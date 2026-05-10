المألوف بعينٍ مختلفة

كثيرون يظنّون أنّ مجرّد الرغبة في الكتابة يعني امتلاك موهبة الكتابة، فما إن يشعر أحدهم بانجذاب نحو غواية الشاشة الفارغة في الحاسوب، بعد أن كفّ الناس (أو أوشكوا أن يكفّوا) عن الكتابة في الورقة البيضاء، وحين يجد في نفسه ميلاً إلى تدوين ما يعتمل في نفسه من خواطر وانفعالات، حتى يعتقد أنّ الموهبة قد أعلنت نفسها. وقد تفاقمت هذه الظاهرة مع ازدياد استسهال الكتابة بمعونة تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حتى باتت لغة كثير من المقالات مكرورةً ومملّةً.

في رسالة تلقّاها الأديب الروسي مكسيم غوركي، كتبت له فتاة صغيرة، ابنة عامل، تقول: "عمري 15 عاماً، لكن في مثل هذه السن المبكّرة ظهرت عندي موهبة الكتابة، وسبب ذلك الحياة الفقيرة الشاقّة". استوقفت هذه العبارة البسيطة غوركي، ليشير إليها في محاضرة له بعنوان: "كيف تعلّمتُ الكتابة" (متاحة في نسخة عربية مترجمة)، قائلاً إنّه كان الأحرى بالفتاة أن تقول: "ظهرت عندي الرغبة في الكتابة"، لا "موهبة الكتابة". حرص غوركي على وضع حدّ بين الميل الأوّلي إلى الكتابة، والموهبة بوصفها قدرة أعمق وأكثر تركيباً، فدون الكتابة مسافة يعبرها الخيال والحسّ الفنّي والقدرة على إعادة تشكيل الواقع، لا نسخه. وحتى الموهبة نفسها لا تُختبر إلا بالصبر والقراءة والتجريب الطويل.

شابّ آخر، في السابعة عشرة من عمره، كتب إلى غوركي يقول: "لديّ الكثير من الانطباعات، وليس بوسعي ألّا أكتب". هنا رأى غوركي حالة مختلفة، فدافع هذا الشاب لم يكن قسوة الحياة، بل على العكس، امتلاءَها. كان العالم بالنسبة إليه فائضاً بالصور والانفعالات والمشاهد، حتى غدت الكتابة ضرورة داخلية، لا مجرّد أمنية. فهناك من يمرّون بالتجارب نفسها، لكن واحداً منهم فقط يلتقط ما لا يراه الآخرون، أو يرى المألوف بعينٍ مختلفة.

برأي غوركي، فإنّ المبدعين الكبار، ولأنّهم امتلكوا موهبة التخييل، استطاعوا أن يبدعوا في الأدب شخصيات لا وجود فعلياً لها في الحياة، مثل فاوست وهاملت ودون كيشوت، لكنّها أصبحت جزءاً من وعينا الإنساني، وغدت معايير نقيس بها التردّد والطموح والجنون والمثالية والهزيمة. وكذا الحال بالنسبة إلى شخصيات روايات غوغول وتولستوي وديستوفسكي وغيرهم، التي صاغوا منها نماذج ذات قيمة معنوية، فبتنا نقيس القيم من وحي سلوك هذه الشخصيات، حين نتحدّث عن النبل والكرم، أو عن الدناءة والبخل، أو عن الحبّ والغيرة، فنجد في هذه الشخصيات تجسيدات لها، تجاوزت أنّها أفراد في روايات، لتغدو نماذج أخلاقية ونفسية لفهم الطبيعة البشرية.

السجال حول ما إذا كانت الكتابة موهبةً فطريةً يولد بها الإنسان، أو مهارةً تُكتسب بالممارسة والقراءة والتجربة، وهو ما توقّف عنده غوركي، ليس جديداً، ويمكن وصفه بالقديم المتجدّد. والمؤكّد أنّه، قبل غوركي وبعده، جرى التأكيد أنّ الميل إلى الكتابة هو الشرارة الأولى فقط، أمّا الموهبة فأمر أكثر تعقيداً: حساسية خاصة تجاه العالم، ومرونة لغوية، وخيال قادر على تجاوز الواقعة إلى معناها الإنساني. ويلتقي هذا التصوّر مع ما ذهب إليه الناقد الفرنسي رولان بارت، حين فرّق بين الكتابة بوصفها ممارسةً لغوية، والأدب باعتباره إنتاجاً لمعنى يتجاوز المباشر، ويقترب من رؤية غوستاف فلوبير، الذي كان يرى أنّ الموضوع في ذاته لا يكفي، وأنّ القيمة تكمن في طريقة المعالجة والأسلوب.

أكثر ما يكشف حضور الموهبة هو قدرة الكاتب على أنسنة العالم، فاللغة الأدبية لا تكتفي بالتسمية والوصف، بل تعيد ترتيب العلاقة بين الإنسان والأشياء، لتجعل الآخرين يرون، عبر الكتابة، ما لم يكونوا قد رأوه من قبل. والمحزن أننا بتنا، اليوم، شهوداً على نماذج كثيرة من الكتابات لا تنمّ فقط عن غياب موهبة من تُنسب إليهم ويصدّرونها بأسمائهم، بل إنّها، في الحقيقة، ليست لهم، وإنّما هي ما أملاه الذكاء الاصطناعي عليهم، مستفيداً من مخزونه من تجارب مبدعين أنفقوا أعمارهم وهم ينحتون كلماتهم وأفكارهم، ليسلّمها إليهم جاهزة في ثوانٍ معدودة.