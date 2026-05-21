العربية في آخر الصف

لم يعد النقاش حول التدريس بالعربية أو الإنكليزية في الجامعات أكاديميّاً خالصاً، ولا مجرّد خلاف بين من يسمّون أنفسهم أنصار الحداثة ومن يسمّون أنفسهم حرّاس الهوية، لأن المسألة في جوهرها تمسّ صورة المجتمع عن نفسه، وتمسّ علاقته بلغته، ومدى ثقته بقدرته على إنتاج المعرفة بلغته الأم. ولهذا يبدو غريباً أن تتحول بعض الجامعات العربية إلى فضاءات يشعر فيها الطالب العربي بأن لغته تقف على الهامش، كأنها لغة مناسبة للبيت والذكريات والأغاني، لكنها أقلّ أهلية من أن تدخل مختبراً أو تناقش نظرية أو تشرح علماً.

المفارقة أن الدول التي نقصدها عادةً بوصفها نماذج للتقدّم لم تصل إلى ما وصلت إليه عبر التخلّي عن لغاتها. يدرس الياباني بلغته، والألماني يدرس بلغته، والفرنسي شديد الحساسية تجاه لغته، إلى درجةٍ تكاد تبدو لنا مبالغاً فيها أحياناً، والصيني يفتح نوافذه على العالم من داخل لغته لا من خارجها. هؤلاء لم يعتبروا لغاتهم عبئاً على المعرفة، ولم يتعاملوا معها بوصفها عائقاً ينبغي تجاوزه للوصول إلى العصر. كانوا أكثر هدوءاً وثقة، ولذلك حافظوا على لغاتهم وهم يتقنون لغات العالم الأخرى في الوقت نفسه.

أما في الوطن العربي فيبدو المشهد مرتبكاً أحياناً. نتحدّث عن أهمية اللغة العربية بحماسة عاطفية كبيرة، ثم نسارع إلى إقصائها من أكثر المؤسّسات تأثيراً في تشكيل الوعي والمعرفة. وحين يدخل الطالب إلى بعض الجامعات العربية يشعر، منذ اللحظة الأولى، بأن العربية ليست لغة المستقبل، وبأن الطريق إلى الوظيفة والهيبة والاعتراف يمرّ عبر لغة أخرى. ومع الوقت، تتشكّل لدى أجيال كاملة قناعة خفية بأن لغتهم أقلّ قدرة على التفكير العلمي، رغم أن المشكلة الحقيقية ليست في اللغة، وإنما في الاستثمار فيها، وفي تحديث المصطلحات، وفي بناء بيئةٍ معرفيةٍ تحترمها وتطوّرها.

تعليم الإنكليزية ضرورة حقيقية، ولا أحد عاقلاً يستطيع إنكار أهميتها بوصفها لغة علم واتصال وانفتاح عالمي، لكن الفرق كبير بين تعلّم لغة إضافية وتحويل اللغة الأجنبية إلى مركز تدور حوله العملية التعليمية كلها. هناك فارق بين أن نمتلك الإنكليزية وأن تستحوذ علينا. والفارق أيضاً بين جامعة تفتح أبواب طلابها على العالم وجامعة توحي لهم، منذ البداية، أن لغتهم المحلية أقلّ كفاءة من أن تحمل المعرفة الحديثة.

المشكلة أن هذا التحوّل لا يتوقف عند حدود التعليم. ليست اللغة أداة شرح فقط، وإنما وعاء تفكير أيضاً. والطريقة التي يفكر بها الطالب في لغته الأم تختلف عن الطريقة التي يحاول فيها ملاحقة الأفكار بلغةٍ لم تتشكّل بها ذاكرته الأولى. ولهذا نرى طلاباً عرباً كثيرين قادرين على اجتياز الاختبارات الأجنبية، لكنهم يعجزون عن التعبير العميق الحر، أو عن النقاش المركّب، لأن جزءاً كبيراً من طاقتهم الذهنية يذهب إلى مطاردة اللغة بدل التفرّغ للفكرة نفسها. ثم إن الجامعة ليست مصنع شهادات فقط، هي مكان يتكوّن فيه الوعي الثقافي والاجتماعي أيضاً. وحين تنسحب العربية تدريجيّاً من قاعات المحاضرات والبحث العلمي، يتسلّل إلى الداخل شعور بارد بانقطاع ما بين المعرفة والبيئة المحلية. تصبح العلوم كأنها مستوردة بالكامل، وتصبح اللغة المحلية مجرّد ترجمة ناقصة للحياة اليومية. وهذه الفجوة تفسّر أحياناً لماذا يبدو بعض الخرّيجين منفصلين عن مجتمعاتهم رغم تفوّقهم الأكاديمي.

المؤلم أن العربية نفسها دفعت ثمن صورة نمطية ظالمة. جرى التعامل معها كأنها لغة شعر وتراث ودين فقط، مع أن تاريخها مليء بالعلوم والفلسفة والطب والفلك والرياضيات. المشكلة لم تكن يوماً في اللغة، وإنما في علاقتنا الحديثة بها. وحين ضعفت مشاريع الترجمة والبحث العلمي والتحديث المعرفي، صار من الأسهل اتهام اللغة بالعجز، بدل الاعتراف بعجز المؤسّسات.

لا تحتاج الجامعة العربية إلى الانغلاق، ولا إلى إعلان حرب على الإنكليزية، لأن المعركة الحقيقية ليست بين لغتين. المسألة تتعلق بالتوازن والثقة. نحتاج إلى جامعة تُدرّس بلغتها الأم بثقة معرفية، وتفتح أبوابها في الوقت نفسه لكل اللغات. نحتاج إلى طالب يشعر بأن العربية قادرة على التفكير العلمي كما هي قادرة على الشعر، وبأن الانفتاح على العالم لا يقتضي التخلّي عن صوته الداخلي.

وحين تفقد الجامعة لغتها تدريجيّاً، فإنها تخسر شيئاً أعمق من مجرّد وسيلة شرح. تخسر جزءاً من روحها، وجزءاً من علاقتها بالمجتمع الذي خرجت منه، وجزءاً من قدرتها على إنتاج معرفة تشبهها وتفهم أسئلتها الخاصة.