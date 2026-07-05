المؤسّسات غير المرئية وإشكالية بناء الدولة الحديثة

تواجه الديمقراطيات المعاصرة مفارقة لافتة؛ فمع تزايد عدد المؤسسات والإدارات والأجهزة التنظيمية، تبدو عملية الحكم أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، كما أصبحت الإصلاحات السياسية والإدارية أكثر صعوبة وأقل قدرة على تحقيق الإجماع. ويعود هذا، في جانب مهم منه، إلى إغفال مجموعة من العناصر غير المرئية التي تشكل الأساس الحقيقي لاستقرار المجتمعات وتنظيمها. ويمكن تلخيصها في: الثقة، والسلطة المعنوية، والشرعية. وعلى الرغم من أنها لا تمتلك مباني أو قوانين خاصة بها، فإنها تؤدّي دوراً محورياً في تحقيق الاندماج الاجتماعي والتعاون بين الأفراد وتنظيم العلاقات داخل المجتمع.

تُعد الثقة من أهم هذه المؤسسات غير المرئية، فقد ارتبط مفهومها تاريخيّاً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث كانت تقوم على التزام طرف قوي تجاه أطراف أخرى تعتمد عليه. ومن هنا نشأت علاقات الائتمان والتبادل التجاري التي لا يمكن أن تستمر من دون حد أدنى من الثقة المتبادلة، فكل ازدهار اقتصادي يحتاج شعوراً عامّاً بالأمان والاطمئنان، في حين أن الأزمات المالية غالباً ما تكون، في جوهرها، أزمات ثقة قبل أن تكون أزمات أرقام أو موارد. وعندما يفقد الأفراد ثقتهم بالمؤسّسات أو بالفاعلين الاقتصاديين، تتراجع قدرتهم على التعاون والاستثمار والمشاركة في النشاط العام.

تختلف السلطة المعنوية عن السلطة السياسية أو القانونية المباشرة. فهي لا تقوم على الإكراه أو امتلاك وسائل القوة، بل على الاعتراف الاجتماعي بقيمة شخص أو مؤسّسة أو فكرة معينة. وتتمثل وظيفتها الأساسية في التوجيه والإرشاد وإضفاء المعنى على القواعد المشتركة. ومن هذا المنظور، لا تكون السلطة المعنوية ملكاً لفرد أو جماعة بعينها، بل هي وظيفة اجتماعية تساهم في تحقيق التوازن والاستقرار. ومصدر قوتها قبول الناس لها طوعاً وإدراكهم أهميتها في تنظيم الحياة.

أما الشرعية، فهي المؤسّسة الثالثة التي تمنح القرارات والقوانين والسلطات قبولاً أخلاقيّاً وسياسيّاً داخل المجتمع، فالشرعية لا تعني مجرد احترام النصوص القانونية أو الالتزام بالإجراءات الرسمية، بل ترتبط بمدى اقتناع المواطنين بعدالة القرارات وصوابها. ولهذا السبب، يمكن أن يكون قرار ما قانونيّاً من الناحية الشكلية، لكنه يفتقر إلى الشرعية في نظر جزء كبير من المجتمع، فالشرعية تتجاوز القانون إلى المجال الأخلاقي والرمزي، حيث تتشكل من خلال الاعتراف الجماعي بوجاهة السلطة وأهدافها.

شهدت المجتمعات الحديثة تراجعاً في مكانة السلطة المعنوية لصالح مفهوم السيادة والسلطة الرسمية

وتستند هذه المؤسّسات غير المرئية إلى مجموعة من الركائز المشتركة التي تجعل وجودها ممكناً، من أهمها الأدوات والمعايير التي يتفق عليها أفراد المجتمع لتسهيل التعامل فيما بينهم. وتشمل هذه الأدوات اللغة، والنقود، ووحدات القياس، والقواعد الإجرائية المختلفة. فكلما ازدادت المعايير المشتركة وضوحاً، تراجعت درجة الغموض وعدم اليقين، وارتفع مستوى الثقة بين الأفراد والمؤسسات.

كما تلعب المرجعيات التي يعتبرها أفراد المجتمع حقائق أو أسساً لا تحتاج إثباتاً مستمرّاً، مثل أهمية العقل، وقيمة المعرفة العلمية، وبعض مبادئ الحس المشترك، دوراً أساسيّاً في دعم هذه المؤسسات. ومن خلال هذه المرجعيات تتشكل أرضية مشتركة تسمح بالحوار والتفاهم وتسهّل بناء التوافقات الاجتماعية والسياسية. وتساهم التصورات الجماعية والرموز المشتركة في تعزيز التماسك الاجتماعي. فقد لعبت الأديان عبر التاريخ دوراً مهمّاً في إنتاج معانٍ وقيم مشتركة، كما ظهرت أشكال أخرى من الرموز المدنية والوطنية التي منحت الجماعات البشرية شعوراً بالانتماء إلى مصير واحد. وتساعد هذه التصورات في بناء روابط تتجاوز المصالح الفردية الضيقة وتمنح المجتمع قدراً من الوحدة المعنوية. غير أن هذه المؤسسات غير المرئية تواجه اليوم تحدّيات متزايدة. فقد أدّى السعي إلى إخضاع مختلف مجالات الحياة لمنطق القياس والحساب والتقنيات الموضوعية، إلى تراجع أهمية الثقة بوصفها عنصرًا أساسيًا في العلاقات الإنسانية. فالسوق الحديثة تعتمد بدرجة كبيرة على الآليات التلقائية، كما تستند أنظمة التأمين والإدارة إلى الإحصاءات وحسابات المخاطر أكثر مما تستند إلى الثقة المتبادلة. ورغم الفوائد التي حققتها هذه النظم، فإنها ساهمت في إضعاف بعض الروابط الاجتماعية التقليدية.

وفي المجال السياسي، برز اتجاه متزايد نحو الخلط بين الشرعية والقانونية، فكثيراً ما يُنظر إلى الفوز في الانتخابات أو الالتزام بالإجراءات الدستورية كافياً لمنح الشرعية لأي قرار سياسي، غير أن الواقع يكشف أن الشرعية أوسع من هذا بكثير؛ إذ تتطلب اقتناع المواطنين بأن السياسات المتبعة تعبر عن المصلحة العامة، وتحظى بقبول اجتماعي معقول. وعندما تتخذ السلطات قرارات قانونية وتفتقر التأييد الشعبي الواسع، تظهر فجوة بين القانونية والشرعية، قد تؤدّي إلى تفاقم الأزمات السياسية.

تشكل التجربة السورية مثالاً واضحاً على الدور الحاسم الذي تؤدّيه المؤسسات غير المرئية في استقرار المجتمعات وقدرتها على تجاوز الأزمات

كما شهدت المجتمعات الحديثة تراجعاً في مكانة السلطة المعنوية لصالح مفهوم السيادة والسلطة الرسمية. وأصبحت القدرة على إصدار الأوامر واتخاذ القرارات تحظى باهتمام أكبر من القدرة على الإقناع والتوجيه. ومع هذا، لا يمكن لأي سلطة أن تستمر اعتماداً على القانون وحده، بل تحتاج دائماً الاعتراف الاجتماعي وشبكة من الوسطاء والمؤسّسات التي تعيد إنتاج الثقة وتدعم قبول المواطنين بها.

يتطلب تجاوز الأزمة الديمقراطية الراهنة إعادة بناء هذه المؤسّسات غير المرئية. ويتحقق هذا بتعزيز الشفافية، وتقوية المؤسّسات القادرة على كسب ثقة المواطنين، وتطوير أشكال جديدة من المشاركة العامة تقوم على الحوار والتداول بدلًا من الاستقطاب الحاد. كما يقتضي الأمر العمل على إحياء فكرة المصلحة العامة وتعزيز قيم المساواة والتعاون، بما يسمح بإعادة تشكيل فضاء مشترك يشعر فيه الأفراد بأنهم أعضاء في جماعة سياسية واحدة، فاستقرار الديمقراطية لا يعتمد فقط على القوانين والمؤسّسات الرسمية، بل يرتكز أيضًا على تلك الروابط غير المرئية التي تمنح المجتمع تماسكه ومعناه.

وتبرز أهمية هذه الفكرة بوضوح عند النظر إلى الحالة السورية، فالأزمة التي عرفتها سورية لم تكن مجرد صراع سياسي أو عسكري، بل كانت أيضاً أزمة عميقة في الثقة والشرعية والسلطة المعنوية. فقد أدّى تآكل الثقة بين المجتمع والدولة، وتراجع الإحساس بشرعية المؤسّسات السياسية، وانهيار المرجعيات المشتركة التي كانت تؤطر الحياة العامة، إلى تفكك الروابط الاجتماعية وظهور انقسامات حادة داخل المجتمع. كما ساهمت سنوات الحرب في إضعاف الشعور بالمصير المشترك وفي بروز هويات فرعية متنافسة على حساب الهوية الوطنية الجامعة. ومن ثمّ، لا يمكن أن يقتصر أي مشروع لإعادة بناء الدولة السورية على إعادة إعمار البنية التحتية أو إصلاح المؤسّسات الرسمية، بل يتطلب أيضاً إعادة تأسيس الثقة بين المواطنين، وبناء شرعية سياسية قائمة على المشاركة والتمثيل الحقيقي، وإحياء فضاء عام مشترك يعزز التماسك الاجتماعي. وبهذا المعنى، تشكل التجربة السورية مثالاً واضحاً على الدور الحاسم الذي تؤدّيه المؤسسات غير المرئية في استقرار المجتمعات وقدرتها على تجاوز الأزمات وبناء مستقبل أكثر استقراراً وعدالة.