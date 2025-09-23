الغرب "الخبيث"

الغرب "الخبيث"، هكذا نراه منذ عقود، وهو تعبير ساخر وناقم ومحقّ في آن، يلخّص شعوراً بالعجز أمام ازدواجية المعايير وبدع النفاق السياسي. غير أن ما يجري منذ أشهر، إضافة إلى الاعتراف الرسميّ (والرمزي في آن)، يوم أمس، الاثنين 21 سبتمبر/ أيلول، من عشر دول كبرى بفلسطين دولةً، يُعيد ولا ريب رسم المشهد. فهل معناه أن الحكومات التي لطالما احتمت بالتحالفات الاستراتيجية مع إسرائيل، وجدت نفسها فجأة في مواجهة شعوبها التي ما عادت تقبل الصمت، الانحياز إلى القوي، أو التواطؤ.

في الأشهر الماضية، شهد العالم موجة غير مسبوقة من التحركات الشعبية، حيث نزل مئات آلاف إلى الشوارع في لندن وباريس ومدريد، رافعين أعلام فلسطين ومنادين "فري بالاستاين". حتى برلين التي اعتادت حظر التظاهرات، اضطرّت إلى ترخيصها تحت ضغط الأعداد المعترضة. في جامعات أميركا وكندا أيضا، احتلت حركات الطلاب الساحات حيث أقيمت اعتصامات ونصبت خيام، تذكيراً بانتفاضات الستينيات ضد حرب فيتنام، وبموجة التضامن مع جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري. كذلك داخل النقابات، صوّت العمال والموظفون في أكثر من بلد على قراراتٍ تدعو إلى حظر بيع السلاح لإسرائيل، أو مقاطعة الشركات المتورّطة في الاحتلال. وفي مجال الثقافة والفنون، أعلن ممثلون وموسيقيون ورياضيون وفنانون من الصفّ الأوّل انسحابهم من فعالياتٍ مشتركة مع مؤسّسات إسرائيلية، لتتوسّع بذلك دائرة العزلة المحيطة بإسرائيل. الصحافة الأوروبية نفسها، والتي كانت زمناً طويلاً تردد خطاب "الدفاع عن إسرائيل"، وجدت نفسها مضطرّة لتغطية صور المجازر وفتح صفحاتها لمقالات رأي تندّد بالحرب. وها هو أسطول مدني جديد، يبحر هذه الأيام نحو غزّة محمّلًا بالمتطوعين والإمدادات الإنسانية، مستعيداً صورة "أسطول الحرية" الذي هزّ الضمير العالمي قبل أعوام، ومذكّراً أن التضامن الشعبي يتجاوز حدود الشوارع والبيانات، إلى فعل مباشر. والحال أن هذه الدينامية الشعبية لم تبق هامشيةً، إذ يمكن القول إنها صنعت شرخاً داخل الطبقات الحاكمة الأوروبية، ودَفعت برلمانات وحكومات إلى مراجعة مواقفها وحساباتها.

مع ذلك، لا يمكن اختزال الاعتراف الأوروبي بحل الدولتين، بتأثير الرأي العام والشارع وحدهما، بفعل التقائها بعوامل مهمة أخرى، فثمّة حكومات تبحث عن تعزيز موقعها السياسي الداخلي، وأنظمة قلقة من صورتها في ظلّ ازدواجية معاييرها، وعزلة إسرائيلية متنامية حتى داخل الغرب، ومحاولة لترميم العلاقات المتدهورة مع العالم العربي والإسلامي. كل هذه العناصر التقت في لحظة واحدة لتجعل الاستجابة ممكنة ودافعة نحو الاعتراف الأخير بدولة فلسطين.

بيد أن المفارقة الجارحة تكمن في أن الغرب "الخبيث"، تحرّك رأيُه العام، بينما يبقى الشارع العربي، الأقرب إلى المأساة والأشد وعياً بفظاعتها، افتراضا، مكبّلاً بالصمت، أو مأسوراً في غضب داخي، ومكتفياً برفع الدعاء والصلاة. أجل، الموجع في الصورة اليوم هو المقارنة مع غياب تام لردود الفعل في الشارع العربي، بينما يرفع الأوروبيون أصواتهم من أجل فلسطين، ويخاطر بعضُهم بوظيفته أو بموقعه الأكاديمي، ويظل العرب، برغم معرفتهم المباشرة بما يجري، عاجزين عن تحويل غضبهم إلى فعل جماعيّ منظّم. الأنظمة تكبح، والقمع يخنق؟ لكن النتيجة أن الصوت العربي غائب ومُهمّش، ما يضاعف حتما مرارة الفلسطينيين وشعورهم بالوحدة.

لقد أظهرت المجازر الجارية في غزّة أن فلسطين ليست مجرّد قضية محلية أو نزاع إقليمي. هي اختبار عالمي للحرية والعدالة، ميزان يكشف زيف الشعارات حين تُجرَّد من الممارسة. وإذا كان الغرب الرسمي قد استحقّ اللقب الذي أطلق عليه، فإن الغرب الشعبي يكتب اليوم فصلاً آخر في إعادة تعريف العلاقة بين المواطن الأوروبي وقضية فلسطين. ليس الاعتراف نهاية الطريق، بل بدايته، وما جرى يوم أمس في المؤتمر التي سبق الاجتماع السنوي لزعماء الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفتح ثغرة مهمّة في جدارٍ بدا صلبًا، غير قابل للخرق.

ولا بد من قراءة هذا التحول في الموقف الغربي بوعي مزدوج: الاعتراف بقدرة الشعوب على فرض إرادتها حين تتحرّك، وبمرارة غيابنا نحن العرب عن المشهد إياه. صحيحٌ أن الغرب "الخبيث" لن يتغيّر كثيراً في ممارسات حكوماته، لكن شعوبه أثبتت أن الخبث ليس قدراً ولا حتمية. حين يصير الشارعُ قوّةَ ضغط، حتى أكثر الأنظمة التصاقاً بإسرائيل، ستجد نفسها مجبرة على التراجع. أما نحن، فما زلنا ننتظر لحظة نجرُؤ فيها على تسمية صمتنا بما هو أقسى من الخبث.