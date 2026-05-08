ترامب والحاجة إلى اتفاق

تتأرجح الحرب على إيران، رغم هدنتها القائمة حالياً، بين التصعيد والتهدئة، بشكل حيّر غالبية المحللين وحتى السياسيين الذين من المفترض أن يكونوا قريبين إلى حد ما من مراكز صنع القرار، أو مطلعين على مجريات المفاوضات أو التحضيرات لاستئناف الحرب.

ليس الأمر غريباً في وجود رئيس مثل دونالد ترامب في البيت الأبيض. فالرجل لا يمكن توقعه، وهو يحتكر قرارات الحرب والسلم من دون مشاورات، ولطالما فاجأ مسؤولي إدارته وحلفاءه بقرارات لم يكونوا على دراية بها، واضطروا للتعامل معها وحتى الدفاع عن اتخاذها، من دون أن يكون لهم أي دور في ذلك، أو حتى دون أن يكونوا مقتنعين بصوابية هذا القرار أو ذاك.

تعطي الأيام الأخيرة مثالاً واضحاً على مسار هذا التأرجح وهذه المفاجآت في القرارات. منذ مطلع الأسبوع، كانت كل الأجواء تؤشر إلى أن التحضيرات باتت في نهايتها لاستئناف الحرب، في ظل التعثر في المسار التفاوضي وعدم القدرة على الوصول إلى حلول وسط بفعل رفع الولايات المتحدة سقف مطالبها. وتزامن هذا مع إطلاق الولايات المتحدة "مشروع الحرية" الذي كان من المفترض أن يؤدي إلى تحرير السفن العالقة في مضيق هرمز. ولكن الأمور تحولت بشكل مفاجئ، وبات الحديث اليوم عن مسودة اتفاق قد يتم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع إعلان ترامب تعليق "مشروع الحرية" بعد 48 ساعة فقط من إطلاقه. اللافت أن كل التسريبات حول هذا الاتفاق جاءت من مصادر أميركية، مع التأكيد على أن هذا الاتفاق يلبي المطالب، أو "الخطوط الحمراء"، التي وضعتها واشنطن منذ بدء المفاوضات مع إيران.

وحرصت التسريبات الأميركية على المبالغة في التفاؤل في إمكان التوصل إلى اتفاق هذه المرة، وأن الأمور الآن في يد إيران المفترض أن ترد على المسودة خلال 48 ساعة. هنا تأتي المفارقة الأساسية في الحديث عن هذا الاتفاق. فإذا كان هذا الاتفاق، الذي وضع في ورقة واحدة، قد صيغ بعد اتصالات ورسائل بين الطرفين، ما الحاجة إلى انتظار الموافقة الإيرانية، إلا إذا كانت هذه الورقة، كالعادة، محاولة تدوير زوايا من جانب الوسطاء، مع الإبقاء على الشروط الأميركية.

هذا ما تؤشر إليه التعليقات الإيرانية على التسريبات الأميركية المتفائلة. فأي من المسؤولين الرسميين الإيرانيين لم يخرج ليؤكد هذه الأنباء، بل إن معظم المسؤولين، وفي مقدمهم وزير الخارجية عباس عراقجي، كانوا حذرين في التعليق على المعلومات المتداولة، وشدّدوا على أن طهران لا تزال تدرس الورقة التي وصلت إليها من باكستان. وفي المقابل، قلقت مصادر إيرانية بشأن التفاؤل الذي بثته الأنباء الأميركية، مؤكدة أن الوصول إلى اتفاق نهائي لا يزال بعيداً بفعل سقف الشروط الأميركية غير العقلانية، من دون أن تنفي أن هناك تقدماً في المفاوضات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يروج فيها الرئيس دونالد ترامب اقتراب الاتفاق مع إيران، وتلبية طهران الطلبات الأميركية، قبل أن تظهر الوقائع أن الحال ليس مثل ما يقوله. قد لا يختلف الوضع الحالي عن سابقيه، خصوصاً أن ترامب اليوم بحاجة إلى إشاعة مثل هذه الأجواء لأسباب عدة.

بداية هناك الحاجة إلى تهدئة الأسواق المالية، وخفض أسعار النفط. وهو حاول ذلك عبر "مشروع الحرية"، ومحاولة الإفراج عن مئات ناقلات النفط العالقة في مضيق هرمز، لكنه فشل لأسباب عديدة، قبل أن يروج اقتراب الاتفاق، وهو ما انعكس فعلياً على أسعار النفط الذي انخفض سعر برميله دون الـ100 دولار منذ اشتعال الحرب. كذلك فإن ترامب بحاجة إلى اتفاق أو هدنة طويلة واضحة المعالم قبل زيارته إلى الصين في 14 مايو/ أيار الحالي، إذ يحمل معه ملفات كثيرة عالقة بين البلدين، ولا يريد للملف الإيراني أن يكون حاضراً بينها.

ساعات قليلة من المفترض أن توضح مصير أنباء هذا الاتفاق، مع ظهور بوادر الرد الإيراني، والذي ليس من المحتمل أن يكون رفضاً قاطعاً للبنود، بل جواباً يفتح الباب أمام مزيد من التفاوض، وهو ربما ما تريده الولايات المتحدة حالياً، على الأقل حتى عودة ترامب من الصين.