لا تتعلّق بالحضور الإعلامي لرئيس الدولة، وإنّما بقدرة المواطنين على معرفة من يقود إدارة البلاد عندما تتفاقم الأزمات.

تتّجه السلطة منذ سنوات نحو مزيد من المركزية، وأصبحت القرارات الكُبرى مرتبطةً بالرئاسة أكثر من أيّ وقت مضى. لكن هذه المركزية تجعل الدولة أكثرَ هشاشةً عندما يغيب رأس السلطة من المشهد. فكلّما تقلّصت صلاحيات المؤسّسات الأخرى، أصبح غياب مركز القرار أكثر تأثيراً، وازدادت الأسئلة عن الجهة التي تدير الملفّات اليومية. ولهذا لم يعد السؤال اليوم لماذا انقطعت الكهرباء، بل من يدير الأزمة؟ ومن يتّخذ القرار؟ ومن يحاسب المؤسّسات المقصِّرة؟ ومن يطمئن الرأي العام؟ فالدولة الحديثة لا تُقاس بقدرتها على إنتاج الكهرباء أو ضخ المياه فقط، بل أيضاً بقدرتها على إنتاج الثقة. والثقة لا تصنعها البيانات المقتضبة، بل يصنعها الوضوح، والشفافية، والمحاسبة.

ما يكشف عمق الأزمة القفزة السريعة في النقاش العام من الشكوى التقنية إلى التساؤل عن الدولة نفسها، فحين يعيش المواطن غياب الخدمات الأساسية، وضبابية المعلومات، وتواري المسؤول عن المشهد، تتجاوز الأزمة أبعادها الفنّية لتتحوّل إلى أزمة حكم. وهنا لا يصبح انقطاع التيّار هو المعضلة، بل مجرّد عَرَض لهيكلية متآكلة.

تونس اليوم لا ترزح فقط تحت ظلام انقطاع الكهرباء، وإنّما أيضاً تحت ظلام الغموض الذي يحيط بإدارة الدولة نفسها

من التبسيط تحميل موجة الحرارة وزر ما جرى، فالطبيعة لا تفسّر غياب التواصل الصريح، ولا تبرّر انعدام الجاهزية وتضارب الروايات الرسمية، ولا تشرح شعور الناس بالخذلان في ذروة المعاناة. هذه إخفاقات سياسية وإدارية بامتياز، وليست كوارث مناخية.

لا أحد يطالب الدولة بصنع المعجزات أو منع الأزمات بالمطلق، لكن المطلوب هو الحضور المسؤول ساعة وقوعها. إنّ واجبها يتجلّى في التواصل الآني، والتحقيق الشفّاف في الأضرار، وتوضيح الحقائق للرأي العام بشأن ما أثير من وفيّات ارتبطت بقطع الكهرباء. فالصمت الحكومي في هذه المحطّات لا يحمي هيبتها، بل يغذّي الشكّ وينسف ما تبقّى من جسور الثقة.

تونس اليوم لا ترزح فقط تحت ظلام انقطاع الكهرباء، وإنّما أيضاً تحت ظلام الغموض الذي يحيط بإدارة الدولة نفسها. وحين يصبح المواطن عاجزاً عن معرفة مَن يقرّر، ومَن يفسّر، ومَن يتحمّل المسؤولية، فإنّ العتمة تتحوّل من انقطاع مؤقّت للتيّار إلى حالة دائمة تصيب السياسة والإدارة في آن.