تجارة السلام العالمي

تتأكّد مجدّداً صحة مقولة ثعلب الدبلوماسية الأميركية هنري كيسنجر "أن تعادي أميركا فهذا خطر، لكن أن تصادقها فهذا خطر أكبر". ينطبق القول، ويا للمفارقة، على حلفاء الأمس واليوم بالنسبة للولايات المتحدة عقب إعلان الرئيس دونالد ترامب في منتجع دافوس في سويسرا تأسيس منظمة دولية فريدة باسم "مجلس السلام"، يتولّى رئاسته، وحدّد رسم نيل مقعد في "النادي" في مبلغ مليار دولار لثلاث سنوات، مع إسقاط القيد الزمني على من يدفع أكثر، فهم أصحاب العضوية المميّزة (VIP).

وجد الحلفاء التقليديون أنفسهم في مواجهة مباشرة مع زعيم أميركا الذي دخل في سباق مع الزمن من أجل تفكيك ما بقي من نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية، ما دفع هؤلاء (فرنسا وبريطانيا وألمانيا والسويد والنرويج...) إلى إبداء تحفظهم حيال نهج ترامب الصدامي القائم على سياسة "أميركا أولاً" في الدبلوماسية الدولية. يمتد خطر الصداقة، هذه المرّة، إلى حلفاء واشنطن الجدد (المغرب والبحرين والمجر...)، فقد يدفعون ثمن هذا الاصطفاف إلى جانب ترامب، إذا فشل الملياردير في تسويق مشروعه الجديد.

لا يتضمن ميثاق "مجلس ترامب" أي إشارة إلى قطاع غزة، ومقتضيات قرار مجلس الأمن 2803 التي تضمن خطة ترامب للسلام، وربط المجلس مباشرةً بغزّة. فالمنظمة تهدف، وفق النص، إلى تعزيز الاستقرار وإعادة إرساء حكامة موثوقة وشرعية، وضمان سلام دائم في المناطق المتضرّرة من النزاعات أو المهددة بها، كما تسعى إلى تعزيز السلام، وفق ما هو معتمد بموجب الميثاق، بما في ذلك إعداد (ونشر) أفضل الممارسات التي يمكن أن تطبقها جميع الدول والمجتمعات الساعية إلى السلام.

مكان المجرم قفص الاتهام في المحاكم الدولية، وليس منصّات المؤتمرات والمجالس لتلميع صورته وسط بحر الدماء في غزة

يكشف النظر بإمعان في بنود "ميثاق مجلس السلام" أنه يرمي إلى إعادة هندسة الشرعية الدولية؛ بالحلول محلّ الأمم المتحدة، أو على الأقل منافستها والقيام بأدوار موازية من صميم مهامها. رغم أن ظاهر الوثيقة لا يوحي بهذا، فهي حبلى بالانتقادات الضمنية للأمم المتحدة، بالإشارة إلى "المقاربات والمؤسّسات التي فشلت مراراً"، ما يستدعي "امتلاك الشجاعة للابتعاد عنها"، مؤكّداً "الحاجة إلى منظمة سلام دولية أكثر مرونة وفعالية". هكذا يمضي دونالد ترامب نحو إخراج إدارة النزاعات من تحت مظلة الأمم المتحدة إلى نادٍ خاص، تحت رئاستَيه، الاسمية والفعلية، يشكل إطاراً سياسياً مموّلاً تحكمه تحالفات القوة.

انتقل ترامب من القول إلى الفعل، فهذه الخطوة بداية وأد الأمم المتحدة وإرث ما بعد الحرب العالمية الثانية، بعدما كانت دوماً محلّ انتقاداته، وكان أحدثها في آخر اجتماع للجمعية العامة في سبتمبر/ أيلول، حين اعتبرها "بعيدة جداً عن تحقيق كامل إمكاناتها". مطلع الشهر الماضي (يناير/ كانون الثاني)، شرع الرئيس في رسم معالم عالم جديد، بالتوقيع على أمر تنفيذي يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من 66 منظمة أممية ودولية، مع توجيه داخلي إلى الإدارات بوقف المشاركة فيها أو تمويلها بمبرّر أنها لم تعد تخدم المصالح الأميركية.

"النظام القائم على القواعد يتلاشى" بهذه العبارة علق رئيس وزراء كندا مارك كارني، في منتدى دافوس، على مغامرة ترامب الجديدة "مجلس السلام". نعم، إنها مجرّد مغامرة، حتّى لا نقول "لعبة" لافتقادها الحدود الدنيا من المقومات اللازم توفرها في مؤسّسة دولية تدّعي رغبتها في تحقيق السلام.

كيف يمكن تحقيق سلام حقيقي حين يجبر الأعضاء على الانخراط في المجلس تحت وطأة التهديد؟

تُطرح تساؤلات جوهرية حول طبيعة السلام الذي قد ينبثق عن مجلس تتركز مرجعيته النهائية في شخص رئيس من طينة ترامب، فالكلمة الفصل تعود إليه لفهم معنى الميثاق وتفسيره وتطبيقه، فكيف يمكن تحقيق سلام حقيقي حين يجبر الأعضاء على الانخراط في المجلس تحت وطأة التهديد؟ وذلك ما تبرزه الحالة الفرنسية، إذ قوبلت شكوك الرئيس إيمانويل ماكرون حول "الميثاق" بوعيد من ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على البضائع الفرنسية.

أي معنى بقي للسلام بعد توجيه دعوة رسمية إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم ملاحقته بمذكّرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزّة، ليكون أحد المساهمين في نشر السلام؟ مكان المجرم قفص الاتهام في المحاكم الدولية، وليس منصّات المؤتمرات والمجالس لتلميع صورته وسط بحر الدماء في غزة.

من سخرية القدر أن تصبح الصين الشيوعية الحارس الأمين للنظام الدولي الراهن، في حين تبدو الولايات المتحدة الطرف الساعي إلى تقويضه

في مفارقة سياسية صارخة، تسعى الولايات المتحدة إلى إحلال مجلس جديد يكون بديلاً من الأمم المتحدة، متناسيةً أنها كانت الرقم الصعب في معادلة عجز المنظمة عن أداء دورها المحوري، فالإفراط في استخدام "الفيتو" داخل أروقة مجلس الأمن لم يكن مجرّد خيار سياسي، بل تحول إلى خنجر في خاصرة العمل الأممي، يحول دون قيام المؤسّسة بواجباتها المنوطة بها، ويقوض فاعليتها في معالجة قضايا العالم، وبخاصّة ما يرتبط بالقضية الفلسطينية، إذ استخدم حق النقض بصورة منهجية لحماية إسرائيل. وعلى افتراض أن الهدف هو السلام، كان الأجدر بواشنطن أن تتبنّى مساراً إصلاحياً لمجلس الأمن بدلاً من محاولة تجاوزه. وكان المتوقع أن تسعى إلى توسيع العضوية الدائمة لتضم قوى دولية صاعدة، أو تعمل على تحجيم استخدام حق الفيتو؛ بهدف الحد من الهيمنة الغربية داخل أروقة المجلس.

صفوة القول؛ إنّ عصر التكامل الاقتصادي الذي كان ضمانة للسلام انتهى، فالأقوياء يفعلون ما في وسعهم والضعفاء يواجهون في صمت، فالمبدأ السائد حالياً "إذا لم تكن على الطاولة فأنت في قائمة الطعام". هذا ما يفسّر سبب توجيه ترامب الدعوة إلى الدول المنافسة أو المعادية لواشنطن (روسيا والصين)، كما يفسّر اصطفاف أوروبا في حلف ممانعة ضد خطة ترامب. ويبقى من مكر التاريخ أن تصير بكين أكثر تمسّكاً بثبات النظام الدولي الذي يتمحور حول الأمم المتحدة من واشنطن!

حقبة التكامل الاقتصادي بوصفها صمام أمان للسلام العالمي ولّت؛ ليحلّ محلها منطق القوة الصرف، إذ يفرض الأقوياء شروطهم، ويتحمل الضعفاء تبعات الصمت. يتبلور المشهد الآن حول قاعدة صفرية "إن لم تكن على الطاولة، فأنت الوجبة". هذا المنطق هو ما يدفع ترامب إلى اللّعب بأوراق المنافسين والخصوم (روسيا والصين) على حد سواء، وهو ما يفسّر أيضاً التموضع الأوروبي المتوجس في جبهة ممانعة لسياساته. ... ومن سخرية القدر أن تصبح الصين الشيوعية الحارس الأمين للنظام الدولي الراهن، في حين تبدو الولايات المتحدة الطرف الساعي إلى تقويضه، بتكريس الواقع الوحشي للافتراس من فلسطين مروراً بفنزويلا إلى غرينلاند.