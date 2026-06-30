تعود الفلسفة فتنتصر

في كتابه "السياسة"، يروي أرسطو أنّ أوّل الفلاسفة، طاليس الملطي كان فقيراً، وعُدّ فقره دليلاً على أنّ الفلسفة علم "غير نافع"، واستناداً إلى معرفته الفلكية، توقّع أن يكون موسم الزيتون في العام التالي استثنائياً بعد سنوات من الجفاف، فاستثمر معاصر الزيتون في مدينته وما حولها في موسم الكساد، وحين جاء الموسم الوفير، لم يجد المزارعون إلا معاصر احتكرها طاليس وأجّرها لهم بأسعار مرتفعة، فحقّق ثروةً كبيرةً. برهن طاليس أنّ الفيلسوف لا يعجز عن جمع المال، لكن المال ليس غايته. ظلّت هذه الحكاية تُروى مدرسياً في سياق الدفاع عن الفلسفة في مواجهة مطالبة دائمة بأن تثبت جدواها. لم تتغيّر الفلسفة اليوم في جوهرها، لكنّ ما تغيّر هو العالم، ومعه تغيّرت مكانة الفلسفة، وأضحت شركات الذكاء الاصطناعي تتنافس في توظيف الفلاسفة، بعدما اكتشفت أن إجابات بعض الاسئلة ليست متاحة للغات البرمجة وحدها.

تفيد التقارير الصادرة أخيراً (ومنها تقرير شبكة NDTV في 25 يونيو/ حزيران 2026) بأنّ شركات الذكاء الاصطناعي توظّف أساليب المنهج السقراطي للوصول إلى أنظمة أقلّ تملّقاً وأكثر تركيزاً على الحقيقة، وتستعين بالتواضع السقراطي للحدّ من الهلوسة الرقمية، وبدأت بعض النماذج (مثل Granite من IBM) تضبط مخرجاتها لتتوافق مع فلسفات مؤسّسية محدّدة، وفي إطار منهج "الذكاء الاصطناعي الدستوري" لتعزيز السلامة، تعتمد شركات (مثل Anthropic) في المبادئ الدستورية التي تضبط نماذجها (مثل Claude) على مبادئ الفيلسوف إيمانويل كانط الأخلاقية لحمايتها من الخداع. أمّا المذهب الأخلاقي العواقبي الذي يركّز على تحقيق أفضل النتائج الإجمالية فيستخدم في أنظمة مثل ChatGPT وGemini... هكذا اخترقت الأسئلة التي طرحها سقراط، وتأمّل فيها ابن رشد، وناقشها ديكارت وكانط، مختبرات الذكاء الاصطناعي بعدما كانت حبيسة قاعات الدرس، ما يعني اعترافاً بحاجة التكنولوجيا إلى التفكير في الغايات لا في الوسائل فقط. ترشد البرمجة الآلة إلى كيفية تنفيذ أمر ما، لكنّها لا تستطيع وحدها أن تحدّد ما إذا كان هذا الأمر عادلاً أو منصفاً أو أخلاقياً.

وبعد عقود من تمجيد التخصّص الدقيق، اعتقاداً بأنّ كلّ مشكلة حقل معرفي مستقلّ، يفرض علينا الذكاء الاصطناعي أن نسير في الاتجاه المعاكس، فيجلس الفيلسوف إلى جانب مهندس البرمجيات في فريق العمل نفسه، ولم تعد "الحقيقة" سؤالاً فلسفياً تقليدياً، بل سؤال تقني أيضاً. تكتب الآلة الأبحاث، وتترجم النصوص، وتجيب عن الأسئلة، وتنتج الصور ومقاطع الفيديو والموسيقى والغناء، وتفرض، في الوقت نفسه، أسئلةً من نوع: هل التفكير مجرّد معالجة للمعلومات؟ وما الفرق بين الفهم الحقيقي ومحاكاة الفهم؟... هي أسئلةٌ ستحدّد شكل التكنولوجيا المقبلة، وحدودها، وعلاقتها بالبشر. مع ذلك، يقتضي الاحتفاءُ بعودة الفلسفة منتصرةً قدراً من الحذر، فوجود الفيلسوف في فريق العمل لا يعني انتصار الاعتبارات الأخلاقية، فمفاهيم "الاستدامة" و"المسؤولية الاجتماعية"، ونحوهما، استغلّت لتحسين الصورة العامة للشركات لا لتغيير ممارساتها. وعلى الفلسفة ألّا ترضى بأن تتحوّل إلى ديكور مؤسّسي. غير أنّ هذا لا يلغي حقيقة أنّ التكنولوجيا نفسها وصلت إلى حدود تجعلها بحاجة ماسّة إلى العلوم الإنسانية.

المأمول عربياً أن تتغيّر النظرة إلى العلوم الإنسانية بوصفها أقلّ قيمةً من العلوم التطبيقية، وهي نظرة أدّت إلى خلو مناهج التعليم من مادة الفلسفة، أو التوجّه إلى حذفها من المناهج، أو تراجع الاهتمام بها في مرحلة التعليم الجامعي، بعد أن تبيّن أنّ القدرة على التفكير النقدي، وتحليل المفاهيم، وكشف التناقضات... جزء من البنية التحتية للعالم الرقمي الجديد، لا مهارات فائضة عن الحاجة. ولن يستأجر فيلسوف اليوم معاصر زيتون، فقد تمكّن من تكذيب السُّوق التي ظلّت تتهم الفلسفة بالعجز عن إنتاج الثروة، وبإمكانه أن يتقاضى مئات آلاف الدولارات سنوياً موظَّفاً في واحدة من شركات الذكاء الاصطناعي الكُبرى، طالما أنّ تعليم الآلة ما ينبغي لها أن تفعله بذكائها أكثر أهميةً من أن تجعلها ذكيةً.