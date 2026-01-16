الرياض وأبوظبي: قراءة في الموقف الإسرائيلي

لم يكن تصدّع العلاقات السعودية ـ الإماراتية حدثاً طارئاً أو ناتجاً عن خلافاتٍ تكتيكيةٍ عابرة، بل يعكس، وفق قراءة إسرائيلية متزايدة في السنوات الماضية، تحوّلاً بنيوياً في منظومة الأمن الخليجي، وإعادة تعريف للأدوار الإقليمية لكلٍّ من الرياض وأبوظبي. وهو تحوّلٌ تجلّى في ساحاتٍ مختلفةٍ في اليمن وليبيا والسودان، ويمتدّ إلى البحر الأحمر والقرن الأفريقي. لا يقرأ الإسرائيليون ما يحدُث باعتباره شأناً داخلياً سعودياً أو إماراتياً، بل عاملاً مؤثّراً في البيئة الإسرائيلية الاستراتيجية الأوسع، وفي حسابات التطبيع، وأمن الملاحة، وتوازنات القوة الإقليمية، ومدى قدرة المخططات الإسرائيلية على الهيمنة على المنطقة والنجاح.

ترصد تحليلات إسرائيلية تعود إلى أغسطس/ آب 2023 التوتّرات المبكّرة في العلاقات السعودية - الإماراتية، وتردّها إلى اعتبارات كثيرة؛ يتعلّق بعضها بالهيبة والمكانة على الصعيدَين الإقليمي والدولي، وتحوّل أبوظبي "شوكة في خاصرة الرياض"، التي طالما اعتبرت نفسها القوة المؤثّرة في جيرانها. أما حالياً فترى الإمارات نفسها مساوية لجارتها الأكبر، بل ومتفوّقة عليها في بعض المجالات، حسب كبير الباحثين في معهد دراسات الأمن القومي يوئيل جوزانسكي. وتشير مقالة أخرى لجوزانسكي بعنوان "الرياض وأبوظبي: التنافس الحادّ يصل إلى عتبة إسرائيل"، نشرها المعهد نفسه (31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي)، إلى أن أصل الخلافات بين الطرفَين لا يخصّ ملفّاً بعينه، بل يعود إلى اختلاف رؤى كل دولة إلى دورها الإقليمي: السعودية بوصفها مركز ثقل تقليديّاً يسعى إلى إعادة إنتاج نظام إقليمي مستقر تقوده الدولة، والإمارات باعتبارها فاعلاً شبكياً مرناً يعتمد على النفوذ غير المباشر، والموانئ، والمليشيات، والعلاقات الأمنية العابرة للحدود.

من هذا المنطلق، ترى إحدى القراءات الإسرائيلية أن التحرّكات السعودية أخيراً، سواء في اليمن، أو في مقاربتها المتشدّدة تجاه الأذرع الإماراتية في ليبيا والسودان، هي محاولة لاستعادة السيطرة على المجال الحيوي الإقليمي، وتقليص أدوار تنافسية باتت، من وجهة نظر الرياض، تقوّض فكرة "القيادة" السعودية، أكثر ممّا تعزّز الأمن الجماعي لدول الخليج. وعلى هذا الأساس، تصبح إسرائيل أمام اختبار معقّد، بحسب تقدير جوزانسكي، خصوصاً أن علاقتها مع الإمارات استراتيجية بامتياز؛ وهي علاقة تتجلّى أيضاً في قطاع غزّة، حيث تعتبر إسرائيل الإمارات اللاعب العربي الأكثر نشاطاً، وصاحب الرؤية المتطابقة مع الرؤية الإسرائيلية، والشريك الأساس في معظم أهداف إسرائيل هناك. لكن إسرائيل، في المقابل، تريد إبقاء الباب مفتوحاً أمام السعوديين، لأن تفضيل أبوظبي، ولو ضمنياً، من شأنه الإضرار بمرونة إسرائيل الاستراتيجية، ولن يفيد العلاقات التي تسعى إلى تطويرها مع السعودية؛ ما يعني أن تتجنّب تل أبيب الانحياز في هذا التنافس من أجل الحفاظ على علاقاتها مع كلا البلدَين. وربما لهذا السبب لم يتطرّق المسؤولون الإسرائيليون إلى الأحداث التي جرت في اليمن الأيام الماضية.

غير أن هذه القراءة المؤسّسية لا تمثّل إجماعاً داخل إسرائيل، إذ تبرُز، في المقابل، مقاربات إسرائيلية أخرى أكثر أيديولوجية تنظر إلى التغيّرات الجارية في السياسة السعودية من زاوية مغايرة. في هذا السياق، تحدّث الوزير الإسرائيلي السابق في الحكومات التي شكّلها حزب العمل، إفرايم سنيه، في مقالة نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية (4 يناير/ كانون الثاني الجاري)، عن ضرورة ألا تبقى إسرائيل غير مبالية بالتغيير الناشئ في الرياض، وأن عليها تعزيز التنسيق مع مصر والأردن، ومع الإمارات بشكل أكبر، من أجل تشكيل تحالف إقليمي قوي ومعتدل. وينطلق سنيه من فرضية مفادها أن السعودية اتخذت قراراً بالنأي عن الدول العربية المعتدلة في المنطقة، والاقتراب من النظامين التركي والقطري، أو الحركات السياسية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين؛ وهو تحوّل ينذر بتغيير خطير في موازين القوى الإقليمية، وميل ميزان المنطقة نحو التطرّف الإسلامي، حسب لفظ الكاتب. علاوة على ذلك، فمن المُتوقَّع أن يدفع ابتعاد السعودية عن محور الاعتدال إلى صعوبة تحقيق تطبيع شامل مع الرياض. وبالتالي، قد تتردّد الدول العربية التي لم تنضمّ بعد إلى اتفاق أبراهام في الانضمام إليه.

وعلى المستوى الميداني، ينظر الإسرائيليون إلى ما يحدث في الساحة اليمنية وقرار السعودية تقليص النفوذ الإماراتي باعتباره نقطة انعطاف. فبينما دعمت أبوظبي المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يطمح إلى إقامة دولة في جنوب اليمن، ورأت في السيطرة على الموانئ والسواحل، من عدن إلى المخا وسقطرى، ركيزة أساسية لاستراتيجيتها البحرية الممتدّة، سعت الرياض إلى الحفاظ على دولة موحّدة ومستقرّة، ورأت أن التمدّد الإماراتي يخلق واقعاً ميدانياً لا يخدم أهدافها الأمنية أو السياسية، بل يفتح المجال أمام ترتيبات موازية من شأنها إضعاف مركز القرار السعودي.

تتابع إسرائيل هذه التحولات بدقة، لأنها تعتبر أي تغيير في موازين القوى في السواحل اليمنية ينعكس مباشرة على أمن البحر الأحمر، الذي أصبح في السنوات الأخيرة أحد أكثر المسارح حساسية للأمن القومي الإسرائيلي. ولم يعد مجرّد ممرّ ملاحي ثانوي، بل تحوّل إلى فضاء استراتيجي مركزي، بفعل تداخل تهديدات الحوثيين والتنافس الإقليمي والدولي. في هذا الإطار، يمكن القول إن إسرائيل تنظر إلى تصدّع العلاقات بين السعودية والإمارات نتيجة التنافس في اليمن وعلى النفوذ البحري بدرجة من القلق؛ إذ تمثّل الإمارات أحد أهم المداخل التي استخدمتها إسرائيل لبناء حضورها في هذه الساحات، سواء عبر التعاون الاستخباري، أو من خلال البنى التحتية الأمنية التي أنشأتها أبوظبي، وهو ما يجعل أي تراجع في النفوذ الإماراتي عاملاً مقلقاً لتل أبيب، بوصفه إرباكاً لقنوات نفوذ قائمة. مع الوضع في الاعتبار أن ذلك لن يحول بالطبع دون أن تقدّم إسرائيل نفسها فاعلاً ضرورياً في أمن الملاحة في البحر الأحمر، وهي ترسّخ لذلك عبر التعاون الاستخباري أو الانخراط غير المباشر مع دول أو كيانات انفصالية تطلّ على هذا الممرّ الحيوي.

يظهر هذا المنطق بصورة أوضح عند الانتقال إلى القرن الأفريقي، حيث تتكثّف الأدوار الإماراتية بوصفها حلقة وصل مركزية في الحضور الإسرائيلي غير المباشر. وتظهر التحليلات الإسرائيلية أن قرار اعتراف تل أبيب بأرض الصومال، الذي أثار جدلاً واسعاً في المنطقة، هو جزء من رؤية استراتيجية أوسع ترى أن أرض الصومال تمثّل "منصّة أمامية لإسرائيل" لمراقبة حركة الملاحة قرب باب المندب، ومتابعة تهديدات الحوثيين في اليمن، فضلاً عمّا توفّره من ميزة عملياتية واستخبارية محتملة ضدّهم. وهي خطوة تستفيد فيها إسرائيل بوضوح من تنسيقها مع الإمارات التي تدير قاعدة عسكرية في مدينة بربرة الساحلية على خليج عدن، وهي الدولة العربية الوحيدة التي اعترفت بأرض الصومال خروجاً عن الإجماع العربي، لتلتقي مصالحها ومصالح إسرائيل في هذه المنطقة. وحسب كبير الباحثين في معهد العلاقات الإسرائيلية الأفريقية، أشير لوبوتسكي، يفيد القرب الجغرافي لهذه الأرض من اليمن إسرائيل، لأنه "يسهّل عليها اعتراض المسيّرات التي يطلقها الحوثيون، والتصدّي لأي أنشطة بحرية معادية، فضلاً عن المكسب الكبير الذي ستحققه في مجالي الأمن والاستخبارات". ويضيف لوبوتسكي أن الانخراط الإماراتي في هذه المنطقة "في جنوب اليمن وإريتريا وأرض الصومال، وحتى في السودان، يدعم وجود محور موالٍ للغرب، ومناهض لإيران والإسلاميين".

ما قاله لوبوتسكي يعني ترجيح انضمام إسرائيل إلى الإمارات في تأسيس قاعدة عسكرية مكافأة لها على الاعتراف بـ"جمهورية أرض الصومال"، وهو ما يمثّل خطراً للأمن القومي العربي عموماً، ولأمن الدول العربية المطلة على البحر الأحمر بشكل أدق، خصوصاً في ظلّ تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي المُعلَنة بشأن رؤية إسرائيل الإقليمية طويلة الأمد للمنطقة، وخطواتها الفعلية في الدول الهشّة ومناطق النزاع في العالم العربي، في سورية والسودان واليمن والقرن الأفريقي. وهي تحرّكات من شأنها تهميش مراكز القوى العربية التقليدية، لأن حالة التشرذم غير المنضبط التي تستفيد منها إسرائيل والإمارات قد تعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية التي تحيط بالسعودية في نهاية المطاف.

وفي المحصلة، ترجّح إسرائيل أن ما تقوم به السعودية من إعادة استكشاف إمكانية الانخراط مع جهات فاعلة كانت تُعدّ تقليدياً معادية للمصالح الإسرائيلية والإماراتية لا يمثّل إعادة تنظيم أيديولوجي بقدر ما يعكس شكلاً من أشكال التحوّط الاستراتيجي. لكنّها، مع ذلك، تتعامل مع تصدّع العلاقات السعودية - الإماراتية باعتباره حالة سيولة إقليمية تحمل مخاطر أكثر ممّا تحمل فرصاً؛ لأنها تفتح الباب أمام بيئة إقليمية أقل قابلية للضبط، وأكثر عرضة للاصطفاف، وهو ما يثير قلق المؤسّسات الأمنية الإسرائيلية التي تفضّل العمل ضمن فضاء إقليمي قابل للإدارة، وبيئة متفكّكة، وشركاء يمكن التنبؤ بسلوكهم.