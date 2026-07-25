الطيران مع هاني شنودة

صحيحٌ أن أحمد عدوية صاحب أغنية "زحمة يا دنيا زحمة"، إلّا أنّ هذا لا يمنع من القول إنها أغنيةٌ جميلة، بخفّتها، وسُرعتها، وقِصرها، وعلوّ إيقاعها، وطبْلتها، وصوت مَن يؤدّيها، وإنْ كلماتها مفرطةٌ في بساطتها. الأغنية شهيرة منذ إطلاقها في 1977 (يرد في "ويكيبيديا" في 1969 وهذا غلط)، وعلى ما يُؤرّخ، بلغت مبيعات "كاسيتاتها" مستوى خرافياً، سيّما في مصر. فاجأني، الأسبوع الماضي، مع نبأ وفاة هاني شنودة (83 عاماً) أنّ هذا الموسيقار البديع هو ملحّن هذه الأغنية (كلمات حسن أبو عثمان)، ما يعود إلى عدم إحاطتي بسيرة هذا العبقري (بلا مبالغة)، فكان أن اخترتُه رفيقاً لي في الطيران من إسطنبول إلى الدوحة الأربعاء الماضي، بأن أقرأ، وأنا بين السماء والأرض، كتاب مذكّراته الذي يجيب فيه على أسئلة مُحاوره، مصطفى حمدي (دار ريشة للنشر والتوزيع، القاهرة، 2020). ولمّا قرأتُ في الكتاب أنّ نجاة الصغيرة، التي يذكُر شنودة أنه ممتنٌّ للقَدَر الذي عرّفه عليها، وجعله جزءاً من مشوارها، قالت له "الناس بتلحّن على الأرض، وأنت بتلحّن فوق في السحاب"، لمّا قرأتُ هذا، وجدتُني أغبط نفسي على صحبةٍ مع رجلٍ حظي بتقريظٍ يجعله قريباً منّي في الطائرة، طالما هو في السحاب. سيّما وأن من قالت له هذا واحدةٌ من أبدع الأصوات، وأراني، على نحو ما قال الموسيقار الراحل، ممتنّاً للقَدَر الذي جعلني قبل 41 عاماً أسمع نجاة في مهرجان جرش، في المسرح الجنوبي هناك.

وحده، إذن، هاني شنودة، يجمع بين عدوية ونجاة، والمسافة بين صوتَيْهما ولونَي غنائهما تُقاس بالسنوات الضوئية في ما أظن. لكن الرجل يُحدّث (في الكتاب) أنّ لكل صوتٍ انطباعاً وجدانيّاً لدى المستمع، ينعكس على تأثير الأغنية، كلماتها حزينة أو مبهجة، ويوضح أنّه يستطيع أن يجعل نجاة (غنّت من ألحانه "أنا بعشق البحر" و"بحْلم معاك") تغنّي "زحمة يا دنيا زحمة"، لكنه سيجعل المستمع هنا يكره الزحام، أما بصوت عدوية فقد جعل المستمع "يتقبّل الزحام ويبتلعه ويرقص عليه". ويحكي شنودة تفاصيل شائقةً في تجربتَيه في التلحين للصوتَين، كما في حكاياتٍ كثيرةٍ عن صلاته وعلاقاته: مثلاً، مع توأم روحه عبد الرحيم منصور، مع محمّد عبد الوهاب، مع فاتن حمامة التي كانت "دكتاتورية" في وضعها 14 شرطاً لموسيقى تصويرية ينجزها لفيلم لها، (ومع آخرين بلا عدد في محطّات كثيرة)، كما يسرُد عن مساره العام، منذ كان فتىً في طنطا التي ولد فيها، ورأى نفسه محظوظاً بوجود بيانو (لوالدته) في منزل الأسرة، وبكثرة الموالد في المدينة، قبل أن يلتحق بمعهد التربية الموسيقية في القاهرة، ثم يعمل عازفاً منفرداً في نادٍ ليلي، في فترة دراسته، وذلك كله قبل أن ينضم إلى فرقٍة كان من عناصرها عمر خيرت وعمر خورشيد وعزّت أبو عوف، ثم يشكّل مع زملاء له فرقةً أخرى اشتُهرت في وقتها المبكّر باستخداماتها آلاتٍ موسيقيةً غربيةً وجديدة. ومن مصادفات الأقدار أن عبد الحليم حافظ تحمّس لهاني شنودة، وأعجب بطموحه إلى التثوير في الموسيقات المصرية، واتفق معه على تكوين فرقة يكون واحداً منها، لكن الموت خطف "حليم" الذي كان قد جاء لشنودة بأورغ جديد، في إحدى سفراته إلى الخارج، "كان وقتها ثورة في المزّيكا"، فانتهى مشروع تلك الفرقة. وهنا يقول صاحبي بين الغيوم "خطف الموت حليم، وخطف منّا مشروعاً ربّما كان سيغيّر فعلاً تاريخ العندليب الغنائي"، ويوضح أن القدر هنا دفعه دفْعاً إلى تأسيس فرقة "المصريين" التي سيكون لها شأنٌ في تثوير ملكات موسيقارٍ مجتهدٍ ومجرّبٍ وممتلئٍ بالموسيقى، وفي إحداث تنويعاتٍ كبرى في الأغنية الجديدة، المختلفة، المغايرة، الشبابية، الاجتماعية.

لا تُقرأ مذكراتٌ من هذا اللون، وإنْ كانت حكياً متواتراً، للاستمتاع بحكاياتٍ عن فلانٍ وعلان من المشاهير، وإنما للإفادة من التجربة الشخصية، في مسار بناء موهبةٍ أنجزت جديداً خلاقاً. شاقني أن أقرأ عن تقديم هاني شنودة محمّد منير وعمرو دياب، وعن إنجازه موسيقاتٍ تصويريةً، بالغة الرهافة، لأفلام جميلة ("الحرّيف" و"المشبوه" مثَلَيْن)، لكن ما شاقني أكثر محبّته الصباح الباكر وشغله الموسيقيّ فيه، وضيقه من أنّ اليوم ليس 48 ساعة، وأنه عندما يصنع أي أغنية، تأتي في ذهنه دائماً صورة الأهرامات، "بصمودها عبر التاريخ وعظمتها نموذجاً للاستمرار والبقاء، وكذلك الأغنية يجب أن تمتلك كل عناصر البقاء والاستمرار، بدايةً من الكلمة واللحن ووصولاً إلى التوزيع... يجب أن تعيش الأغنية بعد موتي".

رحم الله هاني شنودة، رفيقي في رحلة طيران مع الموسيقى والغناء والحياة.