القاتلُ إرهابيٌّ إلا إذا…

مُسلَّح يقتل مدنيين عُزَّلاً، هذا المشهد جريمة. هكذا تعارف البشر منذ صاروا بشراً وكوّنوا شعوباً وقبائلَ ومجتمعات. وتجريم قتل النفس مشترك بين الأديان والشرائع والقوانين والأعراف. وعقابه في الغالب القتل، قصاصاً وردعاً. وهذا هو القتل "المُستحَقّ"، من وجهة نظر "السلطة" التي تقرّه حفاظاً على الأرواح؛ فهو قتلُ أنفى للقتل، كما قالت الأعرابية البسيطة يوماً.

فإذا تجاوز القتل حدود العقاب المُستحَقّ لقاتل مع سبق الإصرار والترصّد، وتوافرت الأدلة القاطعة التي لا تقبل الشكّ على ارتكاب الجريمة، وتوسّع فكان عقاباً على ما دون القتل العمد، فنحن أمام جريمة. وإذا اكتسبت هذه الجريمة شرعية "الدولة" من دون استيفاء الشروط القانونية، فنحن أمام جريمة "مرعبة". وإذا اكتسب هذا الرعب صفةً دينيةً تجعل منه واجباً شرعياً، فقد تجاوزنا الرعب إلى اللّاحلّ. فإذا كان اللّاحلّ هو الحلّ من وجهات نظر نخبوية سياسية وواقعية وعقلانية ومستنيرة و"متحضّرة"، فـ"لا معنى".

نحن هنا الآن، في "اللا معنى"، في هذا العالم المافياوي الذي كرّسته الولايات المتحدة وحلفاؤها، وجرّمت محاولات فهمه أو تفسيره. فإذا حاولت فهم ما يحدث حولك أو تفسيره خارج رؤية "الأقوى"، فأنت إرهابيٌّ أو مشاركٌ أو مُبرِّرٌ، وعليك أن تكون متحضّراً. ربّما كان ذلك هو الخطاب "الأخطر": ليس أن يكون القاتل متحضّراً لأنه الأقوى، أو أن يكون القاتل إرهابياً لأنه الأضعف؛ بل أن يكون "الناقد" إرهابياً لأنه يتهمهما معاً، أو همجياً لأنه لا يدرك أن الحقّ والقانون والإله نفسه مع "الأقوى" وضدّ الأضعف.

خذ مثالاً فاضحاً: حلقة بيرس مورغان مع باسم يوسف وضابط الاحتياط الإسرائيلي جوناثان كونريكوس. يقول الضابط الإسرائيلي بهدوء وأريحية وأمام ملايين المشاهدين إنه "لا أحد جائع في غزّة"، وأن فيديوهات الجوع ليست دليلاً؛ لأنه رأى فيديوهات أخرى لغزّيين بُدناء. وأن الوحيدين النحفاء في غزّة هم الرهائن الإسرائيليون الذين جوّعتهم حركة حماس، وأن الجيش الإسرائيلي هو الأكثر أخلاقيةً في العالم.

وحين انفعل باسم يوسف من وقاحته، طالبه الضابط الإسرائيلي بأن يستخدم لغةً لائقة. وحين أخبره باسم بأنه يتكلّم بلغة غير لائقة بينما يقتل الإسرائيليون المدنيين، طالبه الضابط الإسرائيلي بأن يكون "متحضّراً"... في هذا المقطع المكثّف المسألة برمّتها: إدانة القاتل الأقوى إرهاب، والدفاع عن المقتول الأضعف، ولو كان طفلاً، إرهاب. كن متحضّراً، كيف؟ بإدانة نفسك وأهلك وثقافتك و"حماس"، واعتماد رواية الأقوى والاستقواء بها وبه.

من هنا يمكننا أن نفهم لماذا يكتسب الإرهاب الحقيقي بعض الوجاهة لدى بعض البشر؟ لماذا يجد من يدافعون عنه رغم أنه إرهابٌ؟ لماذا يجد من يعتبرونه ردّة فعل طبيعيّة ومُستحقَّة، وهو ليس كذلك بأيّ منطق ولا بأيّ معيار؟ فكل خطاب ينتج نقيضه، و"لا معنى" الأقوى يُنتج "لا معنى" ضحاياه. كما ينتج "لا معنى الدولة" أضدادها من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار. وسوف يخبرك امتداد الخطّ على استقامته عن أصل اللامعنى في كل ما يحيط بك: لماذا يستأسد عليك أقرب الناس إلى أفكارك إذا حاولت (وسط ذلك كلّه) أن تبحث عن معنى وعن معيار؟ لماذا يخبرك أصدقاؤك الذين واجهوا رصاصات الأنظمة الاستبدادية معك من أجل الديمقراطية بأنه "لا ديمقراطية"؟ لماذا يخبرك مناصرو حرية الرأي والتعبير بأنّ الحرية للجميع ما عدا خصومنا فهم بالضرورة "فاشيست"؟ لماذا يخبرك "علمانيون" بأن أنظمة قروسطية وثيوقراطية في خطابها وفي ممارساتها هي الأفضل، لأنها خلّصتنا من خصومنا القروسطيين والثيوقراطيين؟

باختصار: ليست الجريمة في الفعل، بل في هُويَّة الفاعل. فإذا كان القاتل يملك القوة والمنصّة وربطةَ العنق، فجرائمه فعل "حضاري" وصراخ ضحاياه "إرهاب". فهل ثمّة ماكينة سياسية وعسكرية وخطابية أكثر كفاءةً من ذلك في تفريخ إرهابيين ومجانين ومهاويس؟

نحن لا نعيش في غابة، فالغابة لها قوانينها "الحيوانية"، بل في "سلخانة بشرية" يُطالب فيها الجزّارُ ذبيحتَه أن تموت من دون "ترفيص" كي لا تخدش حوافرها سكينه المُتحضِّر.