الرياضة والعنصرية ومارين لوبان

انقسم الرأي العام في فرنسا بشأن النتائج التي حقّقها منتخب كرة القدم الذي مثّل البلد في مونديال 2026. وبينما عدّها بعضهم تعكس مستوى الفريق الفعلي، رأى قطاع آخر أنّها تعود إلى ضعف الروح المعنوية لدى اللاعبين، على خلفية نقاش سبق انطلاق الحدث الكروي الكبير في وسائل الإعلام ومنصّات التواصل حول تركيبة المنتخب الذي تشكّل في غالبيته العظمى من لاعبين يتحدرون من أصول مهاجرة أفريقية. وقد أبدت أوساط في اليمين المتطرّف عدم رضاها عن ذلك، معتبرةً أنّ الفريق لا يمثّل فرنسا، بل قارّة أفريقيا، وهذا ليس جديداً، إذ سبق للزعيم المؤسّس لحزب الجبهة الوطنية، العنصري جان ماري لوبان، أن سخر من الفريق، ووصف لاعبيه بأنّهم لا يحفظون حتّى كلمات النشيد الوطني الفرنسي.

العنصرية في فرنسا أقدم من هذا المونديال، لكن الحدث الكروي يعيد طرحها بقوّة من عدّة زوايا تتعلّق بالهُويّة والاندماج والهجرة، فبات الفريق منذ عدة سنوات جزءاً من الصراع السياسي والثقافي على الهُويّة، ففي 1998، حينما فازت فرنسا بكأس العالم، رُفع شعار "أسود، أبيض، عربي" رمزاً للوحدة الوطنية والتعدّدية العرقية، وحينما خسر في مونديال عام 2022 في قطر أمام الأرجنتين استغلّ اليمين المتطرّف الفرصة لطرح أفكاره العنصرية التي تعتبر النتائج حصيلة تحوّلات سياسية وديموغرافية وثقافية، وتنطلق منها لتشكّك في فرنسية بعض اللاعبين.

لقد تحوّلت الرياضة إلى انعكاس للسياسة، وفي الضفّة الأخرى، يرى اليسار الفرنسي أنّ تركيبة الفريق تعبير عن نجاح المجتمع المتعدّد، ودليل على فرنسا المتعدّدة الأعراق والثقافات. وفي الحالَين هناك إجماع على أنّ العنصرية كانت أحد العوامل المؤثّرة في سوء أداء الفريق في مباراته التي تعرّض فيها لهزيمة ساحقة أمام إنكلترا، من حيث انعكاسها على الحالة النفسية لبعض اللاعبين، بسبب الضغط الإعلامي والتنمّر والهجمات الشخصية، وذلك كلّه أضرّ بالتركيز، والثقة في النفس، واتخاذ القرار، وخصوصاً بسبب الانتقادات الموجّهة إلى هداف الفريق كيليان مبابي بسبب مواقفه السياسية التي دعا فيها إلى التصويت ضدّ التطرّف، وعدم التصويت لمارين لوبان. فالرياضة ليست نشاطاً بدنياً ومهاراتٍ ومواهبَ فرديةً فقط، بل تلعب الحالة النفسية للاعب دوراً كبيراً، وحينما يشعر بأنّه يتعرّض للتشكيك في انتمائه وأصوله، قد يتأثّر أداؤه.

وفي وقتٍ يُستغلّ فيه الحدث سياسياً، تشهد فرنسا حملة تجييش سياسي كبيرة، وتحضيرات تجري على قدم وساق لإيصال مرشّحة اليمين المتطرّف، زعيمة حزب التجمع الوطني مارين لوبان، إلى الإليزيه في الانتخابات الرئاسية في إبريل/ نيسان المقبل. ومن المؤكّد أنّها ستستفيد من الجدل حول الهُويّة الوطنية والهجرة، وقد وفّرت لها خسارة الفريق المتعدّد الأعراق مادّةً دعائيةً تتوافق مع خطابها العنصري، لكن من الصعب التنبّؤ بأنّها سترفع أسهمها الانتخابية، لكنّها تغطّي على النقاش بشـأن أهليتها الأخلاقية للترشّح للانتخابات الرئاسية، على الرغم من أنّ الحكم القضائي دانها باختلاسها أموالاً أوروبية لتمويل حزبها، لكنّه سمح لها بخوض الانتخابات الرئاسية.

العنصرية في فرنسا أحد الأمراض المستعصية على العلاج، على الرغم من التطوّر الاجتماعي الكبير الذي حقّقه هذا البلد على مستوى التمازج بين مكوّناته الأصلية، وتلك القادمة من أصول غير فرنسية، وخصوصاً الهجرة. وقد شهدت الظاهرة في العقود الأربعة الماضية نموّاً متسارعاً، وتحوّلت من تيّار سياسي هامشي ينتشر في نطاق ضيّق إلى حركات وأحزاب ومؤسّسات إعلامية ورأي عام، ترفع لواء ترحيل الأجانب، وبات لها، بفضل برامجها المعادية للأجانب، حضور وازن في البرلمان، وبلغت مرشَّحتها الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية مرّتَين في 2017 و2022.