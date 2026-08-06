"الهروب الكبير" إلى سبتة المحتلّة

من الصعب الارتكان إلى فرضية واحدة لتفسير "الهروب الكبير" لعشرات الآلاف من الأشخاص نحو مدينة سبتة المحتلّة، يوم الخميس الماضي. من ناحية، قد يكون ما حدث ورقة ضغط سياسية وظّفتها الرباط ردّاً على ما اعتبرته تراجعاً من مدريد عن التزاماتها في قضية الصحراء المغربية، عقب موافقة لجنة العدل في البرلمان الإسباني على مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الإقليم قبل 1977، وما قد يشكّله ذلك من تهديد للمصالح المغربية على المدى البعيد. ومن ناحية أخرى، قد يُقرأ الحدث في سياق "تفاهمٍ ما" بين البلدَين للضغط على الاتحاد الأوروبي، ودفعه إلى تبنّي موقف أكثر تماهياً مع الأطروحة المغربية في قضية الصحراء وملفّ الهجرة. بموازاة هذا، تبرز الرواية الرسمية للداخلية المغربية التي أرجعت ما حدث إلى "الاستغلال المُغرِض للفضاء الرقمي، وترويج معلومات مُضلِّلة، ودور عصابات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية"، وفق ما جاء في بيانها، الصادر الأحد الماضي.

وعلى وجاهة هذه الفرضيات، أعادت أحداث سبتة إلى الواجهة القنبلة الاجتماعية الموقوتة في المغرب. لقد كشفت جحافل عشرات الآلاف من الفتية والشباب والنساء والأطفال، الذين زحفوا في مشاهد دراماتيكية صادمة نحو سبتة، ثقوبَ سرديات التنمية والصعود الاقتصادي والأوراش الكُبرى والقوّة الناعمة و"الاستثناء المغربي"، وكشفت أيضاً عجزَ الحكومات المتعاقبة والنُّخب والأحزاب والقوى الاقتصادية والاجتماعية عن إيجاد وصفة تنموية كفيلة بالحدّ من الهشاشة والفقر والبطالة والفوارق الاجتماعية والمجالية الصارخة.

ولعلّ المفارقة الأقسى والأكثر دلالة تكمن في أنّ الذين اقتحموا السياج الحدودي لم يكن دافعُهم تحريرَ ثغر مغربي خاضع للاستعمار الإسباني منذ عام 1668، وإنّما الهرب نحو آفاق اجتماعية ومعيشية أفضل يقدّمها هذا الاحتلال. وفي ضوء ذلك، يصبح معبر "طاراخال" ليس مجرّد معبر حدودي (جغرافي وسياسي)، بل حدّاً فاصلاً بين واقع اجتماعي ومعيشي مُزرٍ ومستقبل بديل رأى فيه المقتحمون أملهم الوحيد في تأمين حياة كريمة بدرجة أو بأخرى.

في الجانب الآخر، كان لافتاً تكييف طيف واسع من الإسبان ما حدث بوصفه "غزواً"، وهو ما يعكس تجذّر هاجس "الغزو" في الذاكرة الجماعية الإسبانية التي يُذكّيها خطاب اليمين المتطرّف المعادي للمغاربة (المُوروس) والمسلمين. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وظّف اليمين الإسباني، بطيفيه المحافظ والمتطرّف، الرمزية التاريخية للمسيرة الخضراء (1975) من أجل تأجيج الرأي العام، وإثارة مخاوفه، والضغط على حكومة بيدرو سانشيز اليسارية، مستغلّاً الدلالات التاريخية والسياسية لذلك الحدث الذي اقترن تاريخياً بإنهاء الاستعمار الإسباني في الصحراء المغربية.

ذلك كلّه قد يكون حَكَمَ مقاربة السلطتَين، الإقليمية والمركزية، في سبتة ومدريد، اللتَين عملتا من خلال تنسيق أمني مُحكَم مع المجتمع المدني المحلّي لقطع الطريق أمام المهاجرين حتّى يعودوا أدراجهم، وذلك بمنع تقديم المساعدة لهم (ماء، طعام، مأوى...) في ظلّ إغلاق محلّات البقالة، وبقاء المستوطنين الإسبان في مساكنهم، وتوقّف وسائل النقل العمومي عن العمل. وإذا أُضيف إلى ذلك التقرير الذي نشرته صحيفة الإسبانيول (El Español) بشأن "رصد الحرس المدني الإسباني أشخاصاً تابعين للمخابرات المغربية، كانوا ضمن الحشود التي دخلت سبتة بشكل غير قانوني"، وكان لذلك أثره في إعادة تقييم السلطات الإسبانية المخاطر الأمنية الناجمة عن دخول المهاجرين، ومن ثمّ شلّ حركتهم، بعد أن نال منهم الجوعُ والعطشُ والإرهاقُ، ودفع الآلاف منهم إلى المغادرة طوعاً من دون أن تتكبّد مدريد كلفة أمنية وحقوقية كبيرة.

في الختام، هل بات المغرب سجناً يستدعي هذا "الهروب الكبير" التراجيدي والمُكلِف لصورته بلداً ودولة وحكومة وشعباً؟ الواقع أنّ أحداث "الخميس الأسود" أثبتت إفلاس المقاربة الأمنية، وقصورها المزمن في إدارة ملفّ الهجرة بكلّ تعقيداته بين ضفَّتي المتوسّط. لقد عرّت تلك الحشود البشرية الهائلة التي اندفعت غير مبالية بشيء صوب سبتة المحتلّة حجمَ الفجوة الناجمة عن غياب سياسات وبرامج اقتصادية ناجعة، قادرة على بعث الأمل لدى ملايين الشباب في المغرب وغيره من بلدان الجنوب الغارقة في الاستبداد والفساد والبؤس.