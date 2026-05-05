ترامب وجاك سبارو

وصفت طهران استيلاء البحرية الأميركية على ناقلات نفط إيرانية في مضيق هرمز بأنّها "قرصنة دولة"، ولا يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب غضاضةً في هذا، ما دامت القرصنة "تجارة مربحة للغاية"، لينقل المصطلح (قرصنة) من نطاق الإدانة إلى دائرة "الغنيمة" التي أصبحت جزءاً من سردية ترامب السياسية.

وفي هروب قصير من قلقنا جميعاً على مستقبل ضبابي لعالمنا التعيس مع وجود ترامب هذا في البيت الأبيض، وعوداً سريعاً إلى التاريخ، نقول إنّ كلمة "قرصان" في العربية من قَرَصَ الشيء: أي أخذه على نحو من الخطف أو العضّ أو الاقتطاع، ارتبطت لاحقاً، مع ظهور الأساطيل العربية، بالغزو البحري. ويقابلها في الإنكليزية "pirate"، وأصلها يوناني: "peiratēs"، مشتقّة من فعل peiraō، بمعنى يجرّب أو يخاطر/ يهاجم. فالقرصان هو مَن يجرّب حظّه في الغزو، ثمّ استقرّ مصطلح القراصنة عند مَن يهاجمون السفن من اللصوص. وتعاظم نفوذ القراصنة في البحر الأبيض المتوسّط جماعاتٍ خارجةً عن القانون، في القرن الأول قبل الميلاد، فشنّت الإمبراطورية الرومانية بقيادة بومبيوس الكبير حملةً للقضاء عليهم، بعد أن منحته المجالس الشعبية الرومانية (في العصر الجمهوري) سلطات استثنائية مطلقة، فأنجز ذلك في ثلاثة أشهر. واستمرّت أعمال القرصنة في المتوسّط، وفي بحر الشمال برز الفايكنغ، وفي غير مكان ظهر قراصنةٌ مسلمون ومسيحيون. ارتبطت القرصنة في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين بفضاء خارج الدولة، وحاز قراصنةٌ شهرةً واسعةً أمثال إدوارد تيتش (اللحية السوداء) وكاليكو جاك، إلا أنّ القرصنة لم تكن دائماً بعيدةً من السياسة، إذ منحت دولٌ أوروبيةٌ "خطابات تفويض" لقراصنة خاصّين (Privateers) ليهاجموا سفن خصومها، في تداخل بين الشرعية والفوضى، فلم تكن القرصنة دائماً نقيض الدولة/ النظام، إذ كانت في غير مرّة أداةً من أدواتها للقيام بما لا تريد أن تتحمّل مسؤوليته علناً. لم تتراجع القرصنة المفوَّضة إلا مع ظهور الدولة الحديثة في القرن التاسع عشر، ووضع اللبنات الأولى للقانون الدولي. لكن في ضعف الدولة، وغيابها من مناطق مثل سواحل الصومال وجنوب شرقي آسيا وغيرها، عادت إلى الظهور بدوافع اقتصادية غالباً (ظهرت أيضاً قرصنة الطائرات وصولاً إلى القرصنة الرقمية).

واقتحمت ظاهرة القرصنة الأدب، فتداخل الخيال والواقع. وبدا القراصنة في "جزيرة الكنز"، لروبرت لويس ستيفنسون، مغامرين يحكمهم نظامهم الداخلي من الولاء والخيانة. وفي السينما، مُنح البطل الشعبي، القرصان جاك سبارو (سلسلة "قراصنة الكاريبي")، لمسةً رومانسيةً، وفسحةً من التمرّد على الإمبراطوريات البحرية، في تمثيل ثقافي يوحي ضمناً بإعجاب كامن بالتمرّد على النظام حين يكون النظام ظالماً (يذكّرنا هذا بالصعاليك في تراثنا العربي، الذين شنّوا غزواتهم في بحار من الرمال). ومع أن جاك سبارو سرق ونهب وكذب وخدع (ومارس الحبّ أيضاً)، إلا أنّه بقي جذّاباً في مفارقة تمثّلت في التمرّد على القانون حين يكون أداة هيمنة. حتى هذا التبرير الثقافي/الفنّي لظاهرة القرصنة، المُثقل بمفارقة أخلاقية، لم يعبأ به ترامب الذي يمارس قرصنةً غير "مفوَّضة". وإن بقي هؤلاء القراصنة المتخيّلون (الظرفاء) أفراداً وجماعاتٍ على الهامش، فإنّ ترامب يمارس القرصنة من موقع الدولة القوية والمحورية في العالم، ويعيد تعريف الشرعية من البحار مع تراجع فعّالية المؤسّسات الدولية وتقويض النظام الدولي السائد، لتضيق الحدود الفاصلة بين الأمن والربح، وبين السياسة ومغامرات النهب، وبين قرصنة سابقة على النظام الدولي وترامب الذي يقوّض النظام القائم، ولا حاجة إلى تبرير قانوني – أخلاقي، ما دام الفعل "مربحاً".

لم يمضِ يوم على إعلان ترامب الصريح تجارته الرابحة الجديدة، حتى اختطف قراصنة صوماليون سفينةً قُبالة محافظة شبوة، وحوّلوا مسارها نحو خليج عدن باتجاه السواحل الصومالية. ولا ندري إن كانت تصريحات ترامب قد ألهمت هؤلاء، أم أنّهم خرجوا ينافسونه على جدارة اللقب، أم أنّهم قَرَصوا السفينة بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني، كما غمزتْ ولمزتْ تقارير صحافية. ليست المسألة في كلّ حال مَن يشبه القرصان الظريف جاك سبارو، ترامب أم إيران؟ جوهر الأمر: هل نعيش في عالم القوانين، أم في عوالم القراصنة؟