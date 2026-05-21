الزراعة الذكية وإعادة تشكيل مستقبل الغذاء العالمي

ربما أكرّر دوماً أن فجوة سلة الغذاء العالمي لا تبدو كامنة في الحقول، بل تتجلّى في توجه العالم بثبات نحو عتبة تسعة مليارات إنسان بحلول عام 2050 مع تآكل القدرة الإنتاجية للأرض تحت ضغط بشري أو مناخي متصاعد، يغيّر المواسم ويربك الدورات الزراعية ويجعل من الاستقرار الغذائي هدفاً أصعب مما كان عليه في أي وقت مضى.

إذن، نحن أمام معادلة قاسية بطلب يتضخّم بسرعة وقدرة بيئية لا تواكب، بل تتراجع في بعض المناطق والأقاليم مدفوعة بعوامل عديدة، بعضها من صنع البشر. ولكن لا مجال للتأسّف على ما فات، بل العمل والاستعداد لما هو آت.

طبعاً، في قلب هذه المعادلة المركبة، لم تعد الزراعة كما استقرّت في الذاكرة التقليدية، فما كان ينظر إليه بوصفه قطاعاً مرتبطاً بالأرض والمواسم والعمل اليدوي، يتحوّل اليوم إلى مجال تقني عالي القيمة تُدار فيه المزارع كما تُدار الأنظمة المعقدة: بالبيانات وبالخوارزميات وبأنظمة ذكية تقيس وتحلل وتتوقع وتوجه القرار الزراعي قبل أن يحدُث الخطأ لا بعده.

الأرض نفسها لم تعد كافية، واليد العاملة لم تعد العنصر الحاسم، إذ إن ما يحدد الفارق الآن المعرفة المترجمة إلى تقنية، والتقارير والتجارب الدولية المتقاطعة سخية في هذا المجال، وتفيد بوضوح بأن اعتماد الزراعة الذكية يمكن أن يرفع الإنتاجية الزراعية بنسبة تصل إلى 25%، ويقلل من استهلاك المياه بنسبة 30%.

في جانب من العالم، تقدّمت دول وأُدمجت التكنولوجيا في صلب منظومتها الزراعية، فارتفعت إنتاجيّتها وقلت الأمراض الزراعية والأوبئة وتوسّعت قدرتها على التصدير، وأعادت تعريف أمنها الغذائي مشروعاً لحياة أو موت، لا مجرّد نشاط اقتصادي. وفي الجانب الآخر دولٌ لا تزال تعتمد على أنماط إنتاج تقليدية بقدرة محدودة على التكيّف وبنتائج تجعلها أكثر اعتماداً على الاستيراد في لحظات عدم الاستقرار العالمي.

في هذا السياق، لا يبدو العالم العربي خارج المعادلة، بل في قلبها، فالمنطقة ليست فقيرة بالفرص، بل غنية بها على نحو لافت، خصوصاً في قطاع الزراعة التقنية، لكن التحدّي الحقيقي ليس في توفر الإمكانات، بل في القدرة على تحويل هذه الإمكانات إلى مشاريع إنتاجية قابلة للاستمرار والتوسع وإعادة تشكيل كاملة لسلسلة الغذاء من لحظة الإنتاج الأولى في الحقل إلى النقل إلى التخزين إلى الوصول إلى السوق باعتبارها حلقة أصبحت قابلة للقياس والتحسين والتنبؤ.

لا يزيد هذا التحوّل الإنتاج فقط، بل يعيد ضبط كفاءة المنظومة كلها، ويقلل الهدر ويخفّف المخاطر ويوجِد أسواقاً جديدة لم تكن ممكنة سابقاً من خلال زيادة الإنتاجية والكفاءة والاستدامة البيئية وإدارة المخاطر المناخية وتوظيف التقنيات الحديثة.

ولكن هذه الثورة لا تعمل تلقائياً أو بالمحراث والبور، بل تحتاج إلى بنية رقمية قادرة على حملها وإلى مهارات بشرية تفهم أدواتها وإلى سياسات تدرك أن الزراعة لم تعد ملفّاً تقليدياً في وزارات محدودة التأثير، وانما أصبحت جزءاً من الأمن القومي بمعناه الإنساني الشمولي.

ومن هنا أكرر دوماً أن فجوة سلة الغذاء العالمي لا تبدو كامنة في الحقول، إذ تبرز الزراعة الذكية بوصفها التعبير الأكثر اكتمالاً لهذا التحوّل، فهي لا تتعامل مع الحقل باعتباره مساحة ثابتة، بل نظاماً حيّاً يتم رصده لحظة بلحظة، وتتخذ القرارات بناء على تحليل مستمر للبيئة الزراعية. وفي عالم يئن تحت وطأة التغير المناخي بسرعة، تصبح القدرة على التنبؤ جزءاً من القدرة على البقاء، أي إن ما يجري اليوم ليس تحسيناً تدريجياً في قطاع قائم، بل انتقال في طبيعة القطاع نفسه، فالزراعة لم ولن تكون في الهامش الاقتصادي، بل في الصدارة، ولكن بثوب مختلف هذه المرّة، ثوب تقني يعتمد على المعرفة أكثر مما يعتمد على المساحة وعلى البيانات أكثر مما يعتمد على الامتداد الجغرافي.

هنالك تجارب عديدة تشي بأن الدول التي سبقت في إدماج الذكاء الاصطناعي بالزراعة رفعت إنتاجها، وخفضت أسعارها، وعالجت أمراض نباتها، فأوجدت لنفسها موقعاً تفاوضياً مختلفاً في السوق العالمي، أي إن الغذاء هنا بات أداة تأثير اقتصادي واستراتيجي، وهذا ما يجعل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في هذا المجال ليست فجوة إنتاج فقط، بل فجوة قدرة على التأثير في مسارات التجارة العالمية نفسها.

وفي المقابل، الدول التي تتأخّر في هذا المسار لا تفقد فقط جزءاً من إنتاجها، بل تفقد أيضاً قدرتها على التفاوض حول شروط الغذاء وأسعاره وتدفقاته، ما يضعها في موقع أكثر هشاشة عند أي اضطراب عالمي. لذلك أكرّر دوماً أن فجوة سلة الغذاء العالمي لا تبدو كامنة في الحقول، فالزراعة الذكية ليست نقلة تقنية محايدة، بل جزء من إعادة تشكيل أوسع لموازين القوة الاقتصادية بين الدول، أي إنها ليست فقط فجوة في الغذاء، بل في كيفية فهم إنتاجه، وأن من يدرك هذا التحول مبكّراً لن يكتفي بإطعام سكانه، بل سيشارك في إعادة رسم خريطة القوة الاقتصادية والاكتفاء الذاتي في العالم المقبل.