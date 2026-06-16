المسيحُ الميّتُ حقّاً

لوحة "جسد المسيح الميت في القبر"، للفنّان الألمانيّ هانز هولباين الابن (1497- 1543) ليست مجرّد تمثيل للموت، بقدر ما هي مواجهة قاسية مع فكرة الجسد حين يفقد كلّ استثناء روحي أو رمزي. للوهلة الأولى، ستصيبك هذه اللوحة بصدمة، بل إنّك حتّى في البداية قد تنفر منها مُشيحاً بوجهك عنها، قبل أن تعود إليها متأمّلاً بخوف تفاصيل الجسد الممدّد في أبعاد قبرٍ حقيقي، مؤلّف من لوح خشبي مستطيل (ارتفاعه 30 سنتيمتراً وطوله 211 سنتيمتراً). المخيف هو أنّ هولباين لا يترك لرائي اللوحة مسافةً، إذ يضعه مباشرةً في داخل الصندوق، مع الجسد، في الصمت نفسه.

هل أراد هولباين فعلاً رسم جسد المسيح، أم أنّه أراد رسم الموت نفسه حين يتملّك الجسد ويبدأ بأكله من الداخل؟ فاللون الأخضر الماثل على الوجه واليد المشوّهة والقدم هي أكثر من خيارٍ تشكيلي، إنّها التحلّل وقد باشر انتشاره. والفم الفاغر هو الهواء الأخير يخرج، ولا يعود. والعينان المفتوحتان تجسّدان اللحظة التي غابت فيها الرؤية وانطفأت. لا وجود لملاكٍ في الزاوية، لا نور يتسلّل منه، لا إشارة إلى صباح أحد القيامة المقبل. الممدّد في اللوح الخشبي ليس شهيداً، ليس إلهاً، وهو لم يعد إنساناً بعد الآن. إنّها المادّة تعود إلى ما كانت عليه.

جمال هذه اللوحة قائم في حقيقتها: في قبح الجسد الفاني، الخالي من أيّ نبض أو لون أو حركة. قيل إنّ هولباين استعمل جثّة غريق انتُشلت من نهر الراين نموذجاً، أي أنّه لم يتصوّر المسيح، ولم يصوّره مرفقاً بكلّ المخزون الديني أو الروحيّ الذي يغذّي مخيّلة التشكيليين عنه في العادة. لقد رسم ببساطة ميّتاً حقيقياً، وكان آنذاك في الرابعة والعشرين من عمره، وقد فقد أخاه للتوّ بالطاعون. فهل كان فعلاً يرسم المسيح، أم كان يسائل المسيح عن موت أخيه غير المبرَّر (بوباء الطاعون)، كما هو شأن كلّ موت؟ وهل كانت هذه اللوحة لتمتلك هذا الوقع، لو لم يكن موضوعها المسيح تحديداً؟... إنّ تصوير جسد خضع للتعذيب، في تابوتٍ ضيّق، يروي مأساةً حقيقيةً، لكنّه يبقى ربما في حدود ما يُعقل. أمّا جسد المسيح، بحسب العقيدة، فلم يتحلّل، "صعد إلى السماء وغلب الموت"، إنّه الاستثناء الكوني الوحيد الذي لا ينطبق عليه قانون الفناء. وضعه هولباين في أضيق مكان، عرّاه تماماً وحذف الاستثناءات كلّها.

كتبتْ آنا غريغوريفنا في مذكّراتها (زوجة دوستويفسكي الذي وقف أمام اللوحة عام 1867 في متحف بازل): "فيودور غرق فيها كلّياً، وقد رغب في الاقتراب منها أكثر، فوقف على كرسي، وأصابني الهلع من أن يتمّ تغريمه". في ما بعد، وضع دوستويفسكي نسخةً من اللوحة في بيت روغوجين (رواية "الأبله")، فلمّا رآها الأمير ميشكين صاح: "هذه اللوحة قد تُفقد المرء إيمانه". أمّا هيبوليت، الشخصية المحتضَرة في الرواية، فيقول: "يبدو لي أنّ الرسّامين اعتادوا أن يُبقوا في وجه المسيح على شيء من الجمال الاستثنائي، حتّى في أشدّ لحظات العذاب". هولباين لم يفعل؛ لقد رفض الجمال رفضاً قاطعاً.

لقد أظهرت البحوث أخيراً أنّ اللوحة رُسمت على الأرجح لصديقه بونيفاسيوس أميرباخ، وكان هو الآخر قد فقد أخاه في العام نفسه. وثمّة تفصيل غريب أظهرته الأشعة السينية وهو أنّ هولباين غيّر تاريخ اللوحة وهي لم تزل رطبة، من 1522 إلى 1521، لسبب مجهول. كما أنّ اللوحة لم تبلغ الموضع المخطّط لها بلوغه، إذ اندلع التحطيم البروتستانتي للأيقونات في بازل، فبقيت ملك عائلة أميرباخ، ثمّ آلت لاحقاً إلى متحف بازل للفنون. بعد خمسة قرون، تبقى اللوحةُ حيّةً لأنّها تجرّد موضوعها من كلّ عزاء ممكن، تاركةً مُشاهِدها أمام السؤال الرهيب: ماذا يبقى من المعنى حين يُرى الجسد بوصفه جسداً فقط؟ وفي هذا تحديداً تكمن قوّتُها وقدرتُها المستمرّة على زعزعة الإيمان، أو إعادة مساءلة معنى الخلاص. هي لوحة لا تنتمي إلى الكنيسة، ولا تصلح للعبادة، بل تبقى في مكان بين بين، تحدّق في كلّ من يمرّ أمامها، واعدةً إيّاه بالمصير نفسه.