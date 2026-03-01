الميز الأولمبي

اختتمت الأحد 22 فبراير/ شباط الجاري أولمبياد ميلانو/ كورتينا الشتويّة، وسط مظاهرات عديدة تندّد بكلفتها الغالية التي تجاوزت خمسة مليارات يورو. وبالمقارنة بالألمبياد الصيفيّة، شارك في هذه الدورة 93 دولة، وثلاثة آلاف رياضي، في ثماني رياضات و116 مسابقة. ولسنا هنا أمام مجرّد فارق رياضيّ، بل نحن أمام فارق في الجغرافيا أيضاً، وفي الاقتصاد، وفي الحق غير المعلن في الظهور. من جهة أخرى، تحوّلت حفلات الافتتاح والاختتام إلى منافسة رمزية بين الدول، وأصبح كل عرض مُطالباً بأن يتفوّق على العرض السابق، ولم يعد الأولمبياد مجرّد رياضة، بل سردية وطنية: الأفضل هو من يملك الخيال، من يملك الصورة، من يملك القدرة على احتلال ذاكرة العالم.

هكذا أصبحت الألعاب الصيفية احتفالاً مفتوحاً، نسبيّاً، للمعذّبين في الأرض، بينما بدت الألعاب الشتوية نادياً مخصوصاً للنخبة، وللتعلّات نفسها: الرياضات الشتويّة تحتاج إلى مناخ ثلجي، وبنى تحتية، ومنشآت باهظة، ومعدات مكلفة. مسارات "البوبسليه" وحدها تكلّف عشرات الملايين. وكذلك منصّات القفز وساحات الجليد وأنظمة التبريد. كلها بناء هائل قائم على منظومة معقّدة لا تتوفر في معظم دول أفريقيا وآسيا والكاريبي. والخلاصة: ما إن يتمثّل شرطُ المشاركة في القدرة على الإنفاق من أجل رياضة لا يمارسها إلا القِلّة، حتى يتحول الأولمبياد من حلم إنساني إلى امتياز اقتصادي.

في الأولمبياد الشتوية، وربّما في غيرها، لا يفوز الأفضل، بل الأغنى، حتى قبل ضربة البداية. لم يشارك سوى 133 لجنة في دورة شتوية واحدة على الأقل عبر التاريخ، من أصل 206 لجان أولمبية معترف بها عالميّاً. يعني أن ثلث العالم تقريباً لم يدخل الحلبة أصلًا. هنا يظهر السؤال المحرج: هل الأولمبياد الشتوية حدث رياضي عالمي أم جغرافيا مغلقة تحت شعار عالمي؟ يقول الخطاب العالمي الرسمي: الرياضة خارج السياسة. دعوى يكذّبها الواقع حين يقول إنّ القدرة على صناعة الجليد في الصحراء سياسة أيضًا. والحقّ أنّ الأولمبياد، في نسخته الشتوية، لا يقيس مهارة التزلج فقط، بل يقيس موقع الدولة في الاقتصاد العالمي: مرحى بمن يستطيع التعامل مع الشتاء، أمّا الآخر فيُقال له بكلّ لطف: ثقافتك ليست ثلجية.

يتكرّر البيان نفسه في معظم البلاد العربية، في كل دورة: محاورة الجليد ليست ثقافة عربية. لذلك لم نر أكثر من أربع دول في أولمبياد هذا العام. وقد ننصت أحياناً إلى اعتراضٍ آخر: لماذا نستثمر في رياضةٍ لا تجلب الجمهور؟ التزلج يصنع أبطالاً باردين، ولا أحد يهمّه أمر الرياضات الباردة. تحتاج السياسة إلى حرارة فورية. ثم هناك مفارقة أكبر: ملايين العرب يعيشون في بلدان الثلج، وأطفالهم يمارسون رياضات الجليد يوميّاً. ومع ذلك، نادراً ما تبحث الدول عن هؤلاء بوصفهم امتداداً رياضيّاً لها. الوطن، في النسخة البيروقراطية، ليس ذاكرة أو انتماء، بل مجرّد ملفٍّ بارد. والموهبة في المهجر مشروعٌ ضائعٌ غالباً، إذا لم يكن لها "بختٌ" رسمي دافئ.

ولو ألقينا نظرة أوسع لاكتشفنا أن المشكلة بحجم الكون. ثمّة "لَا مُساواةَ عالميّة" تحرص الأولمبياد الشتوية على إعادة إنتاجها بنفسها. هكذا نرى استمرار هيمنة أوروبا وأميركا الشمالية وشرق آسيا. أمّا سائر العالم (أفريقيا، وجنوب شرق آسيا، ومعظم الجنوب العالمي)، فمقصيٌّ تماماً أو مسموحٌ له بحضور رمزيّ، من خلال قصص مثل فريق "البوبسليه" الجامايكي أو متزلجي نيجيريا. قصص يستخدمها النظام العالمي كي يبيع الحلم. قصص استثنائية تؤكّد القاعدة ولا تسعى لتغييرها. حكايات يرويها العالم كي يبدو إنسانيّاً في عين نفسه، لكنه لا يحب تغيير النظام الذي يجعلها استثناء. في هذا السياق، يصبح الفرق بين الصيف والشتاء أكثر وضوحًا. الصيف عرض كوني متعدد الأصوات بينما يستمر الشتاء في تكرار الوجوه. وحين يصبح غيابُ نصفِ العالم أمراً عاديّاً نكون أمام شكل جديد من اللا مساواة الهادئة، الناعمة، وغير المعلنة، التي تُبثّ مباشرة. هل يعني هذا أن هناك ميزاً أولمبيّاً متعمّداً؟ قد لا يكون الأمر على هذا النحو وقد يكون. لكنه بالتأكيد نظام تفرضه الطبيعةُ حيناً، والاقتصادُ غالباً، والسياسةُ في كلّ الأحيان. نظام يجعل بعض الدول يُولد على المنصة وبعضها يولد خارج المضمار. والسؤال في النهاية، ليس لماذا لا تشارك دول كثيرة في الألعاب الشتوية، السؤال هو: لماذا يبدو هذا طبيعيًّا؟