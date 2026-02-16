"العنبر الخامس"... رواية الجمال المباغت

لم تُحدِّد الروائية العُمانية آية السيابي بقعةً جغرافيةً بعينها مكاناً تجري فيه أحداث روايتها الاستثنائية "العنبر الخامس" (دار الآن ناشرون وموزّعون، عمّان، 2025)؛ ليقينها أنّ ذلك لن يُحدث فرقاً كبيراً لدى المتلقّي. وقد تقصّدت الروائية، عن وعي وإدراك، ضبابية المكان، تأكيداً على تشابه معاناة النساء العربيات المهمّشات والمنسيات والمصادَرة حقوقهنّ. وقد جاء في مفتتح الرواية إنها "أوراق سُرِّبت من غسق زوايا سجن عربي مجهول، تُعلن عن سجينات منسيّات، سقطت منهنّ أرديتهنّ لسبب لا نعلمه، تُحاصرهنّ جهالة الليل وتأسرهنّ ضغينة النهار".

تقصّدت السيابي اختيار السجن فضاءً روائياً تتحرّك فيه شخصياتها النسائية المتنوّعة والمختلفة والمتناقضة، ممَّن ضمّهنّ العنبر الخامس من سجن النساء في بلد عربي ما، لينفتح أمامنا نصٌّ روائيٌّ مذهل يبعث القشعريرة في الروح لفرط جمالياته؛ من حيث اللغة المعتّقة المتفجرّة المحمّلة بالصور الشعرية المدهشة، وبالتناصّ المُحكم في مواضع كثيرة مع النصّ القرآني، والمتأثر بالموروث الديني، والذي لا يخلو من تجلّيات وإشراقات صوفية خلّابة، وتأملات وجودية عميقة حول الحياة والموت والحبّ والفراق والألم والحزن والغدر والخذلان، وأسئلة جريئة حول المعتقدات وسلطة الموروث الديني، ومن حيث قوة السرد المترابط المتين المتماسك، والتنقّل الرشيق بين عوالم الشخصيات المتفرّدة التي أفسحت لها الروائية فضاء التداعي والبوح والفضفضة بجرأة وصدقٍ فنّي عالٍ، ما نأى بالنصّ عن الرتابة والتكرار.

برعت الكاتبة كذلك في التحكّم بالأزمنة والأمكنة تأخيراً وتقديماً، وتوظيفهما بحنكة ودراية بما يخدم مسار الرواية. وتجلّت براعة (وإبداع) الكاتبة في رسم الشخصيات بعقل بارد مجرّد لا ينطوي على انحياز جندري، رغم نسوية النصّ الجليّة؛ غير أنها تمكّنت من التعبير بقوة وشفافية عن ملامح الشخصيات من دون مبالغات درامية قد تنطوي على ابتزاز المتلقّي عاطفياً. ولم تلجأ الكاتبة إلى الصراخ والشعاراتية، ولم تقدّم المرأةَ مظلومةً طوال الوقت، بل قدّمت نماذج لنساءٍ ذكورياتٍ لا يختلفن في قسوتهنّ عن بعض الرجال المعادين للأنوثة، القادرين على إلحاق الأذى الجسدي والنفسي والاجتماعي بالمرأة، باعتبار ذلك حقّاً وأفضلية موروثة للرجل. ولم تذهب السيابي إلى الإدانة الأخلاقية لأيٍّ من الشخصيات، رغم فداحة ما ارتكبته بعضها، ولم تُطلِق أحكاماً نهائية على أيٍّ منها، وتركت فسحةً للمتلقي كي يتوصّل إلى استنتاجاته الخاصة.

قدّمت السيابي الشخصيات النسائية الثماني: صنتوب، الكبيرة، الفاجرة، الكافرة، النعجة، النغلة، العجوز، النوّاحة؛ وقدّمتهنّ بألقابهنّ التي اكتسبنها في السجن، حين غابت أسماؤهن الحقيقية وضاعت هُويّاتهن، في تعبير عن التهميش في أقصاه. وظلّت شخصيات الرجال هامشية في الخلفية أثناء سرد حكاية كلٍّ منهن، التي أوصلتهن إلى السجن بتهم مختلفة: السرقة، الدعارة، القتل، الخيانة الزوجية، التعثّر المادي والعجز عن تسديد الديون، والردّة، كما في حالة الربوبية سارية الملقّبة بالكافرة؛ المشكّكة في كثير من مسلّمات رفيقاتها في السجن.

نساء رواية "العنبر الخامس" ينحدرن من خلفيات ثقافية واجتماعية متنوّعة، اضطررن للعيش في ظروف سجن رمادي قبيح فيه لمحة من جحيم دانتي؛ حيث تقبع الخطّاءات في مكان يفتقر إلى أبسط متطلّبات الحياة، تتكنفه الرطوبة والعفونة والظلام، والمعاملة القاسية، والغياب المطلق للرحمة والعدل. وتختفي فيه الخصوصية؛ يتعرّضن للاستغلال الجنسي من الحرس، ممثّلي السلطة، وإلى الضرب والإهانة والتجريح، ويُزَجّ بالمتمرّدات في الحبس الانفرادي المسمّى "بحر الظلمات" كي تُكسر أرواحهنّ. يتنافرن فيما بينهنّ أحياناً ثم يتصالحن، يجمعهن حبٌّ أمومي لجنين النوّاحة التي وضعته في السجن من علاقة غير شرعية تنكّر لها الأب. لكن الأمل سرعان ما يدبّ في أرواحهنّ المنهكة، فيغدقن الحبّ كلّه على الصغير الملفوظ، قبل أن يُنزَع منهنّ عنوة، رغم دموع أمّه النوّاحة وأمهاته الكثيرات، كي يُودَع في دار الأيتام لقيطاً منبوذاً محروماً من الحبّ.

ورواية "العنبر الخامس"، وإن كانت تبدو تنتمي إلى أدب السجون والأدب النسوي، غير أنها أوسع وأعمق من ذلك بكثير؛ لأنها تقول إنّ الحياة بالنسبة للمعذّبات في الأرض ليست سوى سجن كبير.

تحية تقدير عالية إلى آية السيابي، وهي تباغتنا بهذا الجمال المباغت، رغم تراكم الألم.