باريس في عيون أولى

لم تُحرز مدينةٌ في الغرب القسط الوفير الذي حازته باريس في كتابات زوّارها ومن أقاموا فيها من الكتّاب والفنانين من غير أهلها. وفي المدوّنة العربية، الأدبية السردية خصوصاً، نتاجٌ وفيرٌ من اليوميات والرحلات والسّير والنقد الثقافي و"أدب مدن"، والذي لعاصمة فرنسا حضورٌ ثريٌّ ومتنوّع فيه منذ كتاب المصري رفاعة الطهطاوي الشهير "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، وقد صدر في العام 1834، وقد ضجّ بدهشةٍ حضاريةٍ أصابت الشيخ المعمّم، وقد رأى باريس "من أعظم مدائن الدنيا ومن أعظم مدائن الإفرنج"، و"أحكم سائر بلاد الدنيا وديار العلوم البرّّانية وأثينة الفرنسية". وقد انشغلت دراساتٌ على سويّة طيّبة بتفسير هذا الولع المبكّر عربيّاً بباريس، والذي أظنّه ما زال ماثلاً، وقد أخذ تعبيراتٍ متعدّدة لدى من كتبوا سيرهم ويوميّاتهم فيها وانطباعاتهم عنها، وبسطوا عمّا رأت عيونُهم وما أصاب نفوسهم وأرواحهم من المدينة التي أخذ بها أدباءُ عالميون كبار، اختاروها مقاماً لهم، أو منفىً اختيارياً من بلادهم، منهم ماركيز وهمنغواي وكونديرا. ولا أظنّني أجازف لو خمّنت أن شيئاً من غبطة الطهطاوي بباريس ظلّ باقياً في كتّابٍ عربٍ بلا عدد زاروها أو أقاموا فيها أو ما زالوا يقيمون. وإنْ، بالطبع، ليست ثمّة حالة "الاكتشاف" التي استبدّت بالفقيه، حافِظ القرآن الكريم، الطهطاوي، الذي وصل إلى "جنّة العصر" (وصف فرنسيس مراش باريس لاحقاً)، في منتصف عشرينيّاته. وإنْ، بالطبع مرّة ثانية، تغيّرت الدنيا وصار العالم قريةً صغيرةً (بتعبير مارشال ماكلوهان في الستينيّات) ثم أصغر من قريةٍ بفعل ثورة المعرفة وتقنيّاتها.

لم أجدني، في جولة ثلاث ساعاتٍ في بعضٍ من وسط باريس، حيث ساحاتٌ وحدائقُ وشوارع مكتظّة، برفقة الصديقين المقيمين في المدينة منذ أزيد من أربعة عقود، محمد حافظ يعقوب وبشير البكر، والصديق القادم من مدريد زائر باريس مرّات جعفر علوني، لم أجدني في "دهشة" جدّنا الطهطاوي، وإنما أردت الاكتفاء بأن ترى عيناي ما قرأتُ وعلمتُ وسمعت، فكان كافياً أن يشير محمّد إلى متحف اللوفر، بل إلى الباب الذي دلف منه اللصوص الذين سرقوا ما سرقوا منه قبل أيام. وكان كافياً أن "أُدهش" فعلاً من كثرة المقاهي في السان ميشيل وسان جرمان والحي اللاتيني وفي شوارع وأزقة غنية أيضاً بالمكتبات ومتاجر الألبسة وغيرها (لا داعي للتحديق كثيراً في الأسعار)، المقاهي الأنيقة في معظمها، والمتجاورة، والتي ما انفكّ يحدّثني الأصحاب عمّن كانوا يستطيبون ارتياد هذا المقهى أو ذاك، ليس من معارفنا فقط، بل أيضاً فولتير وتوفيق الحكيم (وآخرين).

تُعرّف باريس بأنها أصغر من لندن كثيراً، ومن عواصم أوروبية أخرى، وقد قال الشاعر جاك بريفير إن "باريس ضيقة، وهذا سرّ اتساعها". أرى كاتدرائية نوتردام، وعلى الفور يطرأ على رادارات ذاكرتي رواية فيكتور هوغو التي بهدلها مترجمون ومعرّبون "أحدب نوتردام"، فقرأناها في يفاعتنا الأولى كيفما اتفق. أرى نهر السين، برفقة بشير، حيث نمضي إلى الفندق مشياً، ثم أعرف أن 37 جسراً تربط بين ضفّتيه. أرى معهد العالم العربي ومسارح ومبنى مجلس الشيوخ وحديقة لوكسمبورغ والبانثيون (مدفن عظماء الأمة الفرنسية)، وأرى ما سيكون تجوال آخر فيه. وتتناهبني أسئلةٌ عن المدن كيف تنبني وكيف تنهض وكيف تقوم منائرها وعلاماتها وروافعها الثقافية والتجارية والسياسية والأهلية والعلمية.

كانت باريس واحدة من عواصم الاستعمار الطويل في بلادنا. لكنها تالياً صارت تقترن بصفتها عاصمة حداثة وتنوير وحريات، غير أن المؤسِف المُحزن أن نلقى الذهنية الفوقية، المتعالية، الجاهلة من قبل ومن بعد، تتحكم في قرارات وسياسات وخيارات للدولة الفرنسية التي يشتهي العرب دائماً منها ذلك التوازن الحذر، وذلك التفهم لأحوالنا وأوضاعنا. نأمل من باريس دائماً أن تكون على غير ما كانت في زمن مضى وانقضى. أقلقنا كثيراً، نحن الذين نحب لفرنسا وجوها أخرى، ما رأيناه بشأن مؤتمر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات وكرسي التاريخ في الكوليج دو فرانس عن "فلسطين وأوروبا...". والوجوه هذه حاضرة دائماً وحتماً. وأياً كان الحال، للحديث الذي جاءت عليه السطور أعلاه عن باريس أكثر من صلة، فعيون الرائي فيها وإليها تقع على كثير مما يُلتقط ويُنتبه إليه.