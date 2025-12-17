السلطة ما بعد السياسية في تونس

لم تعد الأزمة في تونس قابلة للفهم عبر المفاهيم التقليدية التي استخدمها الباحثون لتحليل الانتقال الديمقراطي أو وصف الأنظمة السلطوية، فالمشهد السياسي لا يشبه نمط الاستبداد الكلاسيكي الذي عرفته البلاد قبل 2011، ولا يشبه كذلك أنظمة الحكم الشخصاني المتعارف عليها في الأدبيات المقارنة، لأنه يقوم على منطق مختلف لا يعتمد على المؤسّسات أو البرامج أو الشرعية الانتخابية، بل على بناء سردية رمزية متواصلة تُدار من خلالها الدولة من دون الحاجة إلى تخطيط فعلي أو رؤية اقتصادية أو آليات حكم واضحة. يشي هذا التحول بأن تونس دخلت ما يمكن توصيفه بمرحلة السلطة ما بعد السياسية، أي سلطة لا تعمل داخل المجال السياسي بل خارجه، ولا تحتاج إلى إنجازات مادية كي تبرّر وجودها، بل إلى إنتاج معنى رمزي يعوّض غياب السياسة ذاتها.

بدأ هذا التحول من لحظة إعلان 25 يوليو (2021)، حين جرى تعليق البرلمان وإزاحة الوسائط السياسية، ثم إعادة صياغة الدستور والمشهد المؤسّسي بطريقة تجعل مركز القرار منفصلاً عن أي رقابة أو مشاركة. غير أن جوهر هذا التحول لم يكن في تجميع السلطات، بل في طريقة تصوّر السلطة نفسها وكيفية إدارتها الدولة، فبدل الدخول في منافسة سياسية مع الأحزاب أو تقديم برامج اقتصادية متعدّدة، أعادت السلطة تعريف الواقع بطريقة تجعل كل حدث سياسي أو اقتصادي أو قضائي جزءاً من معركة رمزية ضد "الفساد"، أو "المضاربين"، أو "المتآمرين"، أو "القوى الخارجية"، بما يجعل الفعل السياسي الحقيقي غائباً، ويظل المركز الوحيد الفاعل هو السردية الرسمية، لا السياسات العمومية.

تؤشر هذه السردية إلى أن السلطة أصبحت تنظر إلى الدولة باعتبارها فضاء رمزياً وليست جهازاً إداريّاً، فالمؤسسات، سواء كانت قضاء أو إدارة أو أجهزة رقابة، لا تُستخدم لإنتاج قرارات قابلة للقياس والمساءلة، بل تُستعمل لإعادة تأكيد الرواية السياسية للسلطة. الأحكام القضائية الثقيلة في قضايا "التآمر"، والقرارات المتعلقة بالجمعيات، والتعامل مع الشركاء الدوليين، كلها تتحرّك ضمن هذه البنية الرمزية التي تتجاوز منطق التنظيم القانوني أو السياسات العمومية. وبذلك يفقد القرار الإداري معناه الأصلي، ويتحوّل إلى إجراء ينطق بالرواية أكثر مما يخدم وظيفة الدولة.

في هذا الإطار، يصبح الإنكار أداة الحكم الأساسية، فالأزمات الاقتصادية العميقة، من فقدان السلع إلى هروب الاستثمار وتآكل القدرة الشرائية، لا تُواجه بخطط واضحة، بل يتم احتواؤها عبر نفي وجودها أو نسبتها إلى "حرب مضاربة" أو "مؤامرة داخلية". ولا يهدف هذا النمط من التعامل إلى تقديم حلول، بل إلى الحفاظ على تماسك السردية الرسمية، لأن السلطة ما بعد السياسية تفضّل إيجاد معنى ثابت على حساب مواجهة الواقع. هذا ما يجعل مؤسّسات الدولة، من وزارات وخطط وبرامج، تعمل ضمن فضاء مغلق لا يتفاعل مع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية، بل يعيد إنتاج خطاب يبرّر استمرار الوضع القائم.

وتتجلى السلطة ما بعد السياسية في طريقة إدارة المجال العام، فبدل التفاوض مع الفاعلين أو الاستماع لمطالبهم، تتعامل السلطة معهم بوصفهم عناصر في معادلة رمزية. تتحوّل النقابات المهنية إلى "طرف ضاغط"، الجمعيات إلى "أجسام مشبوهة"، الأحزاب إلى "أدوات خارجية"، المحتجون إلى "مخرّبين"، والاتحاد الأوروبي إلى "قوة تتدخل في السيادة". ليست هذه توصيفات عرضية، بل طريقة في إنتاج تصوّر عن الدولة يقوم على الثنائية الصارمة، مركز يمتلك الحقيقة مقابل محيط يهدّدها. وهذا ما يجعل أي نقد داخل المجتمع تفسيراً عدائيّاً، وأي اختلاف سياسي دليلاً على المؤامرة.

تتمثل إحدى أهم نتائج هذا التحوّل في تفريغ المؤسّسات من مضمونها الوظيفي، فالقضاء، الذي يفترض أن يعمل داخل منطق الأدلة والإجراءات، يتحوّل إلى آلية تكييف سياسي للأحداث، لأن ما يهم ليس الحكم في ذاته، بل موقعه داخل السردية السلطوية. والاقتصاد، الذي يفترض أن يخضع للبرمجة ووضع الأهداف، يتحوّل إلى موضوع خطابٍ لا موضوع سياسات، لأن الخطة الاقتصادية لم تعد تقاس بمؤشّراتها، بل بمدى انسجامها مع رواية مواجهة "اللوبيات". والإدارة العمومية، التي يفترض أن تضمن استمرارية الدولة، تتحرّك بنظام الأوامر اللحظية، ما يفصلها عن القدرة على التخطيط متوسط المدى.

على مستوى المعارضة، يُنتج هذا النموذج اختلالاً في ميزان الفعل السياسي، لأن السلطة ما بعد السياسية لا تستجيب للحجج أو البرامج أو حتى الاحتجاجات المنظمة، بل تتفاعل فقط مع التهديد السردي. لذلك تتراجع قدرة المعارضة على الضغط عبر الوسائل التقليدية، وتصبح رسائل السجناء السياسيين وإضرابات الجوع أكثر تأثيراً من البيانات الحزبية، لأن السلطة تقرأ الفعل السياسي عبر رمزيته، لا عبر كتلته التنظيمية. وهذا جزء من تفسير لماذا تبدو السجون اليوم أكثر مركزيةً من الأحزاب في إنتاج المعنى السياسي، ولماذا تتوسّع دائرة الملاحقات لتشمل طيفاً واسعاً من الفاعلين المختلفين أيديولوجيّاً.

أما المجتمع، فيجد نفسه أمام دولة لم تعد تقدم خدماتها عبر المؤسسات، بل عبر خطاب يطالب بالولاء الرمزي مقابل القبول بغياب السياسات. ولذلك تتوسّع الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، وتتآكل الثقة في المؤسّسات، وتظهر بدائل اجتماعية موازية لا تخضع للدولة، لأن المجتمع لم يعد يرى نفسه جزءاً من العقد المؤسّسي. وهنا تتجلى إحدى أخطر نتائج السلطة ما بعد السياسية: انفصال الدولة عن المجتمع من دون صدام مباشر، بحيث تستمر السلطة في إعادة إنتاج خطابها، بينما ينتج المجتمع آلياته الخاصة خارج نطاقها.

لا يعني هذا التحوّل غياب الاستبداد بالضرورة، لكنه يشير أن تونس لم تعد تعيش صراعاً حول السلطة بالمعنى التقليدي، بل صراعاً حول وجود السياسة نفسها، فحين تُدار الدولة عبر السردية بدل القرار، وتصبح المؤسسات أدوات تأكيد رمزي بدل أن تكون أدوات حكم، يدخل البلد في حالة "فراغ سياسي"، تبدو فيها كل الأطراف عاجزةً عن فرض مسار بديل، فالسلطة تكتفي بإعادة إنتاج خطابها من دون تقديم حلول، والمعارضة تكتفي بالاحتجاج من دون القدرة على فرض معادلة جديدة، والمجتمع يتحرك خارج المنظومة من دون أن يكون قادراً على إسقاطها أو إصلاحها.

لا تكون مواجهة هذا الوضع عبر العودة إلى صراع المواقع أو عبر الدعوة إلى إصلاحات جزئية، بل عبر استعادة السياسة نفسها بوصفها مجالاً لتنظيم المصالح والتفاوض وإنتاج القرارات، فالمشكل لم يعد في طبيعة السلطة فحسب، بل في غياب الفضاء السياسي باعتباره شرطاً لقيام الدولة الحديثة. وحين تصبح الدولة مجرّد جهاز ينتج رواية عن نفسه، من دون أن ينتج حلولاً لمواطنيه، فإن استعادة السياسة تصبح ضرورة وجودية لا خياراً ديمقراطيّاً.