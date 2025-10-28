"العالم بعد غزّة"

"العالم بعد غزة"، كتاب صدر في نسخته الأميركية (فبراير/ شباط 2025) عن دار بنغوين في لندن، وها هو يصدر أخيراً (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2025) في ترجمته الفرنسية عن دار زولما في باريس. مؤلّفه المفكّر الهندي والمؤرّخ الثقافي بانكاج ميشرا، واحد من أكثر الأصوات تأثيراً في الفكر النقدي ما بعد الاستعماري المعاصر. وقد برز منذ بداية الألفية الجديدة، محلّلاً لمفهوم "تفكّك سحر العالم" (الفكرة التي عبّر عنها ماكس فيبر في سياق تطوّر الحداثة، إذ يشير إلى كيف أصبح العالم أقلَّ سحراً أو أقلَّ ارتباطاً بالمعنى الروحي أو الغيبي)، والتوترات بين الشرق والغرب، وورثة الإمبريالية في العالم المُعولَم.

يستكشف ميشرا، في كتابه هذا، التحوّلات الأخلاقية والسياسية التي كشفتها حرب غزّة، ومعناها بالنسبة إلى النظام العالمي المعاصر، جامعاً بين التحليل التاريخي والتأمّل الفلسفي، فتتركّز أطروحاته الرئيسة في نقد الغرب، والصهيونية، وذاكرة الهولوكوست، ومعاداة السامية، وضرورة سرد إنساني جديد في مواجهة الانهيار الأخلاقي للعالم المعاصر، فهو يرى أن المجازر في غزّة تمثّل نهاية الإجماع الأخلاقي المنبثق من ذكرى الهولوكوست الذي جمع الأمم حول مبدأ "لن يتكرّر ذلك أبداً". فبرأيه، ينهار الغربُ الذي كان يعتبر نفسه الحارسَ العالمي للأخلاق وحقوق الإنسان، أمام ما هو "غير قابل للتصوّر": دولة تأسّست على ذكرى الإبادة الجماعية، تشارك اليوم في منطق الإبادة نفسه.

يفتتح ميشرا كتابه بتأمّله فقدان الإطار الأخلاقي الذي ورثناه من القرن العشرين، فيكتب: "الغرب في حالة تدهور. إنه الإجماع الأخلاقي العالمي بأسره الذي يتعرّض للتهديد بشكل لا يُمكن إصلاحه". ويُجسّد هذا الاقتباس أطروحة الكتاب الرئيسة: الحرب في غزّة تُدمّر مصداقية الغرب الأخلاقية من خلال تقويض التناسق بين قيمه المُعلَنة وصمته أمام إبادة شعب. ويستشهد مطولاً ببريمو ليفي بهدف استحضار هشاشة الوعي الأخلاقي المعاصر: "نحن أيضاً مُبهرون بالقوة والمال، لدرجة أننا ننسى هشاشتنا الأساسية: ننسى أننا جميعاً في الغيتو... وأنه وراء السور يقف أسياد الموت، وأنه ليس بعيداً عن هناك، القطار ينتظرنا". يرمز هذا الاقتباس إلى الاستمرارية والتشابه ما بين الغيتوات اليهودية في الماضي وحصار الفلسطيني وإبادته في الحاضر، إذ تتكرّر اللاإنسانية عندما تفقد الذاكرة عالميتها. كما يستدعي حنّة أرندت في اقتباس مماثل: "إذا كان هناك ما يبرّر تأسيس تضامن الإنسانية على شيء أكثر صلابة من الخوف من الإمكانات الشيطانية للإنسان... فعندئذ يجب أن يُنشأ، على نطاق واسع، تفاهم متبادل ووضوح نقدي متزايد تجاه الذات". هكذا تتحوّل هذه الفكرة لدى ميشرا مطلباً سياسياً: لا يمكن الوقاية من التحوّل نحو الكراهية الشاملة إلا من خلال نقد ذاتي عميق.

والحال أن الكاتب الهندي يربط ما بين غزّة وتاريخ الاستعمار وحركات التحرّر الوطني، مبرزاً أن الصراع يعكس استمرار علاقات الهيمنة بين الشمال والجنوب. فبالنسبة إليه، تعيد الحرب إلى الواجهة ذاكرةَ الشعوب المُستعمَرة، إذلالَها، ونضالاتها الطويلة التي لطالما اعتُبرت هامشيةً في السرد الغربي للحداثة. كما يرى أن توحيد روايات الجنوب العالمي والغرب هو السبيل الوحيد لاستعادة عالمية حقيقية خالية من التسلسل الهرمي العرقي والأخلاقي الذي خلّفته الإمبراطوريات، ويدين الفراغ الأخلاقي وفقدان البُعد الروحي في العالم المعاصر، رافضاً اختزال غزّة في صراع جيوسياسي، فهي عرض لأزمة حضارة مأسورة بسحر القوة التكنولوجية، ولامبالية بمعاناة الإنسان. ويستدعي ميشرا إلى جانب فِكَر حنّة أرندت وبريمو ليفي المذكورين أعلاه، طروحات إدوارد سعيد وجيمس بالدوين ليقيم حواراً بين الذاكرة اليهودية والذاكرة الاستعمارية، وبين جرائم التاريخ الأوروبي ومعاناة الحاضر، مؤكّداً المسؤولية الأخلاقية المشتركة للبشرية.

أخيراً، "العالم بعد غزّة" هو بمثابة نداء لإعادة بناء إنسانية ما بعد إمبريالية، تقوم على التضامن والوعي النقدي والإنصات إلى صوت الضحايا، ذلك أن المهمة الفكرية والسياسية لعصرنا هي إعادة بناء لغة مشتركة. فـ"العالم بعد غزة" لا يمكن أن يُبنى إلا عبر الاعتراف بجراحنا المشتركة، بدلاً من تكريس كراهية الآخر.

اليوم، يقف العالم عند مفترق طريقَين: إمّا الانحدار نحو الاستخفاف واللامبالاة العالمية، أو الانبعاث من جديد على أسس العدالة والذاكرة والتعاطف.