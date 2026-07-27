العرب إذ يدلّلون الاستيطان

فعلها عمدة لندن بعد عمدة نيويورك، فلم يجبنا عن التصرّف بضمير والمجاهرة بما هو حقّ: هذا الصهيوني بنيامين نتنياهو مجرم حرب ومرتكب إبادة جماعية، وغير مرحّب به. في المقابل، تتسارع وتيرة الهرولة العربية لكسب ودّ نتنياهو وصداقته وشراكته في سلام زائف، يسقط كلّ يوم صريع جرائم احتلال تشرف عليها وتنفّذها حكومة نتنياهو، بعلمه وموافقته وتحت قيادته شخصياً.

يطلب الرئيس اللبناني من الجميع بذل مزيد من الجهد لتدفئة اتفاقه مع حكومة نتنياهو، ويتنفّس النظام المصري الصعداء مع تكرّم الاحتلال بزيادة كمّية الغاز الطبيعي بما يزيد على ربع الكمّية الحالية. يحدث ذلك كلّه بينما هجمات المستوطنين ومعدّلات الاستيطان في الضفّة الغربية تتوحّش، وتلتهم مزيداً من الأراضي والأرواح والمنازل الفلسطينية. تصبح مشاهد الطرد والإبعاد والضرب والقتل والتنكيل طقساً يومياً، وخبراً عادياً في فضائيات العرب المشغولة بتسييد سردية ترامب ونتنياهو للعدوان على إيران.

يتلفت الفلسطيني حوله فلا يجد شقيقاً أو جاراً أو صديقاً يفعل شيئاً أكثر من طأطأة الرأس في ذلّ، ومصمصة الشفاه من الألم، أو ادّعاء الألم، من دون أن يُقدم أحد على إجراء واحد، دبلوماسي أو اقتصادي، يُفهم منه العدو أنّ شركاءه وأصدقاءه العرب منزعجون أو غاضبون. كلٌّ يسبح في مستنقعاته الداخلية، حتّى الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية، ابن إسماعيل فهمي، وزير خارجية مصر الذي ألقى باستقالته في وجه أنور السادات رفضاً لمسار السلام الاستسلامي، لم يأتِ بجديد، بل جاء بقديم سلفه أحمد أبو الغيط، صديق تسيبي ليفني، وتمخّض فولد بيان استغاثة بدونالد ترامب، أقرب إلى التسوّل.

كانت غزّة الرادع الوحيد لعربدة العدو في مدن الضفّة وفي القدس المحتلّة، لكنّها الآن مثخنة بالجراح، مقيّدة بقرار عربي قرّر تسليمها إلى دونالد ترامب في قمّة شرم الشيخ 2025، ليكون المتصرّف الوحيد فيها، ينزع سلاحها ويقتلع مقاومتها من جذورها، بصفته المالك والمدير لمجلس غزّة للسلام الإسرائيلي. نعم، ما فعلته قمّة شرم الشيخ أنّها اختزلت القضية الفلسطينية في مسألة غزّة، التي استحوذت على كلّ الاهتمام والانتباه، فيما بدا كما لو أنّهم توافقوا على أنّ الضفة الغربية صارت شأناً إسرائيلياً خالصاً، على الرغم من أنّ "طوفان الأقصى" لم يكن إلا معركةً في طريق الحلم الأكبر والهدف الأسمى: معركة التحرير والكفاح من أجل استعادة الأرض والتخلّص من احتلال هو الأكثر خسّةً وبشاعةً في التاريخ.

اشتدّ سعار المستوطنين، وتضاعف عشرات المرّات بعد قمّة شرم الشيخ مباشرة، وهكذا يحدث دائماً، إذ يتصاعد الإجرام الاستيطاني مع انعقاد قمم تتحدّث عن السلام، تحضرها أطراف عربية وإسرائيلية. فقد توسّعت الهجمات والاعتداءات المحمية بقوات جيش الاحتلال، تماماً كما جرى بعد قمّة العقبة في 26 فبراير/ شباط 2023، تحت عنوان "الأمن والسلام"، بين أميركا والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" والأردن ومصر، فهاجمت مجموعات من المستوطنين الصهاينة بلدة حوّارة وقرى فلسطينية أخرى جنوبي مدينة نابلس.

ما يحدث يؤكّد مرّة أخرى أنّنا بصدد تصحيح التاريخ وتحريره من أكاذيب الحاضر المزيّف، على أنّ مَن يقوم بالمهمّة هم المستوطنون كالعادة، ليقولوا لنا مجدّداً، وبشكل عملي، إنّه من العبث بالحقائق التاريخية النظر إلى جرائم "المستوطنين" بوصفها إرهاباً تمارسه عصابات منفلتة، حتّى لو كان ذلك تحت حماية أجهزة الأمن والحكومة الإسرائيلية، بينما بقية المجتمع الإسرائيلي "مواطنون". فالمؤكّد أنّ الكلّ في هذا الكيان مستوطنون، من بنيامين نتنياهو، المستوطن الأكبر، مروراً بوزرائه بن غفير وسموتريتش وساعر ومسعور، نهاية بمَن يصرّ الإعلام العربي على تسميتهم "مواطنين إسرائيليين". فالحقيقة التي تتأكّد كلّ مرّة أنّ هذا الإرهاب الاستيطاني المنظَّم يعيد الصراع على فلسطين إلى جذوره في بدايات القرن الماضي: عصابات من اللصوص الغرباء القادمين من الخارج يهجمون على أراضٍ ومنازل لانتزاعها بالقوّة من سكّانها الأصليين، وطردهم منها، واتخاذها وطناً وسكناً لهم.

اليوم، مدن الضفّة الغربية وبلداتها، وغداً قرى جنوبي لبنان وجنوبي سورية، والبقية تأتي. فقد قرّر الأب الروحي للنظام العربي، دونالد ترامب، أنّ مساحة إسرائيل صغيرة جدّاً.