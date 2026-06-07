ترامب غاضباً من إسرائيل

ليست العلاقة بين أميركا وإسرائيل تحالفاً عادياً، بل هي مصالح متبادلة مستمرّة منذ عقود طويلة، وأعقبت إعلان نشوء إسرائيل عام 1948. كان الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري الغربي عموماً عاملاً حاسماً في نمو إسرائيل وبروزها. وقد شكل جيش الدفاع الإسرائيلي ظهيراً قويّاً ساند السياسات الأميركية في المنطقة لمواجهة حلفاء السوفييت من الزعماء العرب خلال الحرب الباردة... ولكن التاريخ الطويل من التعاون الذي جمع الولايات المتحدة وإسرائيل لم يكن بلا منغّصات أو فترات ركود وتوتّر، غير أن الخلافات فيما مضى كانت موضعية، وتمظهرت في تضارب خافت في المواقف، وتباين في المقاربات، وتمحورت حول تمدّد الاستيطان. وفي الآونة الأخيرة، نشبت خلافات أكثر اتّساعاً، متعلقة بالنزاعات في المنطقة، وحدود استخدام القوة، حتى لاحت في الأفق غمامات "زعل" شخصي بين كل من نتنياهو وترامب.

لا يريد الطرفان الشيء نفسه من إيران، وبالتالي من الحرب معها، والشكل النهائي الذي يجب أن تتوقف عنده الحرب، وكيف سيكون وضع إيران قبل إسدال شارة النهاية. وفق نظرة أولية، تبدو الولايات المتحدة وإسرائيل يقفان في الخندق نفسه، وكلاهما يوجه السلاح نحو الهدف نفسه، ويتحدثان عن إلغاء جذري للبرنامج النووي، لكن إسرائيل لديها طموحات أخرى كثيرة، منها الإجهاز على الصواريخ الباليستية الإيرانية، وإنهاء عهد الجندي البديل الذي يقاتل عن إيران في لبنان وغزّة واليمن، حيث تنظر إسرائيل إلى إيران عدوّاً مركزياً وجبهة يجب ألّا تبرُد. ولا يرغب نتنياهو في أن تتوقف الحرب قبل أن يرى تغييراً للنظام الإيراني بشكل كامل، أو الوصول إلى إيران محطّمة ومنزوعة الهيبة والمقدرات، وبلا أي نفوذ خارج حدودها، ولا قدرة مستقبلية على النهوض٬ وقد استحالت رماداً سياسياً وأشلاء عسكرية. وبذلك فقط يتمكّن السياسي الإسرائيلي من طمأنة ناخبيه بإتمام رؤية باتت شبه عقيدة بين معظم التيارات السياسية الإسرائيلية، والتي ربما تكون قد انتقلت إلى الشارع، وأصبح مقتنعاً بها بعد أن اختبر لحظاتٍ حرجة حين تمكّنت المقذوفات والصواريخ الإيرانية من الوصول إلى المحطّات والطرق والمباني في حيفا وتل أبيب ومدن أخرى، لطالما اعتبرت مكاناً آمناً للإسرائيليين بدرجة كبيرة.

تفكّر واشنطن بطريقة مختلفة، فرغم تبنّي ترامب خطاباً قاسياً إلى حد التهديد بالتدمير، تخفي هذه الخشونة الدبلوماسية سياسة أميركية تقوم على الضغط الكلامي للحدود القصوى، باستعمال أقوى التصريحات عبر وسائل الإعلام، وهي طريقة يبدو ترامب سعيداً باستخدامها، فيما لا ترغب الولايات المتحدة في إحداث انهيار كبير يجهز على إيران، بل أن تحافظ الدولة على مواردها، وأن تستخدمها بشكلٍ لا يعوق السياسة الأميركية في الإقليم.

لا يتوقف الخلاف الأميركي الإسرائيلي على هذا الملف، فقد امتد إلى لبنان في الوقت نفسه، وموقف نتنياهو من حزب الله يطابق موقفه من إيران، فيريد إنهاء كل ما يتعلق بالحزب من دون شرح واقعي لكيفية تنفيذ مهمة كهذه، ولا يكفّ عن توسيع دائرة الأعداء وإعلان استعداده لحروب جديدة في المنطقة. ويمتد الخلاف بين أميركا وإسرائيل ليصل إلى "أرض الصومال" التي اندفع نتنياهو إلى الاعتراف بها دولةً، بينما تؤكد واشنطن سياسة صومال واحد... وضمن هذه السياقات، يمكن فهم المكالمة الغاضبة بين نتنياهو وترامب، فالمسألة خلافٌ في ملفات عديدة، ويمكن ملاحظة توسّعه من شكل التصريحات الرسمية التي تصدر عن الطرفين. لا يعني هذا أن العلاقة بين البلدين قد دخلت مرحلة الانكسار، لكن الخلاف أصبح في منطقة مكشوفة. ومع ازدياد قدرة إسرائيل على التمرّد، من خلال تقوية علاقاتها مع دول أخرى، يمتد بقاء حاملات الطائرات الأميركية في المنطقة بمحاذاة مضيق هرمز شبه المغلق، والذي تحوّل إلى عقبةٍ في وجه الملاحة الإقليمية منذ ما يزيد عن ثلاثة شهور، وإلى أجل لم يحدّد بعد.