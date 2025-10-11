بلير… بطل الحرب والسلام و"البزنس"

يعود توني بلير إلى المشهد الإقليمي من بوابة غزّة هذه المرّة، لا بوصفه مبعوثاً للسلام أو وسيطاً دولياً "محايداً"، بل بصفته أحد أبرز مهندسي مبادرة ترامب لإنهاء الحرب، وهي مبادرة مؤلفة من إحدى وعشرين نقطة لا تعدو (في أحسن الأحوال) نسخةً إسرائيليةً منقّحة من شروط نتنياهو لإنهاء الحرب. كما يُطرح اسم بلير أبرزَ أعضاء "الهيئة الدولية الانتقالية لقطاع غزّة"، التي يُفترض أن تضمّ شخصيات دولية تشرف على إدارة تكنوقراطية فلسطينية تتولّى إدارة ما تبقّى من القطاع. عودة بلير ليست تفصيلاً عابراً، بل هي استدعاء لتاريخ ثقيل يذكّر بنمط فريد من السياسيين؛ أولئك الذين يجيدون "صناعة السلام" المزعومة بشرعنة الحروب، وفي الوقت نفسه يتقنون فنّ جني الأرباح من كليهما، من باب "حجّ وبيع مسابح".

بلير، الذي لقّبه معارضوه بـ"كلب بوش" (Bush’s lapdog) خلال غزو العراق، يعود اليوم بخطّة تستنسخ منطق نتنياهو ترامب ذاته: التعامل مع غزّة أزمةً إنسانيةً ومعيشيةً، لا قضية شعب تحت احتلال. فعندَ بلير، كما في حرب العراق، يمكن فرض الاستقرار من فوق من دون الاعتراف بالعدالة من الأساس، في تجسيد مباشر لتصريحات توم برّاك أخيراً، التي ترى أن شعوب المنطقة لم ترتقِ بعد إلى مستوى "منطق الدولة". ومن ثم لا تستحقّها. هنا يبرز إرث العقلية الكولونيالية بوضوح؛ فـ"الهيئة الدولية" تبدو أقرب إلى إعادة إنتاج سلطة احتلال كولونيالي بصيغة دبلوماسية جديدة، يديرها تكنوقراط فلسطينيون تحت وصاية دولية، فكرة تُعيد إلى الأذهان ذهنية الإمبراطورية البريطانية التي كانت تتلاعب بالحدود وتختلق الهُويَّات في سبيل السيطرة وتقاسم النفوذ مع القوى الكبرى.

كان بلير في تسعينيّات القرن الماضي رمزاً للتجديد في بريطانيا. فاز بانتخابات عام 1997 وجهاً شابّاً قريباً من التيار اليساري، يعد بالتغيير وتمكين الشعب من الثروة والسلطة. غير أن نجم "رجل الأمل" سرعان ما انكشف، إذ تحوّل زعيمَ حربٍ متحالفاً مع المحافظين الجدد في أميركا، ومتورّطاً في ترويج سردية أسلحة الدمار الشامل الكاذبة التي قادت إلى الغزو الأميركي للعراق عام 2003. لم تكن بريطانيا مضطرة إلى تلك المغامرة، وامتلك بلير (وفق دراسة توثيقية صادرة عن جامعة أكسفورد) ستّ فرص على الأقلّ للانسحاب من آلة الحرب الأميركية، لكنّه مضى في طريق الدمار، غير آبه بملايين البريطانيين الذين ملؤوا شوارع لندن في تظاهرات تاريخية مناهضة للحرب.

بدأ الوجه الحقيقي لبلير يتضح في بريطانيا والعالم، فتحوّل "الخطيب الكاريزمي" إلى سياسي مراوغ تحوم حوله شبهات مالية، من أبرزها فضيحة "النقد مقابل الألقاب"، التي اتُّهم فيها حزب العمّال (بقيادته آنذاك) بترشيح شخصيات ثريّة لمجلس اللوردات مقابل تمويل سرّي. ورغم تباهيه بدوره في اتفاق الجمعة العظيمة، الذي أنهى حرباً أهلية في أيرلندا الشمالية عام 1998، تلاشى ذلك الإرث الإيجابي تحت وطأة جريمة غزو العراق.

يذكر مستشار بلير الأقرب، أليستر كامبل، في مذكّراته، أن بلير مارس أسلوباً سلطوياً في الحكم، مع اعتماد كبير على الدعاية والإعلام لصناعة صورته. وشيئاً فشيئاً بدا أن بلير يُصاب بشيء من "جنون السياسة"، إذ أصبح اندفاعه وثقته المطلقة جزءاً من تصورٍ ذاتي بأنه "تقدّمي يميني" في تركيبة فكرية عجيبة ومتناقضة، بعد تخلّيه عن قيم اليسار لصالح سياسات أكثر قرباً من اليمين النيوليبرالي. بعد خروجه من الحكم عام 2007، عُيّن بلير مبعوثاً للجنة الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، روسيا، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة) لإحياء عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية. لم تكن سنواته الثماني في المنصب ذات أثر يُذكر، ولم تُثمر سوى إنجازات شكلية، أو بالأحرى وهمية، لا تخلو من مصالح ماليّة. فقد سهّل مثلاً إنشاء شركة الاتصالات "الوطنية موبايل"، التي حصلت على تمويل من بنك جي بي مورغان، أحد شركائه الماليين، ما أثار اتهامات بتضارب المصالح بين أدواره الدبلوماسية والتجارية. وكان معهد توني بلير للتغيير العالمي من أنجح مشاريعه المربحة، فقدّم من خلاله استشارات لحكومات وشركات كبرى، بتمويل من رجال أعمال مثل لاري إليسون، مؤسّس "أوراكل"، المعروف بدعمه السخي والمستمرّ لإسرائيل.

لم تكن شبكة المصالح تلك سوى تجسيدٍ واضحٍ لما وصفته صحيفة الغارديان بـ"رأسمالية النفوذ السياسي"، إذ تُستثمر السياسة (بكل مسمياتها من حرب وسلام) غطاءً للعلاقات التجارية. كتب الصحافي البريطاني جوناثان كوك: "إنجاز بلير الأبرز في فلسطين كان اتفاقاً يخدم مصالح بنك جي بي مورغان أكثر من خدمة الفلسطينيين"، وهي مفارقة تختصر جوهر تجربته في الشرق الأوسط، بل في مسيرته السياسية بأكملها: السياسة في خدمة المال، والمال في خدمة السياسة.

يحاول بلير اليوم استنساخ تجربة الاحتلال الأميركي الفاشلة في العراق. فحينها أحتُلَّت مؤسّسات الدولة العراقية بقرار من الحاكم المدني بول بريمر، وأُنشئت سلطة الائتلاف المؤقّتة، التي تتكرّر فكرتها الآن في خطّة بلير لغزّة تحت اسم "الهيئة المؤقّتة". حينها تجلّت كارثة الغزو الأميركي في أبهى صورها بعد كذبة أسلحة الدمار الشامل، قدّمت واشنطن نموذج "الرشيد في الحكم"، فكانت النتيجة فوضى واقتتالاً طائفياً ودماراً شاملاً. كتب جوش بول، المسؤول الأميركي السابق في العراق: "فرض الحكمِ من الخارج مشروعٌ استعماري في جوهره، لأنه يفتقر إلى الشرعية والتفهّم العميق للثقافة المحلّية". وها هو بلير اليوم يعيد إنتاج المشروع الفاشل نفسه.

يتميز بلير بنشاط لا يهدأ، على قاعدة المثل الشعبي المصري "الرزق عاوز خِفّية". يواصل إلقاء المحاضرات ونشر الدراسات عبر معهده، مروّجاً أسطورة "النمو الاقتصادي هو طريق السياسة"، لكن الحقيقة أن هذا المنطق النيوليبرالي ليس سوى ذريعة لتهميش الحقوق الوطنية وتحويل الصراع من قضية تحرّر إلى مشروع "تنمية مشروطة". فلا يمكن بناء "ريفيرا غزّة" فوق عظام الموتى، بحسب وصف الصحافة البريطانية، ولا يمكن ترميم الاحتلال وتجميله بإدارة بيروقراطية من دون مشروع حقيقي يمنح الفلسطينيين استقلالهم وحقوقهم المنهوبة.

تجربة بلير، من أيرلندا الشمالية إلى العراق، ومن لندن إلى غزّة، تكشف عن رجل يعتقد أنه قادر على التحكّم في الأحداث، مدفوعاً برغبة كبيرة في السلطة والمال، وأفكاره تجاه غزّة وغيرها من مناطق الصراع، تُظهر أنه لم يتعلّم شيئاً من الماضي، بل يكرّر الأخطاء نفسها بثوب جديد، مستعيداً منطق الإمبراطورية البريطانية البائدة في التحكّم بالشعوب "غير المؤهّلة لحكم نفسها".

للمفارقة، توني بلير، الذي يريد أن يكون "بطل السلام"، بمكاسب مادّية بالطبع، لا يزال أسير عقيدة الحروب الفاشلة.