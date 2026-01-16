"الفناء الخلفي" للولايات المتحدة... من القوّة إلى القرصنة

تُشكّل الأحداث أخيراً في فنزويلا مرحلةً جديدةً من التصعيد: قصف دولة ذات سيادة، واحتجاز (أو اختطاف) رئيسها، ومحاكمته في "بيت" المعتدي على أساس تهمة ملفّقة. الخطاب الذي يُغلّف هذا الأمر ليس جديداً، ولا الدافع وراءه. الأمر يتعلّق بالنفط، كما هو الحال غالباً في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا. ومن يريد أن يفهم هذه المرحلة لا يمكنه اختزال القصة إلى "تغييرات داخلية في السلطة". ما يتكشّف هو تاريخ رغبة واضحة من الولايات المتحدة في الاحتلال، ومحاولة مقاومة من شعب يتعرّض منذ اليوم الأول للهجوم والحصار من قوة خارجية مهيمنة: الولايات المتحدة وتحالفاتها المحلية والإقليمية.

قبل وقت طويل من ظهور هوغو تشافيز، أصبحت فنزويلا نموذجاً للدولة التابعة الاستعمارية الجديدة داخل منطقة النفوذ الأميركية. أنشأ ميثاق بونتو فيخو لعام 1958 كارتيلاً مغلقاً من النخبة من حزبَي العمل الديمقراطي والاجتماعي المسيحي، قسّم السلطة وعائدات النفط فيما بينهم. كانت الدولة بمثابة ناقل للشركات متعدّدة الجنسيات (وكانت صناعة النفط محوراً) بينما كانت العائدات تتدفّق على طبقة عليا صغيرة محلّية ومساهمين أجانب، وتترك الغالبية في فقر، متركزّة في الأحياء غير الرسمية. لم يكن هذا النظام الداخلي منفصلاً عن تحالف خارجي: الولايات المتحدة، التي كانت تعتبر فنزويلا معقلاً مناهضاً للشيوعية في أميركا اللاتينية، وجدت شركاء طبيعيين في القيادة العسكرية الفنزويلية والأوليغارشية التجارية. وهكذا نشأ "مثلّث الاستخراج". كان العنف الذي أنتجه هذا النظام، في أحيانٍ كثيرة، هيكلياً (الفقر، والإقصاء، واقتصاد يعمل لصالح القلّة)، وعند الضرورة كان عنفاً جسدياً، مع قمع الاحتجاجات والحركات اليسارية.

في هذا المناخ، ظلّت المقاومة سنوات محدودة بمعارضة هامشية ونقد فكري، إلى أن انفجرت الضغوط الاجتماعية في العلن. كان "كاراكازو" عام 1989 (الاحتجاجات الشعبية التي قُمعت بدماء) نذيراً لمحاولة هوغو تشافيز للثورة في 1992: أول انفجار كبير لرغبة جماعية في السيادة والعدالة، موجّهة ضدّ عقود من "الإدارة" تحت هيمنة الولايات المتحدة. كان انتخاب تشافيز في 1998 بمثابة زلزال. كان مشروعه قائماً على المساواة أساساً: إعادة توزيع عائدات النفط لصالح الأغلبية، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتشجيع التكامل في أميركا اللاتينية، وكسر التبعية الجيوسياسية لواشنطن. وقد أخرجت المهام الاجتماعية في مجالات التعليم والرعاية الصحّية والأمن الغذائي الملايين من الفقر المدقع، ورسّخت الحقوق الاجتماعية، وغيّرت مفهوم المواطنة: ليس نعمةً، بل حقّاً. وتماشياً مع منطق التحرّر نفسه، اعترف دستور عام 1999 بالحقوق الأصلية والاجتماعية. ولهذا السبب بالذات، أصبح تشافيز (والحركة المحيطة به) هدفاً لا حادثاً عرضياً، بل تهديد وجودي للنظام القديم.

بعد وفاة تشافيز وانتخاب نيكولاس مادورو وانخفاض عائدات النفط، تصاعدت الضغوط إلى حملة علنية من الحرب الاقتصادية الشاملة

تجسّد هذا التهديد في إبريل/ نيسان 2002، عندما انقلبت الأوليغارشية الفنزويلية ووسائل الإعلام المعارضة وجزء من قيادة الجيش، فاختُطف تشافيز، ونصّب رجل الأعمال بيدرو كارمونا الذي حلّ المؤسّسات الديمقراطية. النقطة الحاسمة في هذه القصّة هي أن الانقلاب لم يفشل بسبب التدخّل الأجنبي، بل بسبب تعبئة جماهيرية سلمية إلى حدّ كبير من الأحياء الفقيرة في كاراكاس، بدعم من أجزاء موالية من الجيش والحرس الوطني. في خلال 47 ساعة عاد تشافيز. أظهر ذلك أن زخم الحركة البوليفارية كان متجذّراً في غالبية الشعب وأجزاء من الدولة، وأنها قادرة على مقاومة انقلاب كلاسيكي على السلطة، وهو أمر كان يحدث بشكل روتيني في القارة في السابق.

منذ ذلك الحين، شكّلت الحاجة إلى الدفاع ضدّ عدم الاستقرار الدائم إلى حدّ كبير سياسة الحكومة البوليفارية، بما في ذلك تدابير المركزية. لم تصبح "المركزية" في هذا التفسير تفضيلاً أيديولوجياً، بل استراتيجيةً للبقاء: إعادة كتابة قواعد اللعبة، وتعزيز السيطرة على المؤسّسات الاستراتيجية، واستخدام الأدوات القانونية درعاً واقياً. عندما حاولت المعارضة تعطيل صناعة النفط من خلال إغلاقها في 2002 - 2003 (في انقلاب اقتصادي) كان الردّ فرض سيطرة الدولة للحفاظ على السيادة الوطنية على المورد الأساس. كما أن الاستقطاب الذي أعقب ذلك لم يكن مجرّد لغة، بل كان انعكاساً لصراع حقيقي على السلطة: تم إظهار الفرق بين "patria" (الوطن) و"escuálidos" (الحثالة/ المنبوذون) بوصفها حدوداً أخلاقية بين من يدافع عن الدولة ومن يبرّر الانقلاب. وحيثما شكّلت واشنطن حلقة ضغط، أصبح التنويع الاستراتيجي أمراً لا مفرّ منه: ظهرت التحالفات مع روسيا والصين خياراتٍ دبلوماسيةً واقتصاديةً ودفاعيةً للخروج من الحصار الأميركي.

عندما فشل الانقلاب، تغيّرت الطريقة لا الهدف. تحوّلت الاستراتيجية إلى الخنق الاقتصادي والعزلة الدولية: التكتيكات الكلاسيكية لتغيير النظام. كانت الحرب الاقتصادية حقيقةً واقعةً قبل انخفاض أسعار النفط بوقت طويل، من خلال هروب رأس المال والمضاربة وتخزين المنتجات الأساسية وتخريب سلاسل الإنتاج. بعد وفاة تشافيز وانتخاب نيكولاس مادورو وانخفاض عائدات النفط، تصاعدت الضغوط إلى حملة علنية من الحرب الاقتصادية الشاملة. اشتدّت العقوبات التي بدأت في عهد باراك أوباما ثم في عهدَي ترامب وبايدن: قيود على تجارة النفط والذهب والمواد الخام الأخرى، وحظر الوصول إلى النظام المالي الدولي، وتوتّر حول المعاملات المتعلّقة بالغذاء والأدوية. في هذه الحُجّة، يُربط عنف هذا النظام مباشرة بالتضخّم المُفرِط والنقص والجوع وهجرة ملايين الفنزويليين، بهدف واحد: جعل السكّان يعانون إلى درجة تجعلهم ينقلبون على حكومتهم، وهي استراتيجية معادية لكوبا في ثوب جديد.

تُظهر فنزويلا كيف أن مشروعاً مدعوماً من الشعب يشكّل تهديداً وجودياً لنظام عالمي راسخ من "القرصنة"

بلغ هذا المنطق ذروته البشعة في عام 2019، عندما أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما الإقليميون أنهم لا يعترفون بمادورو، بل بخوان غوايدو، وهو عضو في البرلمان أعلن نفسه رئيساً مؤقّتاً من دون انتخابات. كان هذا هو منطق التدخّل في شكله النقي: تحالف أجنبي يعيّن دمية، ويحاول نقل الذهب والأصول الأجنبية، ويطلق على ذلك اسم "دعم الديمقراطية". ويُعزى فشل هذه المحاولة أيضاً إلى العامل نفسه الذي أدّى إلى فشل محاولة العام 2002: رفضها الشعب والجيش، ورفضت الدولة السماح لقوة خارجية بتغييرها من الداخل.

ظلّت التهديدات قائمةً فترة طويلة "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، ولكن في المرحلة الحالية تحوّلت التهديدات إلى أفعال: العنف العسكري، تلاه اختطاف رئيس الدولة، و"مشروع حكم" فنزويلا وإدارة نفطها. المنطق الأساس قديم: دولة قوية تدعي الحق في غزو دولة أضعف ذات سيادة من أجل إقامة نظام مرضٍ لها، مع التحكّم في الموارد الطبيعية دافعاً خفيّاً. في مواجهة هذا العدوان، كان على جهاز الدولة الفنزويلي بقيادة مادورو، في هذا التحليل، أن يتبنّى تكتيكات البقاء: تأمين ولاء القوات المسلحة، وتنظيم التعاون مع "colectivos" (لجان شعبية منظّمة) دفاعاً إقليمياً ومراقبةً اجتماعيةً ضدّ زعزعة الاستقرار، وتعميق التحالفات مع روسيا والصين وإيران وتركيا، ليس بدافع الرومانسية، بل بدافع الضرورة، باعتبارها الغطاء الدبلوماسي والمادّي الوحيد في نظام عالمي شديد العدوانية.

وبذلك لا تُظهر فنزويلا عدم كفاية الثورة البوليفارية، بل العكس: كيف أن مشروعاً مدعوماً من الشعب من أجل العدالة الاجتماعية والسيادة يشكّل تهديداً وجودياً لنظام عالمي راسخ من "القرصنة" يعتمد على الاستخراج والهيمنة. العدوان انقلاباً، مروراً بالحرب الاقتصادية والرئيس المزيّف، وصولاً إلى الهجوم المباشر والاختطاف... تأتي باستمرار من الزاوية نفسها: التحالف الإمبراطوري مع شركائه المحلّيين.

الكلام الصريح عن الحكم والاستيلاء على النفط، دليل واضح على أن المرء لم يعد بحاجة حتى إلى تبرير زائف

المشكلات الداخلية لفنزويلا (الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية وعدم كفاءة البيروقراطية) حقيقية وتساهم في الأزمة، ولكن يجب النظر إليها هنا أنها ثانوية بالنسبة إلى العامل الأساس: حملة خارجية مزمنة من العنف المنهجي تهدف إلى كسر دولة ذات سيادة ترفض الخضوع لمنطق "قادة القراصنة" السائدين. اختطاف الرئيس مادورو، والكلام الصريح عن الحكم والاستيلاء على النفط، دليل واضح على أن المرء لم يعد بحاجة حتى إلى تبرير زائف، كما كان الحال في العراق مع أسطورة أسلحة الدمار الشامل.

يبقى السؤال الأساس هو ما إذا كانت استراتيجية الدفاع الوطني في فنزويلا قادرةً على النجاة من هذا العدوان الهائل. الدعم المباشر لهذا العدوان (النشط في الغرب، والسلبي فعلياً من خلال الحسابات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين وروسيا) يجعل احتلال فنزويلا، بشكل مباشر أو غير مباشر، ونهب ثرواتها يبدو أمراً واقعاً. عاد التاريخ، بأبطاله كلّهم.