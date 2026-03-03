السؤال الصعب... "سورية لوين؟"

تغرق المنصات الرقمية (خصوصاً "يوتيوب") ببرامج (خصوصاً بودكاست) تستضيف محلّلين وباحثين ومثقّفين وشخصيات في مواقع مسؤولية، وغيرهم ممَّن لا يمكن حصرهم، يضعون الحدث السوري اللحظي على طاولة التشريح والبحث والتحليل، وغالباً ما يكون السؤال الأخير للضيف/ الضيوف: "سورية لوين؟"، بل هناك "بودكاست" لقناة دوتشه فيليه الألمانية يحمل هذا العنوان: "سوريا لوين؟". وجهات نظر تتراوح بين متحمّس ومتفائل، وآخر محبط ومتشائم، وآراء لا يمكن حصرها تُدخل المتابع في دوامة من المشاعر المتباينة، بين قلق وخوف، وأمل أحياناً يرضي نزوعاً نحو الرغبة والقناعة بمستقبل واعد بالنسبة إلى السوريين، من دون معطيات ترتكز على أسس موثقة في الحالتَين.

في الواقع، من الطبيعي عدّ هذا السؤال بمنزلة لغز أو متاهة من الصعوبة بمكان الوصول إلى نهايتها، أو حلّها، فالسوريون اليوم في الدرك الأسفل من العيش، ليس لناحية الحالة المعيشية فحسب، بل لناحية الأمن المجتمعي، والضغط العاطفي الذي يزيده ضيق العيش تأزّماً، ويجعل العصبية بأشكالها كلّها تزدهر وتتفشى بين مكوّنات الشعب. يفاقم هذه الحالة التضليل الإعلامي وسيطرة منصّات التواصل الاجتماعي الزاخرة بالذباب الإلكتروني التابع لأطراف لا تُعدّ، منها المعلوم ومنها المجهول، تضرم نيران التعصّب بأشكاله كلّها، فتدفع الشارع في الواقع إلى الغرق أكثر في حمأة هذا المستنقع المقيت.

ازدادت الجرائم الجنائية وخطاب الكراهية والتخوين، ويقضّ تهديد "داعش" مضاجع السوريين

من الآراء التي تُقدّم رأياً يقول إنّ الحالة الأمنية وسيطرة الدولة على جميع المناطق هو الأهم والأَولى حالياً، ومنها ما يقول إنّ الوضع الاقتصادي والمعيشي هو الأولى بالاهتمام، وآخرون يرون في تنقية الخطاب الإعلامي الرسمي ممّا يشوبه في بعض مناحيه ما يساعد في تأجيج الطائفية أو العرقية لدى مكوّنات الشعب ما يزيد في الحالة المضطربة والتنافر بين هذه المكوّنات، وشريحة أخرى ترى أن الأولوية هي الذهاب إلى حوار وطني تشارك فيه مكوّنات الشعب كلّها، والذهاب إلى وضع دستور للبلاد يقوم على أساس المواطنة والديمقراطية.

المقترحات جميعها مُحقّة، لكن هل من الممكن أن تقوم أيُّ سلطة بالمباشرة بهذه الأولويات كلّها، وغيرها كثير، في الوقت نفسه؟ لا أحد يستطيع أن يجزم بهذا، خصوصاً أنّ المشكلة السورية لم تكن منذ بدء الحراك الثوري في العام 2011، وبعد سقوط نظام الأسد بسنة وثلاثة أشهر، مشكلة السوريين بمفردهم في أيّ مرحلة مضت، بل هناك أطراف عديدة إقليمية ودولية ما زالت ضالعة في الحالة السورية، ولكل طرف من هذه الأطراف طموحه وخططه في اللعب السياسي ومصالحه التي يسعى بقوة إلى حمايتها وتأمينها من دون أيّ اعتبار للشعب السوري.

في الوقت الذي تعلن فيه أميركا انسحابها من سورية وتقليص وجودها إلى الحد الأدنى، وبعد رعايتها اتفاقاً بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وبعد إشراك سورية عضواً في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، ينبثق تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من جديد، ويطلق رسالةً صوتيةً تدعو أعضاءه إلى محاربة "النظام السوري الجديد" في أول رسالة منذ عامَين. وبحسب المتحدّث باسم الجماعة أبو حذيفة الأنصاري، على أعضاء التنظيم في سورية محاربة "النظام السوري الجديد، بحكومته العلمانية وجيشه الوطني"، و"جعله أولوية لهم" (علماً أن الحكومة السورية الحالية ليست "علمانية"، وهذه إحدى النقاط الخلافية لدى السوريين)، بعد أن كان آخر حديث له في يناير/ كانون الثاني 2024، ردّاً على الحرب التي شنّتها إسرائيل في قطاع غزّة بعد 7 أكتوبر (2023). في تسجيل بعنوان "واقتلوهم أينما وجدتموهم"، دعا المتعاطفين مع "داعش" إلى مهاجمة الجالية اليهودية حول العالم، وهذا أمر تُبقيه إسرائيل مثل "عنوان" بالخطّ العريض يجب أن يقرأه الإسرائيليون كل صباح.

تأكيداً لرسالته الصوتية، نفّذ "داعش" عمليات عدّة في سورية حديثاً، ما يمكن القول معه إنّ التنظيم لم يُقضَ عليه، ولا حتى أُضعِف، وكان أن أُعلنت هزيمته في العام 2017 في العراق بدعم من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، بعد أن سيطر في 2014 على مساحات واسعة في سورية والعراق، مرتكباً المجازر ومستعبداً النساء والفتيات جنسياً. أمّا في سورية، فقد حاربت "قسد"، بدعم من التحالف الدولي ذاته، تنظيم داعش حتى هزيمته بعد عامَين من هزيمته في العراق. لكنّ التنظيم الذي قيل إنّه لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في المناطق الصحراوية ويشنّ هجمات بين حين وآخر، ظهر بعد الانسحاب الأميركي بزخم كبير يتوعّد من خلال خطابه الجديد، مستهدفاً النظام السوري الحالي. وفي هذا التصريح ما يقلق الشعب السوري الذي لم يعد لديه الحدّ الأدنى من القدرة على احتمال حرب جديدة ونزيف جديد. وما يفاقم القلق والخوف أنه خلال الأسابيع الماضية نقل الجيش الأميركي أكثر من 5700 محتجز يُشتبه في انتمائهم إلى "داعش" من سورية إلى العراق لضمان مراقبتهم. كانت السجون التي احتُجزوا فيها تحت سيطرة "قسد" التي انسحبت من بعض المناطق بموجب الاتفاق بينها وبين الحكومة في دمشق، ما أثار مخاوف من ثغرات أمنية. وأجلت السلطات هذا الأسبوع مَن في مخيّم الهول إلى موقع آخر، بعد فرار آلاف من أقارب الجهاديين الأجانب، ذاب معظمهم في الفضاء السوري، وربّما بعضهم عبروا الحدود.

ما زالت سورية على صفيح ساخن، على الرغم من الدعم الأميركي، وعلى الرغم من الصورة التي تُقدَّم للسوريين الذين بغالبيتهم يطمحون لأن تبقى سورية موحّدة، ويرون أن الحكومة الحالية تستعيد سيطرتها على المناطق التي شكّلت تحدّياً كبيراً لها منذ وصولها إلى دمشق. فبعد الاتفاق مع "قسد" في الشمال الشرقي، الذي ما زال غامضاً في بعض زواياه، جرت أخيراً عملية تبادل محتجزين بين الحكومة ودروز السويداء برعاية أميركية ومواكبة الصليب الأحمر الدولي. لكن الوضع بالنسبة إلى السويداء ما زال مبهماً، والخلاف ما زال قائماً حول القضايا الأساسية التي تتعلّق أساساً بالمواطنة المتساوية التي يطالب بها سوريون كثيرون، مع الأخذ بالاعتبار الوضع الخاص لقضية السويداء، وللجنوب السوري، الذي تقضم إسرائيل مساحات منه.

الأمر في عهدة الرئيس ترامب الذي لا أحد يستطيع التكهّن بما يدور في رأسه، وربيبه نتنياهو، وأين يمكن أن تتوقّف خطوته في طريق المشروع الإسرائيل

أمّا في الساحل، فهناك مشكلات كبيرة، وقد اقتربت الذكرى السنوية للمجازر التي ارتُكبت بحقّ المدنيين فيه، بعد مقتل عشرات العناصر من قوات الأمن بسلاح مجموعات مسلّحة وقفت وراءها جهات تحاول السطو على الطائفة العلوية وزجّها في حرب ترفضها الغالبية الساحقة للطائفة، لكنّها تصرّ على مطالب أولها حمايتها من الهجوم الانتقامي الذي تتعرّض له منذ سقوط النظام، بين اعتداءات فردية ومجازر جماعية، واختطاف نساء أقرّت بحقيقته الأمم المتحدة، عدا عن احتجاز عدة آلاف من أبنائها من العسكريين الذين سلّموا سلاحهم واحتجزوا وما زالوا من دون محاكمة، كذلك تسريح أعداد كبيرة من العاملين في الدولة وإبقائهم من دون دخل في ظلّ ظروف معيشية قاسية.

حقيقةً، بات الشارع السوري في معظم المناطق تحت ضغط الوضع المعيشي الصعب، والوضع الأمني أيضاً، فالجرائم الجنائية ازدادت كثيراً في جميع المناطق، وازداد أيضاً خطاب الكراهية والتخوين، وبات تهديد "داعش" يقضّ مضاجع السوريين، هذا التهديد اليومي بأشكال شتى، من دون أن يكون هناك في الواقع ما يبشّر بانفراج في أيّ مجال من مجالات الضيق، عدا الجروح المفتوحة بسبب تأخّر العدالة الانتقالية، وتكرار المصالحات مع بعض الأشخاص الضالعين في دعم النظام السابق في مسيرته الإجرامية بحقّ الشعب، وانغلاق الأفق في ما يخصّ المفقودين والمُغيَّبين. هذا كلّه يزيد في الضغط على الشعب، ويزيد من تفعيل ألغام كامنة يمكن أن تشعل النيران في هشيم أرواح هذا الشعب الذي يزداد ضغط الحياة عليه يوماً بعد يوم.

"سورية لوين؟"، إنه السؤال الصعب. الأمر في عهدة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي لا أحد يستطيع التكهّن بما يدور في رأسه، وربيبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأين يمكن أن تتوقّف خطوته التالية في طريق مشروع إسرائيل في المنطقة.