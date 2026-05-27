من فخّ ثوسيديديس إلى فخّ شي... الوهم الدبلوماسي في بكين

يبدو أن سياسات القوى العظمى اليوم لا تواجه مجرّد مفارقة تاريخية قديمة متمثّلة في فخّ ثوسيديديس، بل تسير نحو نمط دبلوماسي مستحدث يمكن تسميته "فخّ شي" (Xi’s Trap). إذ تتحرّك الدبلوماسية الصينية وفق محدّد حاسم، أنّ بكين غير مسؤولة عن ايجاد الحلول للأزمات التي تتورّط فيها الدول الأخرى، ولا تقع ضمن أولوياتها مسؤولية إخراج الأطراف الدولية من حروبها الميدانية. التزمت الصين بتطبيق هذا المبدأ على نحو مُدهش في مقاربتها معظم الأزمات والحروب التي في العالم منذ السنوات القليلة الماضية. والسطور أدناه تحاول تفسير هذه الدبلوماسية الصينية المتحفّظة وفهمها من خلال قراءة تصريحات الرئيس الصيني شي جين بينغ في استقباله الرئيس دونالد ترامب في زيارة الأخير إلى الصين. فقد وجّه في القمة التي في 14 مايو/ أيار الحالي تساؤلاً استراتيجياً إلى نظيره الأميركي والوفد المرافق له: "هل تستطيع الصين والولايات المتحدة تجاوز فخّ ثوسيديدس وابتكار نموذج جديد للعلاقات بين القوى الكبرى؟". ثوسيديديس مؤرّخ يوناني من القرن الخامس قبل الميلاد يُعدّ الأب المؤسّس لمدرسة الواقعية في السياسة الدولية، لتحليله أسباب حرب البيلوبونيز بين أثينا وإسبرطة. جوهر تحليله قصير لكنّه نافذ، وما زال فعّالاً، إذ خلص إلى أن صعود أثينا وقوّتها المتزايدة، وما أحدثه ذلك من خوف لدى إسبرطة، دفع الأخيرة إلى تعظيم قوّتها العسكرية، وقاد، في نهاية المطاف، إلى حرب حتمية بينهما. أخيراً، صاغ المفكّر الأميركي غراهام أليسون هذه الحتمية تحت مسمى "فخّ ثوسيديدس"، لتوصيف معضلة الأمن بين القوتين، الصاعدة (الصين) والمهيمنة (الولايات المتحدة)، محذّراً من احتمالية انزلاق الطرفين نحو مواجهة عسكرية حتمية مدفوعة بهواجس الهيمنة والخوف من صعود الصين. المفارقة التاريخية الكبرى إزاء هذا الفخّ تتمثّل في أنّ الدول، الكُبرى والصُغرى أيضاً، تنزلق إليه وهي تراه واضحاً أمامها، وتتبدى لها مخاطره جليةً، كما أنّ مخاطر تفاديه جلية أيضاً. إذا خضعت الدول لمنطق هذا الفخّ، فذلك يعني انخراطها في سباق مع الدول المُنافسة حتى تضمن أمنها ومستقبلها أو هيمنتها (كما في حالة أميركا والصين). وإذا قرّرت عدم الانخراط في التسلّح لتفادي الفخّ، فإنّها تترك الساحة لخصومها لبناء قوتهم، وربّما المخاطرة ببقائها كلّه.

شهدت الصين حراكاً دبلوماسياً تمثّل في زيارتين متتاليتين لكلّ من ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. جاءت الزيارتان في توقيت يواجه فيه كلا البلدين أزمات استراتيجية حادّة؛ فبينما يتعامل ترامب مع تبعات الحرب الأميركية - الإسرائيلية ضدّ إيران وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على العالم، يخوض بوتين حرب استنزاف مستمرّة في أوكرانيا تحت وطأة عقوبات اقتصادية وعزلة غربية مشدّدة. وبدلاً من تقديم حلول لهذه الأزمات، وظّفت بكين هذه اللقاءات لتحويل مأزق القوتين إلى فرصة استراتيجية لإيقاعهما في "فخّ شي".

تتأسّس ديناميكية "فخّ شي" على استراتيجية الامتناع، المتمثّلة في التجنّب المتعمّد لتقديم آليات تنفيذية أو التزامات حاسمة لتسوية الأزمات الدولية الراهنة. ويظهر هذا السلوك البنيوي بوضوح في امتناع بكين عن الاستجابة للمطالب الأميركية بالتدخّل المباشر لضمان أمن الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز عقب تصاعد حرب إيران عام 2026، وممارسة ضغوط حقيقية على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وعلى عكس القواعد الكلاسيكية للعلاقات الدولية، فإنّ سياسة الامتناع هذه لا تؤدّي إلى تراجع الوزن الدبلوماسي للصين، بل يظهر وكأنّها تعمل محفّزاً استراتيجياً يدفع الأطراف المأزومة إليها، ويوفّر هذا التمنّع لبكين منصّةً لانتزاع اعتراف دولي بوصفها قوّةً بنيويةً لا يمكن تجاوزها، وحصد شرعية دبلوماسية قائمة على المشهدية البروتوكولية من دون دفع أيّ أثمان سياسية أو عسكرية على الأرض. وبناءً على هذا، غادر ترامب بكين من دون الحصول على تعهدات أمنية، ويواجه بوتين المآل نفسه، إذ تقتصر المخرجات الفعلية على مأسسة الشراكة الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري، من دون معالجة المعضلات الميدانية لكلا الطرفين، وتأمين المصالح الذاتية للصين من دون تنازلات.

واشنطن من دعم تايوان إلى الاصطدام بها

جرت زيارة ترامب في ظلّ ملفّات شائكة ومعقدة، أبرزها سعي واشنطن إلى انتزاع وعود صينية بعدم تقديم أيّ دعم عسكري لطهران. اقتراب موعد الانتخابات النصفية، واستمرار الحرب التجارية بين بكين وواشنطن، وتصاعد التدريبات العسكرية الصينية في محيط تايوان بحراً، إلى جانب احتكار بكين المعادن النادرة المستخدمة في الإنتاج التقني والصناعي، وهو الملفّ الذي انتقده ترامب قائلاً: "تحدث أشياء غريبة في الصين! فهم أصبحوا عدائيين للغاية... لا ينبغي بأيّ حال السماح لها بأن تُبقي العالم رهينة". وفي زحمة هذه الملفّات، خرج ترامب من الزيارة بأجواء من البهرجة الدبلوماسية المليئة بالألوان والصور التذكارية في الحدائق، من دون اختراق حقيقي ينهي أيّاً من الملفّات السابقة، مصطدماً بتايوان. فقد كان الملفّ الأهمّ في "فخّ شي" يتجلّى في استبعاد إيران، وباقي الملفّات، لصالح قضية الصين الأولى: تايوان، "أكبر قاسم مشترك بين الصين وأميركا... والقضية الأكثر أهميةً"، بحسب شي.

في اللقاء الأول، كانت المفارقة أنّه للمرّة الأولى يتحدّث بلغة تحذيرية مباشرة موجّهة إلى رئيس أميركي في مباحثات ثنائية عن احتمالات صدام حقيقية بين البلدين، وإذا وقعت، فستكون بسبب تايوان، قائلاً: "إذا عُولجت (مسألة تايوان) بشكل صحيح، فستتمتّع العلاقات بالاستقرار العام. أمّا إذا لم يُتعامل معها بصورة مناسبة، فقد يشهد البلدان صدامات، بل صراعات، ما يعرّض العلاقة بأكملها لخطر كبير... استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران لا يمكن التوفيق بينهما مثل النار والماء. وإن الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان هو أكبر قاسم مشترك بين الصين والولايات المتحدة، وعلى الجانب الأميركي أن يتحلى بأقصى درجات الحذر في التعامل مع قضية تايوان". جاء ترامب لمناقشة مضيق هرمز، فوقع في "فخّ شي" الذي جرّه إلى التزام حول مضيق تايوان.

وأرادت الصين جلب ترامب إلى الفخّ عبر فرض شروط واضحة وصارمة، مستغلّةً رغبة ترامب في إبرام صفقات اقتصادية وتجنّب فتح جبهات صراع جديدة، أي في لحظة ضعف أميركية، إذ يُمثّل هذا التصريح تحوّلاً نوعياً وجذرياً في أدبيات التحذير الصينية السابقة في ما يتعلّق بتايوان. فبالرغم من أنّ تايوان شكّلت "الخط الأحمر" الثابت لبكين، إلا أنّ اللغة المستخدمة في هذا اللقاء (احتماليات حدوث صدامات وصراعات، ووصف استقلال الجزيرة والسلام بأنّهما متناقضان) هي النبرة الأشدّ حزماً ومواجهة في تاريخ اللقاءات المباشرة بين رؤساء الدولتين.

تعكس هذه التحذيرات استراتيجية التصعيد التدريجي التي انتهجتها الصين سنوات؛ ففي عهد إدارة جو بايدن، اعتمدت بكين لغة مجازية تحذيرية غير مباشرة تفيد بأنّ تشجيع استقلال الجزيرة يُعدّ "لعباً بالنار سيحترق به فاعلوه". وفي الولاية الأولى لترامب، التزمت الدبلوماسية الصينية بأطرها التقليدية الهادئة عبر التأكيد أنّ تايوان هي "القضية الأكثر حساسية وأهمية". بناءً على هذا التتبع الزمني، يتّضح أنّ الانتقال من التوصيف الدبلوماسي الحذر، مروراً بالتحذير من عواقب "اللعب بالنار"، وصولاً إلى التهديد الصريح بالصراع المسلّح، وفخّ ثوسيديديس، وحتمية الصدام في قمّة 2026، يُمثّل إعادة صياغة صينية لبيئة الردع مستغلّة استقرار صعودها الذي تقابله لحظة ضعف أميركية.

في بحثه عن مخرج استراتيجي لأزمة الشرق الأوسط، وجد ترامب ملفّ تايوان حاضراً أولويةً أولى على طاولة المفاوضات في بكين. هنا يتجلّى "فخّ شي" في أبهى صوره البنيوية؛ فالصين لم تبذل جهداً دبلوماسياً لتقريب وجهات النظر، بل استثمرت في الأزمات الخارجية لواشنطن التي دفعت برئيسها إلى صانع القرار الصيني، لتتحوّل معضلة واشنطن الأمنية تلقائياً إلى أوراق ضغط صينية عُليا في ملفّ مضيق تايوان.

ولتحييد المطالب الأميركية بخصوص الحرب ضدّ إيران وغيرها من القضايا، نقلت بكين اللقاء إلى عمقها الرمزي والتاريخي في مقاطعة تشونغنانهاي (مقرّ القيادة السياسية والحرم الإمبراطوري السابق)، مستخدمةً البيئة البروتوكولية أداةً لامتصاص الاندفاع العسكري الأميركي وتوجيه التركيز نحو الاستعراض الجمالي والثقافي بدلاً من الاختراقات السياسية. ويعكس بيان وزارة الخارجية الصينية هذه الاستراتيجية بدقّة تحليلية؛ إذ ركّز التوثيق الرسمي على المشهدية البصرية لامتصاص الأزمة السياسية. يكشف هذا جوهر دبلوماسية الامتناع التي اختزلت اللقاء في أبعاد بروتوكولية وبيئية استعراضية، ما سمح لشي بفرض شروطه السيادية وتأكيد مكانة بلاده من دون تقديم أيّ وعود ملموسة للجانب الأميركي.

عقدت وزارة الخارجية الصينية مؤتمرين صحافيين، طلب الإعلاميون فيهما من المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون تأكيد ما جاء به الإعلام الأميركي والبيت الأبيض حول توصّل بكين وواشنطن إلى تفاهمات مشتركة بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. اللافت في ردود غو أنّه تجنّب تماماً تقديم أي تأكيد، ولجأ إلى خطاب عام عن السلام والحوار واستقرار سلاسل الإمداد وحرّية الملاحة. وفي سؤال آخر أكثر مباشرة بشأن وجود تقدّم محدّد بشأن المضيق، اكتفى بأنّ الرئيسين "تبادلا وجهات النظر"، وأنّ "موقف الصين ثابت وواضح". فبكين، المعروفة بدقّتها الشديدة في الصياغات السياسية، لا تتردّد أبداً في إعلان أيّ تفاهمات إذا أرادت تثبيتها سياسياً وإعلامياً. لذلك بدا الردّ الصيني أقرب إلى امتناع محسوب عن تأكيد الرواية الأميركية، ما يوحي بأنّ الحديث عن اتّفاق صيني مباشر بشأن مضيق هرمز مبالغة سياسية أو تفسير أميركي موسّع لمحادثات عامّة، أكثر منه تفاهماً فعلياً معلناً بين الطرفين.

وهنا يكمن "فخّ شي"، إذ تمنح بكين الإدارة الأميركية هامشاً لتسويق تفاهمات شكلية للاستهلاك الإعلامي والسياسي، بينما تحافظ الصين على موقفها الرمادي والبراغماتي، محتفظةً بأوراقها كافّة من دون تقديم أيّ التزام استراتيجي حقيقي، خاصّة التزاماً يخرج واشنطن من أزماتها.

انزلاق بوتين في "فخّ شي"

عقب مغادرة الرئيس الأميركي مباشرةً، استقبلت بكين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 19 مايو/ أيار، في زيارة استغرقت يومين، وهي الخامسة والعشرين لبوتين. وتتطابق الحالة الجيوسياسية لموسكو مع مأزق واشنطن؛ إذ تعاني روسيا من استنزاف من جراء حرب أوكرانيا، وتبحث عن شريان حياة اقتصادي وعسكري مستدام لتمويل عملياتها العسكرية ومواجهة العقوبات الغربية المشدّدة. وفي هذا المشهد، يعيد "فخّ شي" إنتاج نفسه بآليات مغايرة؛ فترفض بكين تزويد موسكو بالدعم العسكري الحاسم أو التكنولوجيا العسكرية المباشرة لتفادي الصدام المباشر مع الغرب، وتكتفي بدور المستهلك الرئيس لموارد الطاقة الروسية بأسعار مخفّضة، ما يكرّس تبعية روسيا الاقتصادية شريكاً أصغر معتمداً على السوق الصينية، من دون أن تتحمّل بكين أثماناً سياسية أو عسكرية مباشرة.

وظّفت الصين هذه الزيارة لمأسسة علاقات حسن الجوار مع الدولة التي تشاركها أطول حدود برية؛ فأكّد الرئيس شي جي بينغ خلال اللقاء أنّ هذا العام يصادف الذكرى الثلاثين لتأسيس الشراكة الاستراتيجية التنسيقية، والذكرى الخامسة والعشرين لتوقيع "معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي لعام 2001". وأسفرت القمّة عن توقيع بيان مشترك لتعزيز التنسيق الاستراتيجي الشامل وتعميق العلاقات في العصر الجديد، إلى جانب توقيع 40 اتفاقية تعاون تجاري وتكنولوجي فرعية.

ومع هذا، لا تترجم هذه المخرجات صياغة تحالف عسكري؛ ورغم أنّ الزيارة حملت طابعاً استراتيجياً جادّاً تمايز بروتوكولياً عن زيارة ترامب، إذ كان في استقبال بوتين في المطار وزير الخارجية وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي (Politburo) وانغ يي، بدلاً من نائب الرئيس ذي المنصب الشرفي الذي استقبل ترامب، إلا أنّ المخرجات العملية ظلّت عاجزةً عن إخراج روسيا من معضلتها الميدانية، فلم يكن اللقاء إلا مظهراً احتفالياً بتوقيع اتفاقات جديدة ومشاركة صور ثنائية. ويثبت التاريخ للاتفاقيات الثنائية أنّ الشراكة الصينية الروسية مقيّدةٌ بحدود حسابات بكين الاقتصادية مع الغرب؛ فرغم صياغة "شراكة التعاون الاستراتيجي لعام 2011"، و"شراكة العصر الجديد لعام 2019"، وإعلان "الشراكة بلا حدود" عشية حرب أوكرانيا عام 2022، إلا أنّ الواقع أثبت أن لهذه الشراكة حدوداً صارمة تقف عند عتبة التورّط العسكري المباشر، ما يخدم فرضية أنّ بكين تفضّل استمرار الشراكة مع روسيا ضعيفة ومستنزَفة لضمان تبعيتها لـ"فخّ شي".

الأهم توقيت الزيارة، لم يكن وليد المصادفة الدبلوماسية، بل جاء نتاج هندسة سياسية صينية تعكس الآليات العملياتية لـ"فخّ شي". ورغم أنّ التواريخ الفعلية لإحياء ذكرى الاتفاقات الثنائية تقع في مذكّرات زمنية لاحقة وكان بإمكان بكين التريّث، إلا أنّها تعمّدت فرض هذا التعاقب الفوري للزيارتين. إذ لم تصدر الخارجية الصينية الإعلان الرسمي المشترك عن موعد زيارة بوتين إلا بعد 24 ساعة فقط من مغادرة ترامب بكين. ورغم أنّ الزيارة تمت بناءً على دعوة رسمية ومباشرة وجّهها الرئيس شي جين بينغ مسبقاً، إلا أنّ الإعلان عنها وتنسيق التتابع السريع كان يهدف إلى صناعة مشهدية جيوسياسية توحي للعالم بأنّ أقطاب النظام الدولي يهرولون نحو بكين بشكل حتمي، وبمبادرات ذاتية مدفوعة بأزماتهم. وهذا ما حدث، حيث عمل هذا التكتيك على تغييب دور بكين طرفاً داعياً، ليظهرها مركز ثقل بنيوي ومحرّكاً أساسياً للسياسة الدولية، تحجّ إليه القيادات العالمية لتسوية معضلاتها الأمنية من دون أن تلتزم بكين بتقديم أيّ وعود تنموية أو تدخّلات ميدانية.

وقد تجلّى هذا الأسلوب بوضوح في الأشهر الستة السابقة؛ إذ زارت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والعديد من القوى الدولية والإقليمية بكين بعد دعوتها رسمياً. بدأت هذه الموجة بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ديسمبر/ كانون الأوّل 2025، مروراً بكير ستارمر ولي جاي ميونغ ومارك كارني وبيتري أوربو وميشيل مارتن. ثم تبعتها زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز في إبريل/ نيسان، لتُختتم هذه الموجة الدبلوماسية بزيارتَي بوتين وترامب المتتاليتين في شهر مايو.

ولن يتوقّف هذا الحراك هنا؛ إذ سنشهد في الأيام المقبلة توافداً مستمرّاً لقادة ومسؤولين من دول أخرى دُعوا رسمياً أيضاً. ومن خلال هذا التزاحم الدبلوماسي، يذوب الفارق بين الداعي والمدعو في زحمة الأخبار، لتنجح الصين في ترسيخ الصورة التي تريدها: نظام دولي تتسابق قواه بمختلف مستوياتها، من واشنطن إلى القوى المتوسّطة والأقلّ قوة، نحو عاصمتها. وفي حين تبدو هذه السياسة ظاهرياً محاولةً لتعزيز رسالة مفادها أنّ الصين تتعامل مع دول العالم كلّها على قدم المساواة، إلا أنّ الهدف الأكبر يظلّ تصدير بكين إلى العالم مركز الجذب الجديد والأوحد الذي تحج إليه الأمم جميعاً، في غياب هذا التزاحم باتجاه واشنطن.

لماذا ينجح "فخّ شي"؟

يرتكز نجاح "فخّ شيّ" على ثلاثة محدّدات مترابطة؛ يتمثّل الأول في عقلانية الاضطرار لكلّ من البيت الأبيض والكرملين؛ إذ لا يرجع نجاح الفخّ إلى غياب الإدراك السياسي لدى بوتين وترامب، بل يعلم اثناهما أن هذه المشهديات الدبلوماسية لا تحمل التزامات استراتيجية حاسمة، ومع ذلك تفرض الضرورة والحاجة قبول هذا الفخّ. فلا يمكن لواشنطن تحمّل كلفة التصعيد التجاري طويل المدى مع بكين في ظلّ انشغالها الميداني، ما يدفع ترامب إلى البحث عن أيّ منجز اقتصادي وتجاري ملموس، كالصفقات التجارية المبرمة، لتوظيفه في مشهده السياسي الداخلي. وفي المقابل، يمثّل التنسيق مع بكين لموسكو ملاذاً لكسر العزلة الدولية المفروضة عليها وإعادة دمج اقتصادها في النظام العالمي عقب حرب أوكرانيا، ما يجعل الوجود الدبلوماسي في بكين خياراً عقلانياً رغم شحّ الالتزامات الصينية المباشرة.

ويرتبط المحدّد الثاني بالحسابات الداخلية الاستراتيجية لبكين؛ إذ تدمج الهندسة البروتوكولية الصينية بين مظاهر الانضباط العسكري الصارم والمشهدية المجتمعية الثقافية لتصدير صورة ذهنية تعكس الاستقرار الفائق والتماسك الوطني الشامل. ويهدف هذا الإخراج الموجّه إلى الرأي العام العالمي إلى تحييد الأزمات السيادية الحسّاسة للصين وإخفائها، وفي رأسها ملفّا تايوان والتبت، وترسيخ فكرة الدولة المركزية كتلةً بنيويةً موحّدة يصعب اختراقها أو الضغط عليها سياسياً.

ويتعلق المحدّد الثالث بإخفاق استراتيجيات الاحتواء والعزل الأميركية؛ إذ يبرهن هذا الفخّ عقم المحاولات الغربية لتقويض الصعود الصيني، مظهراً بكين قوةً حتميةً في النظام الدولي تتسابق القوى الكُبرى للتنسيق معها رغم تمسّكها بسياسة الامتناع. وقد نجحت هذه الدبلوماسية المشهدية في استيعاب التهديدات الأميركية وتحييد النبرة الهجومية لترامب؛ فبعد تصريحاته الصارمة المندّدة برفض بكين التدخّل الأمني لإعادة فتح مضيق هرمز، تحوّل خطابه السياسي عقب الاستقبال في مقاطعة تشونغنانهاي إلى الإشادة بالروابط التاريخية والاتفاقات المشتركة، ما يعني نجاح الصين في امتصاص الاندفاع الأميركي وتحقيق مكاسب دعائية وسيادية من دون تقديم أي تنازلات جوهرية في ملفّات الشرق الأوسط.

تشهد سياسات القوى العظمى الراهنة تفاعلات يمكن أن تتجاوز (مؤقّتاً) الفرضية التقليدية لفخّ ثوسيديديس نحو التموضع في "فخّ شي"، الذي يكرّس التبعية الاقتصادية لموسكو، ويوظّف الأزمات الميدانية لواشنطن لانتزاع مكاسب سياسية، بإدراك تام من الدولتين. وتكمن القوة الهيكلية لهذا الفخّ في ممارسة بكين استراتيجية الامتناع وحصد مكاسب العجز الميداني للأطراف الأخرى، مستندةً إلى مبدأ ترقب استنزاف القوى المتنافسة من دون تورّط مباشر. من خلال هاتين الزيارتين، حقّقت بكين انتصاراً دعائياً وسيادياً عالي الزخم، ورسخت شرعيتها دولياً. ومع ذلك، يبقى تساؤل جوهري قائم حول المدى الزمني الفعّال لشرعية المشهدية الدبلوماسية الصينية وسياستها القائمة على الامتناع، قبل أن تجبرها التحوّلات الميدانية المتسارعة والصدام الحقيقي إلى الانزلاق نحو المعضلة الكلاسيكية الكُبرى المتمثّلة في فخّ ثوسيديديس من بوابة تايوان.