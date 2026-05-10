العصفور النادر في تونس

يعود في تونس، مع كلّ لحظة انسداد سياسي أو ضيق في الأفق، بحث قديم يتجدّد بأسماء مختلفة، وهو البحث عن "العصفور النادر"، أي تلك الشخصية التي يُفترض أن تأتي من خارج المجال السياسي، من عالم الأعمال أو الإدارة أو الخبرة التقنية، لتحلّ محلّ منظومة كاملة بدت عاجزةً عن إنتاج حلول. وقد أعادت مقالات وتسريبات أخيراً، من بينها ما نشرته صحيفة إيطالية، هذا التصوّر إلى الواجهة، من خلال تداول اسم رجل أعمال مقيم خارج الوطن، هو كمال الغريبي، بوصفه شخصيةً محتملةً لمرحلة ما بعد قيس سعيّد، في سياق يوحي بأنّ النقاش لم يعد يدور حول البرامج أو التوازنات، بل حول الشخص القادر على إدارة الأزمة من موقع مختلف.هذا النوع من النقاش لا يكشف فقط بحثاً عن بديل، بل يكشف أيضاً طريقةً في التفكير تختزل الأزمة التونسية في رأس السلطة، وتفترض أنّ تغيير هذا الرأس يمكن أن ينتج مساراً مختلفاً، في حين أنّ التجربة التونسية نفسها خلال العقد الماضي قدّمت ما يكفي من الأمثلة التي تؤكّد أنّ المشكلة لا تتعلّق بالأشخاص بقدر ما تتعلّق بطبيعة النظام السياسي، وبقوة المؤسّسات، وبقدرة الفاعلين على إنتاج أفكار إصلاحية وتوازنات مستدامة.

لقد جاء قيس سعيّد إلى الحكم سنة 2019 بوصفه نموذجاً لهذا "الخارج من السياسة"، أستاذ قانون لا ينتمي إلى الأحزاب، ويحمل خطاباً نقدياً تجاه المنظومة، ويستند إلى شرعية انتخابية قامت أساساً على رفض الوسائط التقليدية. وقد بدا، في لحظته، حلّاً بسيطاً لأزمة معقّدة، لأنّ المجتمع كان منهكاً من صراعات الأحزاب ومن تعثّر الحكومات الائتلافية. لكنّ المسار الذي تلا ذلك كشف أنّ الخروج من السياسة لا يلغيها، بل يعيد إنتاجها في شكل أكثر تركيزاً، إذ تقلّصت التوازنات وتوسّعت دائرة القرار الأحادي.

في هذا السياق، تكتسب تجربة هشام المشيشي أهميةً خاصّةً، فقد تولّى رئاسة الحكومة بين سبتمبر/ أيلول 2020 ويوليو/ تموز 2021، بعد أن قُدّم في البداية خياراً تقنياً مستقلّاً عن الأحزاب، قادر على إدارة الدولة بعيداً عن الصراع السياسي. غير أنّ هذه الصيغة لم تُنتج استقراراً، بل كشفت هشاشةً عميقة، لأنّ الحكومة التي لا تستند إلى قاعدة سياسية واضحة تجد نفسها محكومةً بتوازنات لا تملك أدوات التأثير فيها، وهو ما جعلها عرضةً للتجاذب بين الرئاسة والبرلمان، قبل أن تنتهي بإقالتها في 25 يوليو 2021، ضمن المسار الذي أعاد تشكيل النظام السياسي في اتجاه أكثر رئاسيةً وتركيزاً للسلطة.

تظهر هذه التجربة أنّ فكرة التكنوقراط لا تقدّم حلّاً بقدر ما تؤجّل الأزمة، لأنّ إدارة الشأن العام في بلد مثل تونس لا يمكن اختزالها في الكفاءة التقنية، بل تتطلّب أيضاً شرعيةً سياسيةً، وقدرةً على التفاوض، وإدارة مصالح متعارضة، وهي عناصر لا تُنتَج خارج الفضاء السياسي. ولذلك، فإنّ كلّ محاولة لتقديم "مدير ناجح" أو "رجل أعمال كفء" بديلاً سياسياً تنتهي عادةً إلى النتيجة نفسها، وهي العجز عن بناء توازن مستقر.

يزداد هذا الإشكال خطورةً في السياق الحالي، إذ تعمل تونس ضمن منظومة رئاسية معزّزة بعد التغييرات الدستورية والسياسية التي تلت 2021، وهو ما يجعل موقع السلطة أشدّ تركيزاً، ويمنح أيّ شخصية تصل إلى هذا الموقع هامشاً واسعاً من القرار. وفي ظلّ وضع اقتصادي صعب، ومجتمع منهك، وفضاء سياسي ضعيف، فإنّ وصول شخصية تُقدَّم بوصفها "بديلاً جاهزاً"، ومدعومة أو مقبولة من دوائر خارجية، قد يجد أرضية مهيأةً للتحوّل إلى نموذج جديد من الحكم الفردي، خاصّةً إذا غابت الضوابط المؤسّساتية والوسائط القادرة على خلق توازن.

من هنا، فإنّ الحديث عن أسماء مثل كمال الغريبي أو غيره لا يطرح فقط سؤال الشخص، بل يفتح نقاشاً أعمقَ حول طبيعة الحلول التي تُتصوَّر لتونس، إذ يبدو أنّ بعض هذه التصوّرات، خصوصاً تلك التي تتشكّل في الخارج، تنظر إلى البلاد من زاوية وظيفية مرتبطة بالاستقرار والهجرة والقدرة على تنفيذ "الإصلاحات"، وهو ما يدفع إلى البحث عن شخصية يمكن التعامل معها، بدلاً من البحث عن مسار سياسي يعكس الإرادة الشعبية، ويعيد بناء التوازنات من الداخل.

هذا التصوّر، رغم ما يبدو فيه من واقعية، يحمل في داخله اختزالاً خطيراً، لأنّه يتعامل مع تونس على أنها ملفّ يحتاج إلى إدارة، لا مجتمع يحتاج إلى سياسة، ويعيد إنتاج فكرة أنّ الحلّ يمكن أن يأتي من فوق، عبر شخصية قادرة على الإمساك بالمفاصل، في حين أنّ التجربة أثبتت أنّ غياب التمثيل السياسي الحقيقي يفتح الطريق أمام إعادة إنتاج الأزمات نفسها بأشكال مختلفة.

إنّ الأزمة التونسية اليوم لا تتعلّق بندرة الشخصيات، بل بندرة السياسة نفسها، حيث تراجعت الأحزاب، وضعفت الوسائط، وتقلّص الفضاء العام، وهو ما يجعل البحث عن "العصفور النادر" تعبيراً عن عجز جماعي عن إعادة بناء الحقل السياسي، أكثر ممّا هو محاولة جدية لإنتاج بديل. فالبديل الحقيقي لا يُصنع لا في المقالات ولا في الكواليس الدولية، بل داخل المجتمع، عبر تنظيم المصالح، وصياغة البرامج، وبناء الثقة بين الدولة والمواطن.

لذلك، فإنّ أخطر ما في هذا النقاش ليس الأسماء التي تُطرح، بل الفكرة التي يحملها: فكرة أنّ تونس يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر من دون أن تمرّ عبر السياسة، وأنّ الأزمة يمكن أن تُحلّ عبر استبدال فرد بآخر، وهي فكرة أثبتت التجربة أنّها تقود إلى النتائج نفسها، لأنّ الدولة التي تُدار بالأفراد تبقى أسيرة هشاشتهم، بينما الدولة التي تُبنى على المؤسّسات والتوازنات تملك قدرة أكبر على الاستمرار.

لا تحتاج تونس إلى "عصفور نادر" بقدر ما تحتاج إلى استعادة شروط السياسة نفسها، أي فضاء يسمح بالتعدّد، ومؤسّسات تخلق التوازن، وأحزاب قادرة على التمثيل، ومنظّمات تساهم في ضبط العلاقة بين الدولة والمجتمع، لأنّ أيّ بديل لا يمرّ عبر هذه الشروط سيجد نفسه، عاجلاً أو آجلاً، يعيد إنتاج المسار نفسه الذي أوصل البلاد إلى هذه اللحظة.