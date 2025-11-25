الرقابة على فلسطين... الحرية الأكاديمية امتيازاً سياسياً في فرنسا

تتصاعد الهجمات على حرية التعبير والبحث الأكاديمي في فرنسا كلّما ارتبط الأمر بفلسطين، حتى باتت الظاهرة جزءاً من مشهد يتّسع يوماً بعد يوم، بما في ذلك ما حدث أخيراً، حين ألغى مدير "كوليج دو فرانس"، توما رومير، مؤتمراً دولياً بعنوان "فلسطين وأوروبا: ثقل الماضي والديناميات المعاصرة"، والذي أشرف عليه المؤرّخ الفرنسي هنري لورنس بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات في باريس، كان سيجمع شخصيات أكاديمية مرموقة، إلى جانب المُقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز، ووزير الخارجية الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان. لم يشفع هذا المستوى العلمي للمؤتمر، إذ انطلقت حملة منظّمة ضدّه، قادتها صحيفة لو بوان اليمينية، ورابطة مكافحة العنصرية ومعاداة السامية المؤيّدة لإسرائيل، قبل أن تتكفّل الشبكات الرقمية التابعة لليمين المتطرّف بإثارة موجة تشهير واسعة ضدّ المؤتمر. وقد روّجت هذه الحملة، من دون أيّ دليل، اتهامات تصوّر الحدث "تجمّعاً مؤيّداً لحركة حماس"، و"حزبياً" و"نشطوياً"، لا لقاء أكاديمياً يضمّ خبراء مرموقين.

الحرية الأكاديمية في جوهرها ثمرة تاريخ معقّد من المفاوضات والتوازنات وعلاقات القوة التي تحكم الحقل الأكاديمي محلياً ودولياً

وازداد المشهد خطورة حين كشفت صحيفة بلاست شبكةً أكاديميةً منظّمةً تُدعى "شبكة الأبحاث حول العنصرية ومعاداة السامية"، قريبةً أيديولوجياً من اليمين المتطرّف، تعمل خلف الستار للتأثير في قرارات المؤسّسات الجامعية والضغط على القيّمين عليها. وقد لعبت هذه الشبكة دوراً مباشراً في الدفع نحو إلغاء مؤتمر "كوليج دو فرانس". ثمّ جاء تدخّل وزير التعليم العالي، فيليب باتيست، ليضفي الشرعية على الحملة المُغرِضة، بعدما أعاد تدوير الاتهامات نفسها ووجّه ضغوطاً مباشرة نحو إدارة المؤسّسة، متذرّعاً بضرورة "حماية الرصانة العلمية"، في تناقضٍ صارخٍ مع الدور المنوط بوزارته، أي حماية الحرية الأكاديمية. وكثيراً ما تُستدعى شعارات "الحياد" و"التوازن" و"الأمن" لتبرير حملات إسكات تقودها قوى اليمين المتطرّف وتحظى بدعم حكومي وإعلامي.

لم يمرّ الأمرُ بصمت، فقد وقّع أكثر من 2500 باحث وأستاذ وطالب عريضة تطالب باستقالة الوزير، معتبرين ما حدث يمثّل "محاولةً ممنهجةً لمنع البحث العلمي حول إسرائيل وفلسطين"، متى خالف هذا البحث الرواية الرسمية التي يدعمها المؤيّدون للسياسات الإسرائيلية. كما عبّر أساتذة من "كوليج دو فرانس" عن استنكارهم ما وصفوه بـ"الاستسلام"، معتبرين، عبر مقال رأي نشرته صحيفة لوموند، أنه يفتح الباب أمام "سابقة خطيرة" تهدّد إمكان النقاش العلمي في أيّ قضية اجتماعية، ما إن تصبح مادةً للابتزاز وتدخّلاتٍ سياسيةٍ أو حزبيةٍ أو إعلاميةٍ تهدف إلى حظرها أو منعها.

لا يمكن النظر إلى هذه الواقعة حدثاً منفصلاً؛ فهي جزء من سياق أوسع من الرقابة وقمع الدراسات المتعلّقة بفلسطين، وهي ظاهرة اشتدّت بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر (2023). إذ جرى إلغاء فعاليات أكاديمية، والتشكيك في مشروعية أبحاث علمية، وتوجيه اتهامات خطيرة من "معاداة السامية" إلى "تمجيد الإرهاب" إلى باحثين متخصّصين في شؤون الشرق الأوسط. ويعكس هذا الهجوم على الأصوات التي تنتقد الدعم الفرنسي غير المشروط لإسرائيل توجّهاً أعمّ نحو تقليص مساحة الحرية الأكاديمية. وليست هذه الظاهرة جديدة ولا مقتصرة على فلسطين. ففي عام 2016، شنّ وزير التعليم العالي آنذاك، جان ميشيل بلانكيه، حملةً مشابهةً ضدّ باحثين بدعوى "الإسلامويسارية"، في خلط متعمّد بين "التفكير النقدي" و"الإرهاب" و"الإسلام".

في رسالة تضامنية دعماً للباحثين المُستهدَفين، استخدم الموقّعون عليها مصطلح "الاستبداد الأكاديمي" لوصف هجوم الحكومة على الحرية الأكاديمية، وهو وصفٌ يبدو أكثر دقّةً اليوم

وفي رسالة تضامنية دعماً للباحثين المُستهدَفين، استخدم الموقّعون مصطلح "الاستبداد الأكاديمي" لوصف هجوم الحكومة على الحرية الأكاديمية، وهو وصفٌ يبدو أكثر دقّةً اليوم في ظلّ ما تشهده فرنسا. كما يظهر من إلغاء مؤتمر "كوليج دو فرانس"، فقد أصبح من المألوف استهداف بعض مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية أو التشكيك فيها سياسياً، مثل دراسات الجندر والعرق والدراسات ما بعد الاستعمارية والدراسات التفكيكية، أو نزع السلطة السياسية الشرعية عنها وعن العاملين فيها. وتُستخدم مصطلحات مثل "ثقافة الإلغاء" و"الصوابية السياسية" و"النزعة الأهلوية" من أصحاب النفوذ لقمع أي مساءلة للنظام الاجتماعي والسياسي السائد، وتصوير الأعمال المناهضة للعنصرية والاستعمارية باعتبارها دعواتٍ انقسامية أو مناوئة "للجمهورية". وتكشف هذه الهجمات على الحرية الأكاديمية رغبةً في تعزيز السيطرة على إنتاج المعرفة والبحث في فرنسا، إلى جانب مناخ سياسي آخذ في التشدّد. ورغم أن هذه الهجمات تتقاطع مع صعود النزعات السلطوية عالمياً، فإن تجلّياتها تختلف بحسب السياق الوطني.

الحرية الأكاديمية، أي حقّ الأكاديميين في التعبير عن أفكارهم بلا خوف من الرقابة أو العقاب المؤسّسي، ليست حقّاً مطلقاً أو امتيازاً مقدّساً، بل هي في جوهرها ثمرة تاريخ معقّد من المفاوضات والتوازنات وعلاقات القوة التي تحكم الحقل الأكاديمي محلياً ودولياً. إذا تجاوزنا المشهد السياسي والأيديولوجي المأزوم في فرنسا اليوم، نرى أن البيئة المؤسّسية التي نتجت عن تزاوج إصلاحات نيوليبرالية في التعليم مع الميل السلطوي المتزايد لدى الدولة قد أعادت تشكيل العمل الأكاديمي وأضعفت الحريات الأكاديمية. فعلى خلاف النموذج الأميركي الذي يعدّ الحرية الأكاديمية امتداداً طبيعياً لحرّية التعبير، تُعامل هذه الحرية في فرنسا، لا حقّاً مطلقاً، بل امتياز مهني يُمنح للأكاديميين، وإن حظيت بحماية دستورية تضمن استقلال التدريس والبحث.

لقد ترسّخ هذا الامتياز تاريخياً داخل منظومة جامعية مركزية، يتمتّع فيها الأساتذة بصفتهم موظفين من النُّخبة، يُعيَّنون مدى الحياة بحقوق وضعية تضمن استقلاليتهم، إلا أن هذا النموذج حمل دائماً تناقضاً جوهرياً: إذ تحمي الدولة الحرية الأكاديمية بيد، وتقيّدها باليد الأخرى عبر شروطها وأولوياتها. فالمنظومة نفسها التي تحمي الباحثين تمنح السياسيين سلطة تحديد أجندات البحث والتنقل المهني، وتتدخّل كلّما تعارض العمل الأكاديمي مع توجّهات الدولة.

منذ تسعينيّات القرن الماضي، جاءت الإصلاحات النيوليبرالية لتزيد الضغط على الحرية الأكاديمية وتزيد من حدّة هذا التناقض. فالقوانين مثل قانون "استقلال الجامعات" لعام 2007، وقانون "التخطيط والبحث" لعام 2020، التي ادّعت منح الجامعات مزيداً من الاستقلال، أسفرت عملياً عن تعزيز الإدارة المركزية، وإضعاف الحوكمة الجامعية القائمة على قيادة الأساتذة، وزيادة هشاشة الظروف التي يعمل فيها الباحثون، وربطت البحث بمعايير السوق والمنافسة.

وقد مكّنت هذه الإصلاحات الحكومة من التدخّل المباشر في إنتاج المعرفة، سواء عبر قمع بعض المجالات، أو الحدّ من التمويل، أو الضغط على القيادات الجامعية. وهكذا باتت الحرّية الأكاديمية في فرنسا أقرب إلى امتياز مشروط، يُمنح أو يُسحب وفق مدى الانسجام مع المزاج السياسي والتراتبية المؤسّسية والبنى الاجتماعية الأوسع.

لا يمكن فهم صعود الفاشية الجديدة في الغرب من دون التوقّف عند ارتباطها الوثيق بالعنف الاستعماري والإمبريالي. ورغم كثرة الأصوات التي تدعو إلى التنبّه من النزعات الفاشية، تكشف ممارسات قمع النشاط المؤيد لفلسطين تهافت هذه التحذيرات القادمة من الأوساط الليبرالية. فمنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شهدت الجامعات الفرنسية تصعيداً غير مسبوق في قمع الدراسات والنشاطات المتعلّقة بفلسطين. أُلغيت مؤتمرات، وقُمعت تحرّكات طلابية، وتعرّض أكاديميون لاتهامات بمعاداة السامية وبـ"الإسلامويسارية" و"تمجيد الإرهاب"، كما تعرّض رؤساء الجامعات لضغوط حكومية لفرض رقابة صارمة على أيّ تعبير معارض داخل الحرم الجامعي.

كشف القضية الفلسطينية البنية العميقة للنظام الأكاديمي في ظلّ النيوليبرالية السلطوية

واتخذ القمع أشكالاً أخرى شتى، من اعتقالات، ورقابة استباقية، ومراقبة تحرّكات الطلبة والأساتذة، واستهداف كل من عبّر عن تضامن مع الفلسطينيين أو قدّم دراساتٍ نقديةً لسياسات إسرائيل. ولا تقتصر المسألة على السياسات الدولية، بل تعكس بوضوح حجم تأثير الإرث الاستعماري والتراتبية العنصرية في تشكيل حدود الحرية الأكاديمية. فالفئات المُهمَّشة (خصوصاً العرب والمسلمين) تُقدَّم "طوابيرَ خامسةً"، ويُصوَّر أيُّ نقد للحرب الإسرائيلية الإبادية "تهديداً للنظام العام" أو "الوحدة الوطنية"، إذ تُصوَّر فلسطين قضيةً تخصّ حصراً "الفئات العربية أو الإسلامية". وما إن تكون فلسطين موضوع النقاش، حتى تتراجع الجامعات التي ترفع شعار الحرية الأكاديمية عن مبادئها، ما يكشف الطابع المشروط للحرية الأكاديمية وخضوعها للتنظيم السياسي.

تزعم الدولة أنها تدافع عن الجامعات ضدّ "التهديدات الأيديولوجية"، لكنّها في الواقع الفاعل الرئيس في تضييق الحريات وإعادة تشكيل قواعد اللعبة، خصوصاً حين يتعلّق الأمر بفلسطين. فكثيراً ما يختفي القمع وراء خطاب "الحياد"، وتُبرّر إسكات الأصوات النقدية بذريعة "حماية النظام العام".

وبهذا المعنى، تكشف القضية الفلسطينية البنية العميقة للنظام الأكاديمي في ظلّ النيوليبرالية السلطوية، إذ تُستدعى الحرّية الأكاديمية انتقائياً للحفاظ على السرديات السائدة، فيما يُهمّش البحث النقدي. إذن، يتطلّب الدفاع الحقيقي عن الحرية الأكاديمية أكثر من التمسّك بها مبدأً نظرياً، بل يقتضي مواجهة القوى السياسية والاقتصادية والاستعمارية التي تحدّد من يحقّ له الكلام، وما الذي يُمكن بحثه، وأيّ نضالات يُعترَف بها داخل الجامعة.