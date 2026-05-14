انصب لي تطبيقاً ذكياً

عادةً يمرّ الاختراع الجديد بمراحل شبه ثابتة، مرّت بها النار والمطبعة والنول الآلي والسيارة والسينما والكومبيوتر والإنترنت. والآن نشاهد الذكاء الاصطناعي بأمّ العين، يقف في ذروة تلك المراحل. يبدأ كلّ اختراع بإحداث حالة انبهار شديد، يرافقها سوء استخدام، ثمّ تُبنى عليها توقّعاتٌ مبالغ فيها، سواء من المستثمرين أو من المستخدمين. تحدث خيبة أمل جزئية، تؤدّي إلى تراجع محدود، ثمّ ينضج ويستقرّ، ويصبح جزءاً من الحياة اليومية، ويعتاده الناس، وينتقل استثمارهم فيه إلى المفيد والواقعي.

المرحلة التي تقع بين الانبهار وانتفاخ التوقّعات صرنا نسمّيها "الفقاعة"، والمرحلة التي تأتي في منتصف خيبة الأمل صرنا نسميها "انفجار الفقاعة"، ثمّ في مرحلة استقرار الاختراع على وضعه الطبيعي الذي يستحقّه، لا نملك اسماً له، بل نسمّيه باسمه ببساطة: إنترنت، نسيج، صناعة النشر، الأفلام، السيارات، البنكنوت. والذكاء الاصطناعي كذلك بالضرورة. وقريباً سيعرف اسمه بأسماء العلامات الكبيرة التي ستصمد في حرب المنافسة الحالية.

ما يجري في هذا الزقاق الفرعي من تلك الحارة الفرعية من البلدة الصغيرة من ذلك العالم، سيكون سريع الانتباه للفقاعة، وسريع الخروج منها، وأقصد بالزقاق اللغة العربية، والحارة هي الكتابة، والبلدة هي الإبداع. ففي عالم الذكاء الاصطناعي الواسع لا تملك الكتابةُ الإبداعيةُ أكثر من مساحة حارة في كوكب، ولكنّنا نتحدّث عنها كثيراً، بحكم أنّنا لا نعرف ما الذي يجري مع المعماريين في توزيع الكتل، ولا مع المهندسين المدنيين في حساب الأحمال، ولا مستودعات المواد الطبّية في التواصل مع الصيدليات، وبحكم أنّ المهندسين وموزّعي الأدوية لا يكتبون في الصحف عادة عن مشكلات مهنتهم.

انتشرت في السنة الماضية نماذج من سوء استخدام الذكاء الاصطناعي، وتحوّلت إلى ما يشبه النكتة، أو الفضيحة، فهذا الكاتب الكبير نشر كتاباً ينتهي أحد فصوله بعبارة: "يمكنني أيضاً أن أُجري لك مقارنةً بالنظام المحاسبي لسومر القديمة أو جرد مستودعات الجيش في مينا"، أو ذلك الكاتب الذي زوّد النسخة المجّانية من أحد تطبيقات الذكاء الاصطناعي ببضع مقالات له، ثمّ طلب منه أن يكتب له مقالاً بأسلوبه عن المسارات المتوقّعة للحرب على إيران، ونشر الإجابة كما هي، لتخرج تنبّؤاته في صورة خطاب حماسي لمحلل لبناني.

حكى لي زميل صحافي أنّ المؤسّسة الإعلامية التي يعمل معها صارمة جدّاً في منع استخدام الذكاء الاصطناعي، وأنّه أرسل إليها تقريراً صحافياً كتبه بالطريقة التقليدية، وذهب بقدميه إلى بيوت ثلاثة كتّاب ومؤسّستَين ثقافيتَين ليقابل المسؤولين هناك ويسألهم عن موضوع التقرير، وسجّل إجاباتهم في مسجّل الصوت في هاتفه، وأعاد تفريغها ضمن النصّ، ليفاجأ بأنّ إدارة التحرير في مؤسّسته، حين أخضعت التقرير للفحص (أيضاً أدوات التحقّق من استخدام الذكاء الاصطناعي هي تطبيقات ذكاء اصطناعي) تبيّن أنّه مكتوب باستخدام الذكاء الاصطناعي. دافع عن نفسه، وأقسم أنّه قبل أن يكتبه على الحاسوب، كتبه بالقلم ليضمن نقاءه البشري. وبعد أخذ وردّ، تبيّن أنّ المسؤولين "الثقافيين" والكتّاب الذي شاركوا في التقرير حضّروا إجاباتهم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

نحن في فقاعة، وقريباً سندرك أنّها فقاعة، وعندها "ستفقع" وتأخذ شكلها وحجمها الطبيعيَّين، ولن يعود الذكاء الاصطناعي برمّته جزءاً من نقاشاتنا اليومية، ولن يعود إبرة الشكّ التي ترافقنا كلّما قرأنا مقالاً أو نصّاً أدبياً.

في أواخر القرن التاسع عشر، ازدهرت صناعة النسيج في المنطقة العربية، خصوصاً في مصر وسورية، وشاع كثيراً أنّ الأنوال استثمار مربح للغاية، فصار الناس يضعون أموالهم في الأنوال. فالنول يأتي في صورة قطع خشبية كثيرة ومعقّدة، يحتاج إلى خبرة خاصّة لتنصيبه وتركيبه، والفنّيون الذين يمتلكون هذه المهارة، وبعد أن عملوا لمصلحة الآخرين بالأجرة، انتقلوا إلى العمل لحسابهم، بسبب الإقبال الكبير على صنعتهم. فصار الناس يستثمرون عبرهم: انصب لي ثلاثة أنوال، ولك كذا من أرباحها.

مع الوقت، وصل الاختراع إلى ذروته، أشبع السوق، وانفجرت الفقاعة، وحمّل الناسُ المسؤوليةَ عن خسارتهم أولئك الفنّيين، ومنذ ذلك الوقت صار اسم الشخص الذي يأخذ أموال الناس بالاحتيال: النصّاب.