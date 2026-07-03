انتخابات إثيوبيا والشرعية السياسية

رغم الفوز الساحق لتحالف "الازدهار" في الانتخابات الإثيوبية، في الشهر الماضي (يونيو/ حزيران)، يواجه النظام السياسي تحديات بنيوية لا تقتصر على شرعية الحُكم، بل تَمسّ التكامل الإقليمي للدولة، فقد جرت الانتخابات العامة الثانية لرئيس الوزراء، آبي أحمد، على خلاف الانتخابات الخمسة السابقة، حيث ظهرت مشكلتا عدم تمكّن اللجنة الوطنية للانتخابات من إجراء الاقتراع في كلّ الدوائر واستمرار التمرّد المسلح، ومن ثم تبدو أهمية تحليل النتائج في سياق مُجريات الصراع ما بين الحكومة المركزية وجبهة تيغراي (TPLF) ومدى قدرة التحالف الحاكم على مراجعة النظام الفيدرالي.

اتجاهات المشاركة الحزبية

وفق بيانات اللجنة الوطنية للانتخابات، تجري هذه الانتخابات العامة في سياقين: يتمثّل الأوّل في استقرار مستوى مشاركة الأحزاب، حيث شارك 42 حزباً في الانتخابات، منها 24 حزباً على المستوى الوطني و18 حزباً محلياً/ قومياً، فيما بلغ عدد المرشحين 10433 مرشّحاً، منهم 2198 مرشّحاً للتنافس على 501 مقعداً في مجلس نواب الشعب، ويتنافس البقية على 633 مجلساً إقليمياً. أما الثاني، فهو ما يتعلّق باختلاف أهداف الأحزاب السياسية. وقد جرت الانتخابات السابعة فيما يسعى حزب الازدهار لتعزيز شرعيته في ثاني انتخابات يخوضها.

ورغم مساعدة البيانات الكمية على فهم قوّة المشاركة السياسية، يتشكّل في حقيقة الأمر، الموقفُ من الانتخابات، في ضوء تجاور متغيّرات المشاركة الحزبية والتمرّد المسلّح، ليضعنا أمام ثلاثة أنماط. ارتبط الأوّل بمستوى المشاركة الحزبية، فعلى مستوى التحالف الحاكم، استطاع حزب الازدهار وحلفاؤه؛ حزب "مواطنو إثيوبيا للعدالة الاجتماعية"، الحركة الوطنية للأمهرة، وحزب الحرية والمساواة تقديم مرشحين في كلّ الدوائر. ومن جانب المعارضة والمُستقلين، كانت سياستها الانتخابية بمثابة ردّ فعل تقليدية على القرارات الحكومية. فمع تقييد الحكومة للدعاية الانتخابية، وقعت المعارضة أمام بديلين؛ المشاركة المحدودة في الدوائر الحضرية أو مقاطعة الانتخابات، ولم تكن مُتحفّزة لتوسيع المشاركة رغم حصولها على 43% في الانتخابات الماضية في دوائر العاصمة، لتقدّم مشاركة محدودة؛ فكما اكتفى المؤتمر الفيدرالي الأورومي (OFC) بتقديم عشرة مرشحين في الانتخابات الحالية لتفادي شطبه من سجل الأحزاب، فيما انسحبت جبهة تحرير أورومو (OLF) من الانتخابات.

فضّلت الجماعات المُسلّحة الاستمرار في التمرّد باعتباره خلاصاً من الهيمنة المركزية واعتبار المشاركة خيانة

وقد شكّلت المقاطعة النمط الثاني، حيث فضّلت الجماعات المُسلّحة الاستمرار في التمرّد باعتباره خلاصاً من الهيمنة المركزية واعتبار المشاركة خيانة، كما ورد في بيانات الحركة القومية الأمهرية (AFNM)، للجماعة الإثنية، لتتشكّل بيئة مناسبة للتمرّد ورفض الانتخابات، استمدّت زخمها من استقرار موقف جبهة تيغراي على مقاطعة الانتخابات وتلاقي المليشيات في أقاليم الصومال، الأورومو والأمهرا على أولوية التمرّد والتشكّك في صلاحية النظام الفيدرالي.

أما النمط الثالث، حيث بدا الاستبعاد السياسي تعبيراً عن صعوبة عملية الانتقال من هيمنة التيغراي. وقد وضح هذا في استقرار الازدهار/ اللجنة الوطنية للانتخابات على إلغاء تسجيل جبهة تيغراي، مايو/ أيار 2025، حزباً سياسياً وتصنيفها منظمة إرهابية لحرمانها من المشاركة في الانتخابات، وبديلاً عنها، سجلت حزب "سيمرت" برئاسة لغيتاتشو رضا، ويعمل مستشاراً لرئيس الوزراء والرئيس السابق للإدارة المؤقتة في تيغراي. ورغم هذه الإكراهات، تمكّنت الجبهة من تفعيل المجلس الإقليمي وانتخاب ديبراصيون ميخائيل رئيساً للإقليم، مايو/ أيار 2026، لتكون حكومة واقعية في إقليم التيغراي، بديلة عن الإدارة المؤقّتة.

وعلى مستوى آخر، منذ الانتخابات الماضية، استبعدت اللجنة الوطنية إجراء الانتخابات في إقليم تيغراي ( 38 دائرة)، أضافت إليها ثماني دوائر في إقليم الأمهرا. فقد قرّرت لجنة الانتخابات استحالة إجراء التصويت في هذه الدوائر لأسباب منها، غياب تأهيل الإدارة المدنية وعدم التعافي من تداعيات الحرب لوجود ما يقرب من 750 ألف نازح، لكنها لم تشر إلى انهيار اتفاق "بريتوريا" وعجز الحكومة المركزية عن نشر الجيش في إقليم تيغراي وميلها إلى استئناف الحرب ضدّ الجبهة.

النظام الانتخابي والتنافسية

في النظم السياسية الانتقالية، كحالة إثيوبيا، تمثّل البيانات الأساسية للنظام الانتخابي أهمية من وجهة استجابتها للمُتغيّرات الاجتماعية أو السياسية. في الحالة الإثيوبية، لم يعكس قيام النظام الانتخابي على الإثنية لتجميع مصالح الجماعات بقدر ما ساهم في الصراع على الهيمنة بغضّ النظر عن نسبة الجماعة الإثنية المُتنفّذة من السكان، حيث يشكّل الانتقال من حُكم التيغراي (1995 ـ 2018) إلى هيمنة جماعتي الأورومو والأمهرا ضغطاً على النظام الانتخابي.

على مستوى البيانات الديمغرافية، يمثّل توزيع الدوائر على الأقاليم مؤشّراً مهماً على تأثير المجموعات السكانية. فبحسب تقسيم الدوائر في 1995، تُهيمن القوميات الكبرى على البرلمان، فمن إجمالي 547 دائرة/ مقعداً، تختص أقاليم أوروميا، أمهرا، جنوب إثيوبيا، تيغراي بـ 178، 138، 54، 38 مقعداً على الترتيب. وفق هذا التوزيع، يكون التحالف بين الأورومو والأمهرا كافياً لتأمين الأغلبية العددية لتشكيل الحكومة، لكنّه يظلّ في حاجة دائمة إلى ربط الأقاليم الطرفية بمركز الدولة، ولذلك حافظت الجبهة الثورية ثم حزب الازدهار على إدماج الأحزاب القومية الصغيرة تحت مظلّة التحالف الحاكم.

منذ الانتخابات الماضية، استبعدت اللجنة الوطنية إجراء الانتخابات في إقليم تيغراي ( 38 دائرة)، أضافت إليها ثماني دوائر في إقليم الأمهرا

وعلى مستوى خصائص النظام الانتخابي، يعمل نظام الأكثرية النسبية، الفائز الأوّل (الفصل الثالث من قانون الانتخابات)، على تسهيل فوز التحالفات الحاكمة والأحزاب الكبرى، حيث يزداد الوزن النسبي للناخبين القريبين من السلطة مع انخفاض التنافسية على المقاعد التشريعية. فمع بلوغها 4.39 مرشّحاً لكلّ مقعد تشريعي، تزيد فرصة الازدهار في صدارة التصويت في الدوائر والحصول على 75 مقعداً بالتزكية، منها 65 مقعداً في إقليم أوروميا و10 مقاعد في إقليم الأمهرا.

السياق السياسي للانتخابات

بشكل عام، يمثّل اختيار آبي أحمد رئيساً للوزراء في 2018 المرحلة الثانية من هيكلة النظام الفيدرالي. فقد وصل إلى السلطة في ظلّ ضعف قيادة "الجبهة الثورية" وانخفاض استجابتها لمطالب المُحتجين، ولذلك، قامت سياسته على جانبين؛ تغيير الطبقة الحاكمة بعيداً عن جبهة تيغراي ومرتكزاً على تحالف جماعتي الأورومو والأمهرا، وصياغة تصوّرٍ للدولة والحكم على أفكار مشروع التآزر (IMedemer) لوحدة الدولة والتكامل الوطني والتنمية المستدامة.

وبينما قام مشروع التآزر على السلم والتنمية، تجري الانتخابات الثانية تحت حُكم آبي أحمد في ظروف مشابهة للحكومات السابقة. فقد كان آبي أحمد أكثر انشغالاً بتفكيك ميراث مَلَس زيناوي وتقويض هيمنة جبهة التيغراي على إثيوبيا، وتحت ظروف وباء كورونا، تهيّأت الظروف لاندلاع الحرب الأهلية عندما سارت السياسة في اتجاهين؛ تأجيل الانتخابات واستبعاد "التيغراي" من الخدمة المدنية والجيش وأجهزة الأمن.

في تلك الفترة، واجهت إثيوبيا مشكلتين؛ بقاء جبهة تيغراي مُنافساً سياسيّاً للتحالف الحاكم واستمرار الاحتجاج على الأوضاع المعيشية، وتفشي وباء كورونا. ساهمت هذه الظروف في تباطؤ التحضير لإجراء الانتخابات في مايو/ أيار 2020، تم تأجيلها لأغسطس/ آب من العام نفسه، وبسبب صعوبة تسجيل النازحين ونقص تأمين المراكز الانتخابية في المناطق المُتضرّرة من الحرب تمّ تأجيلها مرّة أخرى إلى يونيو/ حزيران 2021.

ومع تفاقم الأزمة السياسية، اندلعت الحرب ما بين حكومة أديس أبابا وقوات الدفاع الإريترية من جهة، وجبهة تيغراي من جهة أخرى، لتستمر تداعياتها حتى انتخابات 2026، لترسم مساحة التمرّد في إثيوبيا. فكما خرج إقليم التيغراي عن سيطرة آبي أحمد، فبعد عامين من اتفاق بريتوريا (2022)، زادت المشكلات الأمنية في الأمهرا والأورومو، فقد استمر نشاط حركة فانو (FANO) في الريف الأمهري، وتمكّنت من شنّ هجمات ضدّ قوافل الحكومة ومسؤوليها وعناصر الجيش وقواعده. وفي الطرف الآخر، يكثّف جيش تحرير أورومو نشاطه في أنحاء واسعة من أوروميا، مُستفيدًا من انشغال الجيش الفيدرالي بالحرب في الشمال، ليؤثّر نفوذ الجماعات المتمرّدة في المناطق الريفية على مستوى مشاركة الأحزاب. أما في تيغراي، فلغياب التأمين المناسب، لم يستطع التحالف لأجل وحدة إثيوبيا (The Coalition for Ethiopian Unity) من نشر دعاية انتخابية في أراضي أوروميا والأمهرا.

على مستوى الواقع الانتخابي، لم تكن الدعاية مهمّة في ظروف التمزّق السياسي وفاعلية المعارضة المسلّحة. وعلى الرغم من هذه الخلافات، حاولت الحكومة والمعارضة تقديم جانب من الخطاب السياسي للناخبين. وبينما كان التوافق على ملفات السياسة الخارجية؛ الأمن المائي، سد النهضة، الحقّ في الوصول إلى البحر الأحمر باعتبارها "قضايا وجودية"، كان الاختلاف في تقييم أداء السياسات العامة. فبينما يستند "الازدهار" على بيانات بنك التنمية الأفريقي، بوصفها إنجازاً اقتصادياً، نمو الناتج المحلي بـ 7.5%، والأمن الغذائي بـ 7.8% في 2025 ـ 26، وارتفاع متوسّط الدخل الفردي بالأسعار الجارية من 641 دولاراً في 2016 إلى 1.133 دولاراً في 2026، تتحدّث المعارضة عن ارتفاع معدلات الفقر ومشكلات النازحين والأمن الداخلي.

نتائج الانتخابات والشرعية السياسية

في ظلّ تعدّد مداخل تفسير نتائج الانتخابات، يمنح مفهوم الشرعية السياسية مساحة واسعة في تحليل أداء النظام السياسي، حيث يمكن تناول النتائج في سياق حالة تماسك الدولة. من الناحية الكمية، تحسّن أداء "الازدهار" عن الانتخابات السابقة، حيث ارتفع شَغله للمقاعد التشريعية من 89% إلى 98% من إجمالي المقاعد التي جرى عليها التصويت في الحالتين، وهي نتائج تُشير إلى تحسّن قدرة التحالف الحاكم على تثبيت النظام الحزبي البديل للـ"الجبهة الثورية".

غير أنّه في ظلّ ملازمة ثنائية المشاركة والتمرّد للانتخابات، لا تُقدّم النتائج الكمية تفسيراً كافياً بشرعية الحُكم، لكنه يلزم النظر لمساهمة النظام السياسي في تماسك الدولة أو تفكّكها، وهنا، يمكن الإشارة إلى ثلاثة مداخل في الواقع الإثيوبي، الأوّل، حيث يمثّل عدم انعقاد الانتخابات في 46 دائرة تهديداً لوحدة الدولة، خصوصاً مع بقاء التيغراي خارج النظام الانتخابي لدورتين متتاليتين مدعومة باستئناف جبهة تيغراي لدورها السياسي والأمني وقدرتها على منع الحكومة المركزية من دخول الإقليم. وهنا، لا تقتصر المخاطر على حجم تمثيل التيغراي (7%) من السكان بقدر كونهم جماعة إثنية متجانسة ذات ميراث طويل في التمرّد والسلطة، يمكنها التأثير في اتجاهين؛ إحياء التطلّعات الانفصالية وقت "منجستو هايلي مريام" لترسيخ الانسلاخ من الفيدرالية والتشجيع على محاكاة التمرّد في أقاليم أخرى.

يمثّل إجراء الانتخابات من دون إقليم التيغراي قبولاً ضمنياً بالانفصال أو فَقْد القدرة على مراجعة النظام السياسي

والمدخل الثاني، حيث لم يسهم الالتزام بدورية الانتخابات في تطوير النظام الفيدرالي، فقد ظلّ يعمل في نقيضين؛ السعي لوحدة الدولة والحفاظ على التمثيل الإثني، بشكل رسّخ اختلاف إدراك السلطة الفيدرالية والجماعات الإثنية لأولويات الدولة ومهامها. فمن جهة، كانت حروب الحكومة المركزية ضدّ القوميات انعكاساً للشعور بنقص تكامل الدولة والقلق من التمرّد، ولذلك، يمكن النظر إلى الحرب ضدّ إريتريا في 1998 والحديث عن حقّ إثيوبيا في الوصول إلى البحر الأحمر تعبيراً عن ميل العقل الإثيوبي إلى إكراه القوميات في البقاء تحت السلطة المركزيةً. ومن جهة أخرى، لم تؤد الحروب بين الجماعات الإثنية إلى حلٍّ سياسيٍّ بقدر ما تفتح أبواباً للصراع. فرغم التوقّع بانهيار "جبهة تيغراي"، قد تمكّنت من تقديم نفسها مدافعة عن جماعتها، في صورة قد تحفّز المليشيات الأخرى إلى تعزيز مطالب الحكم الذاتي أو الانفصال بوصفهما حلّين بديلين للخروج من علاقات الهيمنة والصراع على السلطة والثروة.

أما المدخل الثالث، فهو ما يتعلّق بتركيز الحكومة على المشروعات الكبرى بوصفها إطاراً لوحدة الدولة، وهي معالجة إجرائية لمشكلات عميقة؛ كالخلاف حول الهوية الوطنية وشكل الدولة. وهنا، لم تُسهم الانتخابات في بناء نسق المصالح المشترك للقوميات، بل ظلّت مناسبة دورية لتحفيز الوعي بالتفاوت الاقتصادي، في مناخ عانى فيه النظام السياسي مشكلتين؛ غياب آليات تسوية الصراع القومي، وسهولة اندلاع الحروب الأهلية.

وبشكل عام، لا يقتصر التحليل على صلاحية الانتخابات في تسوية الصراع بقدر ما ترتبط بكفاءة تعبير الحكومة عن مصالح القوميات وحماية السلام الداخلي. ومن هذه الزاوية، يساهم استمرار مشكلات التكامل الوطني في زيادة التأثير النسبي للتمرّد المسلح، ولذلك، لا يكفي فوز "الازدهار" بالانتخابات الحالية لتثبيت شرعية النظام الفيدرالي، حيث يمثّل إجراء الانتخابات من دون إقليم التيغراي قبولاً ضمنياً بالانفصال أو فَقْد القدرة على مراجعة النظام السياسي.