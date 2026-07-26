ترامب والسيطرة على أسواق الطاقة

قبل الحرب الحالية في الخليج، كان ما يقارب 27% من الإنتاج العالمي النفطي يتدفق عبر مضيقي هرمز وباب المندب، ويذهب معظمه إلى دول شرق آسيا، وبقدر ما يتأثر هذان المعبران، تتأذّى اقتصادات دول الخليج المنتجة للنفط، وثمّة قوى أخرى تبدو قادرة على تطويع كل أزمة وتحويلها إلى ريع مادي مباشر. هذا بالضبط ما تمارسه الولايات المتحدة خلال أزمة شبه الجزيرة العربية الواقعة تحت تهديداتٍ حقيقيةٍ، آخرها إعلان جماعة الحوثي في اليمن إغلاق مضيق باب المندب على السفن السعودية، ما قد يدفع الناقلات السعودية إلى تكبّد طريق طويلة حول قارّة بأكملها لتصل إلى مناطق الاستهلاك، ما يعني وقتاً أطول وتكلفة أعلى، وبين أزمة المضيقين تجد السعودية مع دول الإنتاج الخليجية نفسها أمام أزمة تصدير غير مسبوقة للطاقة، مع تعثر كبير في قدرتها على النقل والتوصيل.

على الجانب الآخر، تبدو دول آسيا الصناعية الكبرى في ضرر فادح، فمع ارتفاع تكاليف شحن النفط ونقص الكميات تُخلق أزمات تشغيلية في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية، وترتفع تكلفة الإنتاج، ما سينعكس على معدّلات نموّها الاقتصادي، أمام منافسها الصناعي في الولايات المتحدة التي لا يحتاج نفطها لعبور المضائق المضطربة كي يصل إلى أسواق آسيا. ومع تزايد إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري، يمكنها تقديم نفسها المورّد الأكثر استقراراً في الوقت الذي تتراجع فيه الثقة بالموردين الآخرين الذين ينتظرون الانفراجات الدولية، ليتمكّنوا من استعادة أسواقهم المعهودة. وتحدَّثتُ في مقال الأسبوع الماضي عن الارتفاع العملي الملحوظ في نسب (وأرقام) تصدير النفط الأميركي إلى آسيا بشكل مطرد مع تفاقم الأزمة في هرمز. والآن مع بدء أزمة جديدة تطلّ في باب المندب، يمكن للنفط الصخري الأميركي أن يستفيد من سعر مريح وقيمة مضافة مقابل تأمين التوريد في عالم شديد الاضطراب، ومع زيادة حاجة آسيا إلى النفط واستعصاء الأزمة في الخليج تزداد هيمنة واشنطن وقدرتها على التحكم بالأسعار.

كان من المفترض أن تستفيد روسيا من اتساع نطاق اللهب حول مضائق الشرق الأوسط، فاحتياطيها وطرق مواصلاتها تؤمن لها قدرة على التزويد، لكن الحرب في أوكرانيا وتصاعدها أخيراً الذي ترافق مع تركيز المسيّرات "الأوكرانية" على مهاجمة منشآت النفط الروسية بشكل أساسي جعلا قدرتها على الإنتاج محدودة، وأخرجاها عملياً من قوائم المنافسة.

هذا الدور الأميركي الحيوي يقف وراءه ترامب شخصياً، في طريقة إدارته الأزمة الراهنة التي استبقها بتحييد دور أكبر احتياطي نفطي عالمي كان يسيطر عليه عدو له في فنزويلا يدعى مادورو، ثم عمل على إدارة إيقاع الحرب في الخليج صعوداً وهبوطاً، مُرفِقاً هذا مع تصريحاتٍ غير متوقعة وتبدو مرتجلة، كوعده بفتح طيران مباشر مع لبنان، بعد انقطاع دام أكثر من أربعة عقود، بينما تدكّ الصواريخ الإسرائيلية نصف لبنان الجنوبي، أو قراره بمنح السعودية طاقة نووية سلمية، عاد واشترطها بدخول الرياض في اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل! فيما يظهر كأنه انفعال لحظي من رئيس غير واثق، لكن الرجل كان قادراً بطريقته هذه على رفع سقف التشويش وخلط الملفات لتصنيع مناخ مربك في التحليلات والفهم، فهو يتحدّث عن اتفاق مع إيران ثم ينتقل إلى التصعيد، ويقفز إلى الحديث عن دخول قوات سورية إلى لبنان، بينما يهدّد بفرض تعويضاتٍ من الأموال الإيرانية التي تمتلكها الولايات المتحدة عن أي أضرارٍ تلحق بالسفن والشحنات، والرابط بين ذلك كله خيط واحد يتلخص في عكس النفوذ الأميركي بشكلٍ فعّال ودائم على جغرافيا يجري تدوير مراكز النفوذ فيها، وتبدو الفوضى التي عمّت الإقليم، وقد تحوّلت إلى فرصة مفتوحة تدير فيها الولايات المتحدة سوق الطاقة العالمي بمعزلٍ عن أي تكتل آخر، كمنظمة أوبك التي فقدت بريقها، ويبدو أنها ستفقد وجودها لمصلحة كيان جديد تكون الولايات المتحدة ركناً أساسياً فيه.