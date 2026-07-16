الشيخ حمد الكبير

عندما دخلت الطائرة سماء الدوحة في نهاية تسعينيات القرن الماضي، كانت المدينة الصغيرة، جارة البحر، تتلألأ إذا نظرتَ إليها من فوق وهي تتهيأ لاستقبال أميرها العائد من رحلة علاج طويلة. كذلك كان كورنيش الدوحة اكتشافاً مذهلاً للغريب الذي هبط المدينة، قادماً من أخرى تعرّش كالملكات فوق جبالها السبعة. كانت الأضواء في كل مكان، وعندما استفسر، قالوا له إن الشيخ حمد سيعود خلال يومين، وأخبره من سبقوه للعمل في تلك المدينة أنها المرّة الأولى التي يحدث فيها هذا، فطبيعة أهل البلاد أقرب إلى التقشّف والمحافظة، انظر إليهم: إنهم طيبون، ولكن محافظون، على لينٍ في التعامل، وفي الوقت نفسه، انسحاب إلى الداخل، كأنما محارة تنغلق على نفسها ثم تنفتح عندما ترغب وتشاء.

أهو تردّدٌ وَسَم "الشخصية القطرية" ما بين انفتاح وانغلاق؟ أهي ميكانزمات دفاع عن النفس تلجأ إليها الشعوب عندما تستشعر الخطر أو تكون محكومةً بالارتياب من الآخر والغريب؟ أم هو تبادل أدوار للحافظ على الذات دون عزلها عن العالم؟

يمكن اعتبار المحارة مفتاحاً أساسياً لفهم الشخصية القطرية، لكنّ المحارة التي كانت محكومةً بالخوف أو الشعور بالخطر حينما تنغلق على نفسها لم تعد كذلك مع الشيخ حمد بن خليفة. فبدلاً من الانغلاق على الذات من جرّاء الشعور بالخطر، أصبحنا أمام الحفاظ عليها، وقد انزاح معناها دلالياً، فإذا هو الهوية، بتحديثها أكثر، ودفعها إلى الانفتاح والتجاور مع الهويات الأخرى من موقع الندّية، والرهان في هذا على بنيتها الصلبة، وعلى عروق الذهب التي لا تزال تلتمع وتبرق في صخور التاريخ وثناياه.

كانت قطر قد بدأت انفتاحها قبل عودة الشيخ حمد من رحلة العلاج تلك، فقد أحدثت واحدة من أكبر الصدمات الكبرى والإيجابية في المنطقة، فـ"الجزيرة" التي أطلقها لم تكن في بداياتها مجرّد وسيلة إعلام، بل زلزالاً هائلاً، خلخل بديهيات صلبة ظن كثيرون أنها لا تُمسّ، ومنها تابوهات خلقتها السلطات في المنطقة، تتعلق بالمعارضات في بلدانها أو محظورات كرّستها القوى الكبرى والمتنفّذة، ومنها وصم بعض الجماعات بالإرهاب، بينما هي حركات تحرّر وطني.

لم يستثن الشيخ حمد نفسه ولا حكمه من مفاعيل نزع القداسة عن الحكّام والسلطات الذي قامت به بذكاء وعناد قناة الجزيرة في بداياتها، ويذكُر من عاش مرحلة التحوّل تلك أن مجلة روز اليوسف المصرية أصدرت عدداً خاصاً عن قطر وأميرها وعائلته، ولم تكن العلاقات بين الدوحة والقاهرة على ما يرام آنذاك، لكنّ ذلك العدد لم يُحظر قَطّ في الدوحة، بل بيع في مكتباتها، ونفدت نسخه كلها في ساعات الصباح الأولى.

لم يكن الإعلام لذاته مشروع الشيخ حمد، فالرجل ليس ناشراً أو مالكاً إحدى الفضائيات، ومن يظن هذا يُسئ إليه وإلى بلاده، بل كان (الإعلام) جزءاً من مشروعه الأكبر بالانفتاح على العالم والثقافات، ولم يكن هذا هدفاً "سائلاً" بلا معنى سوى كسر التابوهات، بل ضمن رؤية عميقة للذات وللهوية إذ تتجذّر وتتعصرن، وتصبح جزءاً من العالم، لا تُجاوره أو تُزامنه وحسب، بل تصبح مكوّناً أساسياً فيه، وهذا هدفٌ بالغ الصعوبة في عالم يقوم على تنميط المنطقة وشعوبها وثقافاتها.

ربح الشيخ حمد الرهان في نهاية المطاف. صحيحٌ أن بلاده كانت في البداية حالة "محيّرة" أنتَ مضطرٌّ إلى الاعتراف بفرادتها رغم اختلافك معها، إلا أنها أصبحت لاحقاً "حاجة" للمنطقة والعالم، فالتحديث في مشروعه لم يكن ترفاً أو بحثاً عن تميّز أو فرادة، بل حاجة للبقاء، من موقع الندّية لا التبعية.

بالتزامن، كان ثمّة انفتاح من نوع مختلف على مفاهيم التنمية والدولة والمواطنة. وفي سنوات قليلة، أصبح الغريب الذي وصل إلى الدوحة في نهاية التسعينيات يتوه فيها بعد أن كان بمقدوره التجوّل فيها كلها بنصف ساعة في السيارة. ... لقد توسّعت على نحو مذهل وازدادت شباباً، ولم يكن وأقرانه يفاجأون عندما يرون الشيخ حمد نفسه واقفاً على الطابور برفقة إحدى كريماته لحضور أحد الأفلام في "سيتي سنتر"، أو يتجول بسيارته برفقة وزير خارجيته الشيخ حمد بن جاسم في العصارى على طريق الكورنيش، أو يتناول ورفيقة عمره الشيخة موزة طعامهما على الطاولة المجاورة في أحد المطاعم، فيبتسم بدفءٍ وهو يردّ التحية. ... لا تسألونا وحالنا هذه لماذا أحببنا الشيخ حمد الكبير.