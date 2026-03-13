تسييس الألم

من المفارقات المؤسفة أن تضحك مواطناتٌ سورياتٌ، يتمتّعن بكامل الأهلية العقلية، استهزاءً على صور مجازر الساحل السوري وقصصها وتقاريرها (في ذكراها الأولى في مارس/ آذار الجاري)، وعلى صور الأمهات اللواتي كنّ يحرسن لأيّام عدّة جثث أولادهن، الذين قتلوا أمام أعينهن بأبشع الطرق، ريثما يمكن دفنها بطريقة لائقة. أو أن يستهزئن بالقصص التي ترويها الناجيات، ومنهن صغيرات شهدن بأم أعينهن حوادث مروّعة، من دون أيّ قدر من التعاطف، بل بمزيد من الإنكار للمجزرة، ومزيد من تبريرها باستخدام سرديات قديمة وحديثة ذرائع لتبرير العنف والدفاع عنه، وتبرير السخرية من آلام الأخريات. هذا السلوك الذي يُفترَض أن يكون شاذّاً من نساء ومواطنات سوريات يحتفلن بيوم المرأة العالمي، وسيحتفلن غداً بعيد الأم، هو دليل الانهيار التام للتضامن الإنساني المجتمعي والتعاطف الغريزي مع الأمهات الثكالى في سورية التي تعيش درجةً عاليةً جدّاً من الاستقطاب والعداء، فباتت الهُويّة المذهبية فيها أقوى من الإنسانية بدرجات.

يُسيَّس اليوم في سورية كلّ شيء، المواقف، والانحياز، والغضب، والتعاطف، والألم. تُسيَّس حتى فكرة الأمومة نفسها. أمّ أيمن مثلاً، السيدة التي حرست جثث أولادها الثلاثة أياماً متتاليةً لا ينظر إليها بوصفها أمّاً سورية عادية، بل على أنها أمٌّ لعدو مفترَض ينتمي إلى جماعة أخرى تستحق القتل، لأن هذه الجماعة قتلتنا سابقاً (كذلك قالت لي سورية لا أعرفها في تعليق في "فيسبوك" على صورة لأم أيمن. قالت لي: أنت وأبناؤك تستحقّون الموت فأنتم قتلتم إخوتي سابقاً). هكذا أصبحتُ فجأةً قاتلة، ليس لأنّني أنتمي إلى جماعة تُحمَّل جميعها وزر جرائم النظام السابق، فهذه السيّدة لا تعرف انتمائي، بل لأنني كتبت تعاطفاً مع الأمّ الثكلى، وطالبتُ بمحاسبة المجرمين. كان التعاطف وحده كافياً لوضعي ضمن "جماعة" وفي صفّ القتَلة. في الوقت نفسه، تمثّل أمّ أيمن لدى فئات أخرى رمزاً لمظلوميةٍ وقعت على جماعة بعينها، فأصبحت هي أمّاً لهذه الجماعة بأكملها؛ هكذا أيضاً يُسحب حزنها الشخصي أمّاً فقدت أبناءها لصالح حزن الجماعة، مع تناسي أن ثمّة أمّهات في الجماعة الأخرى وضعهن مشابه لوضع أم أيمن... هكذا يصبح ألم أمٍّ من جماعة ما تعويضاً عن ألم أمٍّ في الجماعة المقابلة. يجعلنا هذا التسييس جميعاً عاجزين عن رؤية الروابط الإنسانية الجامعة بين جماعات مختلفة. يجعلنا عاجزين عن رؤية هُويّتنا الوطنية المشتركة التي وحدها تعيد لنا الانتباه إلى روابطنا الإنسانية.

في الصراعات والاستقطابات المجتمعية، يبدو غريباً أن تكون النساء أكثر تشدّداً من الرجال في العلاقة مع الجماعات الأخرى، لكن المجتمعات القتالية (ذكورية) يبدو أنها تطلب من نسائها إثبات الولاء عبر تبنّيهن سردية الحرب، وعبر المشاركة الرمزية في القتال، ما دامت النساء يُحرَمنَ من حمل السلاح. تأتي الرمزية عبر لغة خطابية كارهة أو انتقامية أو ساخرة من آلام الجماعات الأخرى، فتتحوّل اللغة إلى شكل من أشكال المشاركة في الحرب للدفاع عن الهُويّة التي تتمثّل في الشرف الجمعي الذي عليه أن ينتصر، ولن ينتصر إن لم تنخرط نساؤها في حربه بالطرق الممكنة، وإلا فسوف يعود الخوف من الآخر الذي إن لم يُكسر بوصفه قوّةً وكرامةً وسرديةً، فسيصبح تهديداً مجدّداً. تحمي نساء الجماعة هنا، عبر خطابها القاسي والمستهزئ من آلام نساء الجماعة الأخرى، انتصارهن من الاختراق، التعاطف الإنساني ضعف قد يسبّب الاختراق، وهو ما لا يُسمح به رمزياً، لذلك تلجأ نساء جماعة ما إلى السخرية، وإلى إنكار آلام نساء جماعة أخرى لا يختلفن عنهن في أيّ شيء سوى الهُويّة المذهبية. وهذا أسوأ نتائج الحروب ذات الطابع الأهلي: التطبيع مع العنف والنكران وفقدان البوصلة الأخلاقية المشتركة ونزع إنسانية الضحايا وتسييس الألم. وهذه كلّها وصفات جاهزة لإنتاج موجات متلاحقة من العنف، للنساء فيها دور كبير حتى لو أنكرن هذا.