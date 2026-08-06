الرفيق بيدرو سانشيز

كان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، من أوائل الزعماء الأجانب الذين حاولوا دخول قطاع غزّة بعد العدوان الإسرائيلي الوحشي، في أكتوبر/ تشرين الأوّل 2023. أُغلق معبَر رفح في وجه الرجل الذي وصل إليه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام برفقة نظيره البلجيكي، كما أُغلق في وجه الأمين العام للأمم المتحدة، فعلى المذبحة أن تتوحّش أكثر، وأن تصبح إبادة لا مجرّد مقتلة دامية، وعلى العالم ألّا يرى، وإذا حاول فلنفقأ عينيه.

لكنّ الزعيم الإسباني القادم من اليسار، من منطق أولوية الأخلاقي على السياسي والذرائعي، ألقى آنذاك ما يمكن عدّه مرافعة أخلاقية هي الأرفع أوروبياً في مقاربة المذبحة. فليس المطلوب وقف قتل المدنيين وحسب، ولا حتّى حلّ "أزمة غزّة"، بل تفكيك الصراع نفسه بحلٍّ شاملٍ لا يتحقّق إلا باعتراف العالم، بما في ذلك إسرائيل نفسها، بالدولة الفلسطينية. ثمّة قتل عشوائي هناك في غزّة، على مرأى من سانشيز، وإدانته ليست واجباً سياسياً أو أيديولوجياً، بل واجب أخلاقي في المقام الأول.

كيف سنوقف هذا؟ تساءل الرجل قبل أن يجيب بأنّ بلاده لا تملك قنابل نووية، ولا حاملات طائرات لإجبار إسرائيل على وقف المجزرة، لكنّ ذلك لا يعني أن نتوقّف عن المحاولة. ما تستطيعه بلاده فعلته بلا تردّد في وقت لاحق، فأغلقت موانئها ومجالها الجوّي أمام أي وسيلة تنقل الأسلحة إلى إسرائيل، على أمل أن يساهم هذا في وقف الإبادة، وقد كان أوّل مسؤول غربي على الإطلاق يصف ما يجري في غزّة بأنّه كذلك.

بدا، على نحو ما، أنّ غزّة هي قضية سانشيز الكُبرى، ما جعله هدفاً معلناً لإسرائيل، وثمّة من لا يريد أن يعترف بذلك، ولاحقاً لواشنطن على خلفية موقفه من الحرب على إيران، فالقول باستهدافه يعني غلبة ذهنية "نظرية المؤامرة" على القائلين به، بحسب "متنوّرينا" العرب، كأنّ السياسة عمل تطهّري لا مؤامرة فيه، وكأنّ خطط الدول للهيمنة والشيطنة والإقصاء والإضرار بأعدائها ليست من أعمال التآمر، وإلّا ماذا تفعل الأجهزة السرّية لهذه الدول غير نثر الزهور على أكفان معارضيها، ومواساة أرامل ضحاياها بعيون دامعة، والتقاط الصور معهنّ في وداع أولئك الضحايا؟ وأغلبهم قُتل ولم يمت في حوادث سير أو أزمات قلبية مفاجئة أو بعد تناول العشاء في أحد المطاعم.

ثم ماذا تفعل شركات العلاقات العامّة في نيويورك وواشنطن التي يلجأ إليها رؤساءٌ "ديمقراطيون" لإعادة إنتاج صورتهم في العالم بعدّهم رؤساءَ جمعيات خيرية ومتبرّعين لمكافحة السرطان، ومعارضين لسرقة لوحات بيكاسو وموديلياني من المتاحف؟

ثمّة مؤامرات حقيقية وقذرة في هذا العالم، وثمّة تهديدات باللجوء إلى أساليب العالم السفلي والشوارع الخلفية في المدن، مثل الابتزاز والتهديد بالقتل، ونشر صور العشيقات والشيكات وسواها، وعلى أحدهم أن يُقنع "عقلانيينا" بذلك. هل تتذكّرون المحكمة الجنائية الدولية؟ كان العالم، آنذاك، يتساءل عن تلكّؤ المدّعي العام للمحكمة كريم خان في الشروع بتحقيقات في جرائم الحرب المرتكَبة في غزّة. نشرت "الغارديان" البريطانية تقريراً لافتاً في مايو/ أيّار 2024، كشف مؤامرة سرّية دؤوبة جرت على مراحل لجهاز الموساد الإسرائيلي لترويع المدّعية العامة السابقة للمحكمة، فاتو بنسودا، لمنعها من التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية. اشترك في المؤامرة حينها رئيس الموساد نفسه، يوسي كوهين، الذي حاول "تجنيد" بنسودا، وبعد تعذّر تجنيدها، لجأ إلى ترويعها وابتزازها بصور أفراد عائلتها وتسجيلات سرّية لزوجها. وبحسب "الغارديان"، كوهين هدّد بنسودا في اجتماعه السرّي معها، مطالباً إيّاها بمساعدة إسرائيل، وعدم التورّط "في أشياء" من شأنها أن تعرّض سلامتها وسلامة أسرتها للخطر.

هذا قليل من كثير، ونحتاج إلى سنوات وصحافة استقصائية جريئة، إن لم نقل انتحارية، لنعرف بعض المؤامرات التي تُحاك في هذا العالم، ليأتي بعض مثقّفينا ليرهبونا بتهمة تبنّي نظرية المؤامرة إذا فكّر واحدنا في أن ما يحدث لرئيس الوزراء الإسباني الشجاع، بيدرو سانشيز، جزء من مؤامرة ضدّه للانتقام منه وإعدامه سياسياً، أو على الأقلّ لعزله وشيطنته، لمواقفه المشرّفة تجاه قضايا كثيرة، وبعضها قضايانا بالمناسبة، وهي بالطبع قضايا أصحاب العقل لا النقل من مثقّفينا الذين إذا رأوا مناصراً لنا رموه بالحجارة. لا لشيء إلا لإثبات نزاهتهم (!)، وهي هنا انحيازات غبيّة ومجّانية لأعدائهم لو كانوا يعلمون.