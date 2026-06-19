ترامب على المكشوف

هل يمكن أن تُغيّر مذكرة التفاهم، أو الاتفاق النهائي مع إيران، صورة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من سيّد للإبادة الجماعية على حدّ وصف النائبة في الاتحاد الأوروبي، الإسبانية إيرين مونتيرو، إلى داعية سلام طيب وفاعل خير في المنطقة؟ هل يحوّل الاتفاق على إنهاء العدوان على إيران الرئيس الأميركي من قاتل يتباهى بجرائمه إلى شخصٍ يرى في نفسه الجدارة بالحصول على جوائز السلام وأوسمة الأعمال الإنسانية؟

الشاهد أنّ الرئيس الأميركي بدأ عدوانه على إيران بسلسلةٍ من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية اشتملت على مجموعة من الاغتيالات الفردية والقتل الجماعي، كما في جريمة قتل 267 طفلاً في مدرسة، فضلاً عن أنّه لم يتوقّف لحظة عن إظهار وجه إرهابي يعلن أمام العالم أنّه سوف يبيد ويدّمر البشر والحجر، ويقضي على حضاراتٍ عريقة، ويُعيد دولاً وأمماً إلى العصر الحجري، وكلّها جرائم مجرّد التهديد بتنفيذها يستوجب المحاكمة، غير أنّه، ويا للعجب، فور الإعلان عن مذكرة التفاهم مع إيران وُجِد من يدبّج فيه قصائد الغزل، ويسبغ عليها صفات الرسل الذين يسعون إلى إسعاد البشرية وإنقاذ العالم من الضياع، ويجد من ينافقه بمنتهى الرخص الذي لا تجده إلا في الديكتاتوريات العسكرية المُتخلّفة، فيعلن دهشته وتألّمه من أنّه لم يعرف الراحة ولم يتناول عشاءه، لأنّ المسكين لا يتوقّف عن العمل على حلّ مشكلات الكوكب التعيس!

نحن بصدد بروباغندا أميركية مسروقة من تراث النُّظم الديكتاتورية الفاشية العتيقة، لتقديم صورة رئيس الكرة الأرضية وزعيم العالم، روحيّاً وسياسيّاً، في مناخ يوفّر مساحات للديكتاتوريات ذات الحجم الصغير في البلاد المنكوبة بالتوحّش الاستبدادي، لكي تتسابق في تقديم فقراتٍ من فنون النفاق التي تحظى بها في بلدانها على يد مجموعات مُحترفة في هذا اللون من الفنون، فتُحدّث الجماهير عن الزعيم الذي لا ينام ولا يتذوّق الطعام قبل أن يطمئن على أنّ شعبه الحبيب أكل وشبع ونام، ثم تتبدّل الأدوار في حضرة دونالد ترامب وينتقل الديكتاتور الصغير من حالة المُتلقي إلى المرسل.

المسخرة الحقيقية أنّ ترامب يجد ذاته في هذا المناخ المُعبّق ببخور النفاق الشرقي المُعتّق، فيُصدّق نفسه ويبدأ في الكلام والفعل باعتباره ولي أمر الكوكب، وتتفاقم هذه الحالة من البارانويا المخلوطة بأوهام التكليف الإلهي إذا ما تعلّق الأمر بالشرق الأوسط، أرض الرسالات السماوية والأنبياء، فيصوّر له خياله الواسع وعقله الضيّق أنّ سماء الشرق لا تزال تُنزل الرسالات، ويبدأ في ترديد الاعترافات الصادمة لأذن المُستمع بأداء لا تعرف، إن كان عفوياً شديد التلقائية أم مدروساً ومقصوداً، على غرار حديثه المُتكرّر عن سورية الجديدة، وهو حديثٌ يحمل من الإهانات للأمّة السورية ولقيادتها الجديدة ما يستوجب الرد، إذ يعلن ترامب في واحدة من ثرثراته أمام ميكروفونات العالم على هامش اجتماع الدول السبع في فرنسا أنّه، وبتنسيق مباشر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وآخرين، وضع أحمد الشرع حاكماً لسورية، ثم تطرّق إلى مسألة أن تتولى سورية بقيادة الشرع التعامل مع ملف حزب الله بدلاً من إسرائيل، مُشيراً إلى أنّ الشرع "ليس فتى كشافة" وسيقوم بالمهمّة بفعالية.

هذه التصريحات، إضافة إلى أنها جارحة وخادشة للكرامة، فإنّها تُمثّل مُنتهى العبث والاستهانة بالأمن القومي العربي، وبالأخصّ في سورية ولبنان، إذ لا معنى لهذا الهراء إلا أنّ الرئيس الأميركي يرى الوطن العربي تحت وصايته ورعايته وإدارته، من دون استثناء، فهو مصدر السلطات ومانح الشرعيات وشهادات الاعتماد والصلاحية، والأخطر أنه يريد من الأنظمة العربية أن تكون بمثابة أطقم حراسة لأمن الكيان الصهيوني، ويوزّع عليها المهام، فالنظام السوري يتولى، بالقوّة، عملية القضاء على المقاومة اللبنانية، وحفنة أنظمة عربية أخرى تتولى، بالحصار والضغط السياسي، إنهاء وجود المقاومة الفلسطينية، وهكذا في كلّ أرض عربية لا تزال تحتفظ بجذور وبذور للمقاومة.

في كلّ الأحوال، يمضي سيّد الإبادة الجماعية مُتقمّصًا شخصية "لورانس العرب" على بعد 90 عاماً من النكبة الأولى، وفي معمعة نكبة ثانية تدور فصولها الآن.