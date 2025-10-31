المساعي الباكستانية في الشرق الأوسط وإعادة بلورة النفوذ الآسيوي

على مدى عامين من الحرب على غزّة، وما رافقها من تداعيات أمنية ومواجهات عسكرية متفرّقة، بدت باكستان غائبة نسبياً عن مشهد التفاعلات الإقليمية؛ إذ اقتصر حضورها على بيانات الإدانة والاستنكار للتطوّرات الميدانية، مع تمثيل دبلوماسي محدود في المحافل الدولية. غير أنّ الأشهر الأخيرة كشفت عن تحوّل ملموس في نهج السياسة الخارجية لإسلام أباد؛ تمثّل في تصاعد النقاش داخل الأوساط السياسية حول إمكانية اضطلاعها بدور أكثر فاعلية في القضايا الإقليمية، ولا سيّما ضمن الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب على غزّة. وفي هذا السياق، جاءت مشاركة رئيس الوزراء، محمد شهباز شريف، في "قمة شرم الشيخ للسلام" في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي لتجسّد هذا التحوّل؛ إذ شكّلت امتداداً لمسار دبلوماسي وسياسي، بدأ على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ حيث شاركت باكستان، إلى جانب قادة سبع دول عربية وإسلامية، في اجتماع مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 23 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) لبحث آفاق السلام في غزّة.

برزت مؤشّرات الانخراط الباكستاني المتزايد في الشؤون الإقليمية بوضوح، عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة في 9 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول)؛ إذ أظهرت إسلام أباد حركية دبلوماسية غير مسبوقة في التعامل مع التطوّرات المتسارعة. وقد تُوِّج هذا النشاط بتوقيع "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" مع السعودية، عقب زيارة رئيس الوزراء شبهاز شريف إلى الرياض في 17 من الشهر نفسه.

برزت مؤشّرات الانخراط الباكستاني المتزايد في الشؤون الإقليمية بوضوح، عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة

يأتي هذا الانخراط المُتنامي ضمن حسابات استراتيجية أوسع، تتجاوز الإطار الإقليمي لتلامس توازنات جنوب آسيا؛ فإسلام أباد تسعى من خلاله إلى تعزيز موقعها الجيوسياسي، وتوسيع نطاق مناورتها في مواجهة الهند، بما يمكّنها من الإسهام في إعادة تشكيل موازين النفوذ في الشرق الأوسط، الذي شهد خلال الأعوام الأخيرة تنامياً في الحضور الهندي المدعوم من الولايات المتحدة. وفي المقابل، يُرجَّح أن يتزايد الحضور الباكستاني، بدعم من الصين، في سياق تنافسي يعكس تداخل اعتبارات الأمن الإقليمي مع المصالح الجيوسياسية العالمية. وبينما تمثل مواجهة الصين هدفاً مشتركاً لكلٍّ من واشنطن ونيودلهي، تُعدّ الهند في المقابل هدفاً مشتركاً لكلٍّ من بكين وإسلام أباد.

وعليه، يمكن قراءة المشهد الراهن جزءاً من مسعى أوسع لإعادة موازنة النفوذين الهندي والصيني في الشرق الأوسط، عبر انخراط باكستان فاعلاً آسيوياً يسعى إلى توسيع نطاق تأثيره الدبلوماسي والسياسي والدفاعي، ضمن بيئة إقليمية تتّسم بالتعدّدية في مراكز القوة واحتدام التنافس على النفوذ.

من حضور دبلوماسي وسياسي إلى اتفاق دفاع مُشترك

عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة، والذي استهدف اجتماعاً لقياديين من حركة حماس، سارعت باكستان إلى إدانته، وقدّمت، بالتعاون مع الجزائر والصومال، طلباً إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة، انعقدت بعد يومين من الاعتداء، بمشاركة المُمثّل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة، السفير عاصم افتخار. وفي اليوم نفسه، زار رئيس الوزراء شهباز شريف قطر برفقة وفد رفيع، كما شاركت إسلام أباد لاحقاً في القمّة العربية الإسلامية، في 15 من الشهر نفسه؛ لبحث تداعيات العدوان.

رحّب البيان الختامي للقمّة بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة"، مؤكّداً ضرورة الاصطفاف في مواجهة التهديدات المُشتركة، ووضع الآليات التنفيذية الكفيلة بتحقيق ذلك. وفي خضمّ هذه التطورات، برزت مواقف باكستانية تدعو إلى تشكيل "تحالف عسكري إسلامي" موحّد، إذ دعا وزير الدفاع، خواجة آصف، في مقابلة مع قناة جيو نيوز في 16 الشهر الماضي (سبتمبر/ أيلول) إلى إنشاء تحالف عسكري إسلامي شبيه بحلف شمال الأطلسي (الناتو)، لمواجهة التهديدات المشتركة.

وفي اليوم الذي تلا التصريح، أي في 17 سبتمبر/ أيلول، أجرى رئيس الوزراء شهباز شريف زيارة رسمية إلى السعودية، حيث وقّع البلدان "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك"، التي تجسّد التزام الطرفين بتعزيز أمنهما المشترك وترسيخ الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم. وتهدف الاتفاقية إلى تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز قدرات الردع المتبادل ضدّ أيّ اعتداء؛ إذ تنصّ على أن أي هجوم على أحد الطرفين يُعدّ اعتداءً على كليهما.

بلا شكّ، شكّل الهجوم الإسرائيلي على الدوحة عاملاً محفّزاً دفع الرياض إلى توقيع الاتفاقية الدفاعية مع باكستان؛ استجابةً لمتطلّبات أمنية ودفاعية عاجلة، تعكس الحاجة إلى تعزيز منظومات الردع الإقليمي في مواجهة تكرار الاعتداءات الإسرائيلية. ويمكن النظر إلى الاتفاقية بوصفها إحدى الآليات التنفيذية التي أقرّتها القمّة العربية الإسلامية بشأن "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة". فضلاً عن أنها تجسيدٌ عمليٌّ للدعوات الباكستانية إلى إنشاء "تحالف عسكري إسلامي" شبيه بـ"الناتو"؛ ولا سيّما أنّ نصّها المُتعلّق باعتبار "أي اعتداء على أحد الطرفين اعتداءً على كليهما" قريب إلى ما تنصّ عليه المادة الخامسة من ميثاق الحلف.

غير أن قيام تعاون دفاعي "متعدد الأطراف" سيظلّ مرهوناً بمدى توافر التوافق السياسي والإقليمي المطلوب، وقد يحتاج إلى مداولات استراتيجية مُعقّدة، ما يجعل الاتفاق الدفاعي الباكستاني– السعودي "خطوة ثنائية"، تعبّر عن استجابة لأهدافٍ "أحادية الجانب" لكلٍّ من البلدين. فمن جهة، تلبّي هذه الخطوة احتياجاتٍ أمنيةً ودفاعيةً ملحّة لدى الرياض. ومن جهة أخرى، تعبّر عن الحسابات الاستراتيجية لإسلام أباد الرامية إلى تعزيز موقعها الإقليمي وتوسيع هامش مناورتها في مواجهة الهند؛ في ظلّ سعي الأخيرة إلى تطوير إطار دفاعي مؤسّسي مع إسرائيل.

إطار دفاعي ردعي موازٍ لإطار دفاعي مؤسّسي

اتجهت الهند في 23 يوليو/ تموز الماضي (2025) نحو تطوير إطار مؤسّسي ينظّم علاقاتها الدفاعية مع إسرائيل، وذلك في زيارة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أمير بارعام، نيودلهي. وأكّد بيان لوزارة الدفاع الهندية، عقب اللقاء، التزام الجانبين بتعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد، والسعي إلى تأسيس إطار مؤسّسي للتعاون بين البلدين. وقد جاءت الخطوة بعد أسابيع من تصاعد التوتّرات العسكرية في كلٍّ من جنوب آسيا والشرق الأوسط؛ إذ شهد مايو/ أيار 2025 مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان، أعقبتها مواجهة أخرى بين إسرائيل وإيران في يونيو/ حزيران من العام نفسه.

رأت باكستان في هذه التطوّرات، ولا سيّما عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، فرصة استراتيجية لحثّ الدول العربية والإسلامية على إنشاء "تعاون دفاعي مشترك"، ونجحت في تحقيق خطوة ملموسة عبر توقيع "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" مع السعودية. ويُفسَّر هذا التحرّك بوصفه مسعى لبلورة إطار دفاعي ردعي موازٍ أمام الهند في الشرق الأوسط، في مقابل مساعي نيودلهي إلى بناء إطار دفاعي مؤسّسي مع إسرائيل.

ويأتي الاتفاق الدفاعي الهندي– الإسرائيلي في سياق مسار متنامٍ لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والإنتاج العسكري المشترك، استناداً إلى منظور أمني مُتقارب حيال ما تُعرف بـ"التهديدات الأمنية العابرة للحدود"، وفي مقدّمتها "الإرهاب". ويعتمد هذا المنظور على "إدراك مشترك" لطبيعة التهديدات، يقوم على "تشابهٍ" في بنية الصراعات التي يواجهها الطرفان؛ إذ يتعامل كلٌّ من الهند وإسرائيل مع قضايا تتعلّق بالحدود والسيادة (كشمير بالنسبة للهند، وفلسطين بالنسبة لإسرائيل)، وينظران إلى حركات المقاومة، في هذين السياقين، أنّها "منظمات إرهابية" ذات "ارتباطات ورعاة" خارجية (باكستان في حالة الهند، وإيران في حالة إسرائيل). ومع ذلك، تختلف الأطراف الإقليمية المُصنَّفة مصادر تهديد لكلٍّ من البلدين؛ نتيجة التباين في البيئات الإقليمية والجذور التاريخية للصراعات؛ فصراع كشمير يرتبط بتقسيم شبه القارّة الهندية عام 1947، بينما يرتبط الصراع على فلسطين بمشروع استيطاني استعماري.

في المقابل، جاءت "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" بين باكستان والسعودية في إطار التزام البلدين بتعزيز الأمن المشترك، وتطوير التعاون الدفاعي، وترسيخ قدرات الردع المتبادل ضدّ أيّ تهديد مُحتمل. ويمكن النظر إلى الاتفاقية بوصفها تجسيداً لـ"عقيدة دفاعية ردعية" تتقاطع فيها الحسابات الأمنية لكلا الطرفين؛ إذ تراها الرياض وسيلة لتعزيز قدرات الردع الإقليمي في مواجهة إسرائيل بعد الهجوم على الدوحة، بينما تعدّها إسلام أباد خطوة استراتيجية للحفاظ على معادلة التوازن مع خصمها التقليدي، الهند، الحليف الوثيق لإسرائيل.

يأتي الاتفاق الدفاعي الهندي– الإسرائيلي في سياق مسار متنامٍ لتعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير والإنتاج العسكري المشترك

ويُحتمل أن يُثير هذا التقارب السعودي– الباكستاني معضلة استراتيجية أمام الرياض في ضوء علاقاتها المتنامية مع الهند، التي أبدت قلقها إزاء الاتفاق الدفاعي، مؤكّدةً أنها تدرس تداعياته على الأمن الإقليمي والعالمي، ومشدّدة على ضرورة أن تراعي السعودية المصالح والحساسيات المشتركة مع نيودلهي.

ومع ذلك، يكشف تباين الحسابات الاستراتيجية لكلٍّ من باكستان والسعودية على المستويين الإقليمي والدولي أنّ "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" تمثّل ترتيباً دفاعياً ذا طبيعة ردعية أكثر من كونها تحالفاً ذا بُعد "هجومي". فبينما تُعدّ الهند الخصم التقليدي لباكستان، شهدت العلاقات الهندية– السعودية في السنوات الأخيرة تطوّراً ملموساً في مجالات الاقتصاد والطاقة. وعلى الرغم من الحذر الذي يميّز العلاقات السعودية– الإيرانية، تحافظ باكستان على علاقات مستقرّة مع طهران. أما إسرائيل، فعلى الرغم من فتور علاقاتها مع كلٍّ من باكستان والسعودية، لم يصل هذا الفتور إلى مستوى المواجهة المباشرة.

ويُضاف إلى ذلك عنصر الغموض الدبلوماسي المُحيط بنطاق الاتفاق؛ ولا سيّما في ما يتعلق بإمكانية شمول القدرات النووية الباكستانية ضمن استراتيجية الردع المشتركة، وهو ما لم تُفصح عنه الحكومتان صراحة. غير أنّ هذا الغموض نفسه يشكّل عنصراً فاعلاً في معادلة الردع؛ إذ يتيح للطرفين توظيفه لتعزيز الردع النفسي والسياسي ضدّ أيّ تهديد مُحتمل.

وبذلك، بينما تمضي الهند في تطوير إطار مؤسّسي ينظّم تعاونها الدفاعي مع إسرائيل، تسعى باكستان إلى بناء إطار ردعي موازٍ مع السعودية. غير أنّ الفارق الجوهري بين النموذجين يكمن في الطبيعة المؤسسية طويلة الأمد للأول، التي تسمح بتنفيذ "إجراءات دفاعية استباقية"، مقابل الطابع الردعي للثاني، الذي يركّز على تعزيز الردع النفسي والسياسي واستباق التهديدات المحتملة.

إعادة بلورة النفوذ الآسيوي في الشرق الأوسط

يشكّل التوجّه الباكستاني نحو الشرق الأوسط جزءاً من تنافس مُتصاعد مع الهند على النفوذ الإقليمي؛ خصوصاً في ظلّ تنامي الحضور الهندي منذ تولّي ناريندرا مودي رئاسة الوزراء عام 2014، ولا سيّما في دول الخليج العربي، مثل الإمارات والسعودية. ويأتي ذلك ضمن سياسة "الارتباط بالغرب" (الشرق الأوسط)، المتفرّعة عن استراتيجية هندية أوسع تُعرف بـ"سياسة الجوار الممتد" تجاه غرب آسيا. وقد اكتسب هذا التوجّه زخماً إضافياً عبر التعاون الأميركي- الهندي "مُتعدّد الأطراف"، والذي تجسّد في مبادرتين رئيسيتين: مجموعة "I2U2" (الهند– إسرائيل– الولايات المتحدة– الإمارات) التي أُطلقت عام 2022، والممرّ الاقتصادي "الهند– الشرق الأوسط– أوروبا" الذي أُعلِنَ عام 2023 بمشاركة السعودية والإمارات وعدة دول أوروبية. ويعكس هذا التعاون رؤية هندية– أميركية تسعى إلى موازنة النفوذ الصيني المُتصاعد في المنطقة، من خلال تمكين الهند من لعب دور محوري في إعادة هيكلة شبكات التجارة واللوجستيات الإقليمية، وتشكيل تحالفات جديدة تتجاوز الأطر التقليدية. إلا أنّ العلاقات الهندية– الأميركية شهدت توتّراً ملحوظاً مطلع العام الجاري (2025)؛ على خلفية الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها واشنطن، بما في ذلك فرض رسوم جمركية إضافية على الصادرات الهندية. وفي المقابل، بدأت باكستان بإعادة فتح قنوات التواصل مع الولايات المتحدة، وتجلّى أبرز هذا التقارب في إعلان البلدين في يوليو/ تموز الماضي، اتفاقاً لخفض الرسوم الجمركية على الصادرات الباكستانية، إلى جانب اتفاقية لتطوير احتياطيات النفط الوطنية.

تسعى إسلام أباد اليوم إلى معالجة الثغرات عبر تعميق شراكتها الدفاعية مع الصين، وتأمين دعم اقتصادي مستدام من السعودية

يتزامن هذا التقارب الباكستاني– الأميركي مع تعزيز حضور إسلام أباد في الشرق الأوسط، من دون أن يعني ذلك استبدال الهند في الاستراتيجية الأميركية الإقليمية؛ إذ تظل العلاقة مع نيودلهي محكومة باعتبارات استراتيجية عميقة تتصل بالمصالح الأميركية– الإسرائيلية– الهندية، وتنامي العلاقات الهندية– الخليجية. غير أن التوتّر الحالي قد يحدّ من زخم التعاون الأميركي– الهندي "مُتعدد الأطراف"، ويطرح تحدّيات أمام تعزيز الحضور الهندي في المنطقة. فعلى سبيل المثال، شكّل قرار واشنطن، في سبتمبر/ أيلول 2025، إعادة فرض العقوبات على ميناء تشابهار الإيراني (حصلت الهند على حق تطويره وإدارته عشر سنوات عام 2024) انتكاسة كبيرة للمصالح الهندية في المنطقة، بعد أن كانت الولايات المتحدة قد منحته إعفاءً من العقوبات في عام 2018.

تُمثّل هذه المُتغيّرات فرصة استراتيجية لباكستان لتعزيز حضورها الإقليمي بدعم صيني متزايد، خصوصاً بعد إبراز "تفوّقها الدفاعي النسبي" في المواجهات الجوية مع الهند في مايو/ أيار الماضي. ويُعزى هذا التفوّق إلى شراكتها الدفاعية الوثيقة مع الصين، التي تمثّل الركيزة الأساسية لبرامج التحديث العسكري الباكستاني. وتسعى إسلام أباد إلى توظيف هذا "التفوّق" لتقديم نفسها شريكاً دفاعياً وأمنياً للدول العربية، وهو ما تجسّد في "اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك" مع السعودية، التي نقلت العلاقات الدفاعية بين البلدين، من مستوى التدريب وتبادل الخبرات إلى مستوى أكثر تقدّماً يشمل تطوير منظومة ردع مشتركة ضدّ التهديدات المحتملة.

تأتي هذه التحرّكات في ظل تراجع "المظلّة الأمنية الأميركية" في الشرق الأوسط، وتآكل هذه المظلة عقب الهجوم الإسرائيلي على الدوحة، ما يزيد من حاجة الدول الإقليمية إلى بدائل أمنية جديدة. وفي هذا الإطار، تسعى باكستان إلى تقديم نفسها خياراً بديلاً، عبر ترويج الصناعات الدفاعية الصينية في الأسواق الإقليمية، ولا سيّما الطائرات المقاتلة التي أثبتت كفاءتها في المواجهات أخيراً مع الهند، ما يعزّز الثقة في القدرات الدفاعية الصينية ويزيد من الطلب عليها في المنطقة.

الانخراط الباكستاني لا يقتصر على التموضع الدبلوماسي أو التعاون الدفاعي والاستثماري، بل يتجاوز ذلك ليصبح جزءاً من معادلة دولية أوسع تهدف إلى إعادة موازنة النفوذ في الشرق الأوسط

ويمتد حساب التحرّكات الباكستانية إلى جنوب آسيا، في ظل استمرار التوتر مع الهند. فقد أظهرت التجربة التاريخية أنّ خسائر باكستان في حروبها السابقة ارتبطت بضعف القدرات الدفاعية وهشاشة الاقتصاد أمام تبعات المواجهات مع الهند، والعقوبات الدولية. ومن ثمّ، تسعى إسلام أباد اليوم إلى معالجة هذه الثغرات عبر تعميق شراكتها الدفاعية مع الصين، وتأمين دعم اقتصادي مُستدام من السعودية، التي لطالما لعبت دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد الباكستاني، ولا سيّما في أواخر التسعينيات عقب العقوبات الدولية إثر امتلاكها السلاح النووي عام 1998. وقد تبعت الاتفاق الدفاعي الأخير تفاهماتٌ اقتصاديةٌ إضافية، خلال زيارة رئيس مجلس الأعمال السعودي– الباكستاني المشترك، منصور بن محمد آل سعود، إلى إسلام أباد في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2025؛ لبحث آفاق التعاون التجاري والاستثماري بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030 وأجندة النمو الاقتصادي الباكستاني.

ختاماً، يمكن تفسير تلاقي الحسابات الباكستانية مع المتطلبات الأمنية السعودية بوصفه استجابة ردعية لبيئة إقليمية مُتغيّرة، تستدعي إعادة صياغة معادلات الأمن والدفاع في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، يشكّل الانخراط الباكستاني المتزايد في المنطقة رافداً استراتيجياً لتعزيز مكانة إسلام أباد الإقليمية، من خلال توسيع نطاق علاقاتها الدفاعية والاقتصادية مع الدول العربية، مستفيدةً من الروابط التاريخية والدينية التي تجمعها بها.

غير أنّ هذا الانخراط الباكستاني لا يقتصر على التموضع الدبلوماسي أو التعاون الدفاعي والاستثماري، بل يتجاوز ذلك ليصبح جزءاً من معادلة دولية أوسع تهدف إلى إعادة موازنة النفوذ في الشرق الأوسط، حيث تتقاطع المصالح الأمنية والاقتصادية مع حسابات القوى الكبرى ضمن سياقٍ يعيد رسم خرائط القوة الإقليمية. وفي ظلّ التحولات الاستراتيجية والجيوسياسية المُتسارعة، باتت الاعتبارات الأمنية والدفاعية أولوية قصوى للدول الفاعلة في المنطقة، في وقتٍ أصبحت فيه التحالفات أكثر تشابكاً وحساسية، ما يجعل الشرق الأوسط ساحة مفتوحة لإعادة تشكيل موازين القوة بين الفاعلين الإقليميين والآسيويين على حدّ سواء.