بين مونديالي قطر وأميركـا

مرّة أخرى، يُثبت الإعلام الغربي نفاقه وعدم حياديته في التعاطي مع المنافسات والبطولات الرياضية. فقبل أربع سنوات أقام الدنيا ولم يُقعدها، احتجاجاً على ما أسماه "انتهاك دولة قطر حقوق العمال المهاجرين"، وتشكيكاً في نزاهة قرار منحها حق استضافة البطولة. وعندما خاض المنتخب الألماني أولى مبارياته، وضع لاعبوه أيديهم على أفواههم، في أثناء التقاط الصورة الجماعية، احتجاجاً على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفـا) حينها بمنع قادة المنتخبات المشاركة من ارتداء شارة دعم المثليين، هذا في وقت لم تجد فيه السلطات الألمانية حرجاً بعد ذلك في منع رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية في مظاهرات المحتجين على حرب الإبادة في غزّة. وعلى الرغم مما بذلته الدوحة حينها من أجل معالجة بعض ما انصبّت عليه الانتقادات التي وُجهت لها، إلا أن هذا لم يحل دون توقف الهجوم الإعلامي عليها طوال فترة المونديال.

بعد أربع سنوات، كان يُتوقع من الإعلام الغربي أن يلتزم بالمنحى نفسه. ومن ذلك أن يحتجّ على التدابير الأمنية المبالغ في صرامتها لسلطات الحدود الأميركية مع وفود المنتخبات المشاركة في النسخة الحالية من كأس العالم المنظمة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وعلى ظروف العمل في الملاعب الأميركية، وأيضاً على التضييق الذي مارسته السلطات الأميركية على وفود المنتخبات المشاركة والحُكّام الذين انتدبتهم "فيفـا" لإدارة المباريات، برفض منح تأشيرات لبعض اللاعبين والحكام (حالة الحكم الصومالي عمر عبد القادر آرتان)، أو بإخضاع بعض الوفود لإجراءات تفتيش صارمة جدّاً، فضلاً عن تجنب هذا الإعلام الخوض في ما تشهده الولايات المتحدة من استهداف ممنهج للمهاجرين واللاجئين، في ظل صعود الخطاب اليميني الشعبوي السائد منذ إعادة انتخاب دونالد ترامب.

في المنحى نفسه، غابت أبسط أشكال الاحتجاج لدى المنتخبات المشاركة، كما فعل لاعبو المنتخب الألماني في مونديال قطر. وعلى الأغلب، تجنّبت هذه المنتخبات مواجهة النفوذ السياسي والإعلامي الأميركي المعلوم. ولم تملك "فيفـا" أو اتحادات كرة القدم الأوروبية الجرأة للاحتجاج على سلوك السلطات الأميركية، ما يؤكد أن الحملة على قطر لم تكن نابعةً من موقف حقوقي أو أخلاقي، بقدر ما عكست ازدواجيةً في المعايير واستعلاءً ثقافياً ورفضاً لرؤية ثقافية (عربية) مغايرة في تنظيم البطولة وتدبير أطوارها.

تجري النسخة الحالية من كأس العالم في ظل انتهاكات حقوقية تشهدها الولايات المتحدة، لم تتردّد منظمات حقوقية دولية في تسليط الضوء عليها وتوثيقها. ومع ذلك، لم تتحوّل هذه الانتهاكات إلى حالة إعلامية تخيّم على البطولة، وتجذب انتباه الرأي العام الدولي، وخصوصاً مع إحجام المنتخبات المشاركة عن الاحتجاج، وتبنيها مواقف مرنة، مفضلة عدم "خلط الرياضة بالسياسة"، بعد أن خلطتها بعضُ المنتخبات في مونديال قطر. فضّل الإعلامُ الغربي التصدّي للجوانب التنظيمية والفنية والتسويقية للبطولة الحالية، مع اعتبار التشدد الأميركي مندرجاً ضمن نطاق السيادة الأميركية. كذلك تجاهل، أو بالأحرى، عتّم على احتجاجات عمالٍ في ملاعب أميركية احتجاجاً على تدني الأجور وسوء ظروف العمل، والأكثر دلالة كان صمته عن انتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين في الولايات المتحدة.

كشف مونديال أميركا غلبة المصالح الجيوسياسية بعيداً عن لغة "المبادئ" التي وجهت خطاب الإعلام الغربي وأداءَه، وكرّس مرّة أخرى ازدواجية المعايير في التعاطي الإعلامي والسياسي الغربي مع البطولات الرياضية الكبرى. ويمكن القول إن المقارنة بين نسختَي قطر وأميركا ليست مجرّد مقارنة في إدارة كأس العالم، بل هي إدانة لازدواجية المعايير هاته، وإسقاط لما تبقى من أوراق التوت عن الإعلام الغربي.

باتت المنافسات والبطولات الرياضية اختباراً حقيقياً لمدى حيادية هذا الإعلام في التعاطي مع الخصوصيات الثقافية والاجتماعية للبلدان التي تستضيف هذه المنافسات والبطولات. وقد لا يكون من المبالغة القول إن مونديال أميركا كشف مركزيةً غربيةً صارخةً في هذا الصدد، تبدّت في تجنب الخوض في القضايا الحقوقية والسياسية ذات الصلة بتنظيم البلدان الثلاثة المستضيفة، ولا سيما الولايات المتحدة، والتركيز على الجوانب الرياضية والفنية والاحتفالية والاقتصادية.