الرئيس الأرجنتيني.. قصة حب معلن

لم يتزوّج الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي (55 عاماً)، ربما بسبب طفولته المضطربة مع أبويه اللذين قاطعهما سنواتٍ طويلة في شبابه، لكن عدم زواجه لا يعني أنه لا يُحب.

وفي سيرته ارتباطه العاطفي الوثيق بشقيقته الصغرى، كارينا، وهي سيدةٌ شقراء لا تكاد تفارقه منذ مراهقته، إضافة إلى "غراميات مرحة" لم تعمّر طويلاً مع ممثلةٍ تدعى فاطمة فلوريس، وهي أكثر جمالاً من كارينا، ومغنية تدعى دانييلا موري، وهي أكبر منه في السن، وشقراء أيضاً ومنفوخة الشفاه دائماً، لأسبابٍ ذات صلة بالهَوَس المعاصر بعمليات التجميل، لا بالجمال نفسه.

ثمة حبٌّ آخر، قوي، يربط ميلي ذا السوالف العريضة، برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهذا وإن كان مُستهجناً إلا أنه مُتفَهَّم لأسبابٍ كثيرة، بعضُها بالغ التعقيد وذو صلةٍ ربما بسيكولوجيا الرئيس الأرجنتيني الذي اكتشف فجأة، ذات يوم، أن أحد أجداده من جهة الأم كان يهودياً، وربما كان حاخاماً.

يقرأ ميلي التوراة، يومياً كما تفيد تقارير إعلامية، وسبق أن أعلن أنه يفكر بالتحوّل إلى اليهودية، ولا يُعرف لماذا لم يقم بذلك بعد، خصوصاً أنه أكثر يهودية من نتنياهو الذي يعتقد كثيرون أن زوجته نفسها، سارة، لا تحبّه قدر ما تستغلّه، ما لا ينطبق على ميلي الذي يحبّ نتنياهو وإسرائيل، ولو كان شاعراً لنظم فيهما القصائد.

يعتبر ميلي نفسه "أكثر رئيس صهيوني في العالم"، ورغم كاثوليكيّته، شنّ هجوماً بذيئاً على البابا الراحل فرنسيس، الأرجنتيني بالمناسبة، ووصفه بـ"اليساري القذر"، وهو ما لم يقله إيتمار بن غفير ويوآف غالانت في وصف البابا الراحل الذي دخل في صراع معلن مع إسرائيل، على خلفية عدوانها الوحشي وغير المسبوق على قطاع غزّة. كذلك وصف ميلي نظيره الكولومبي غوستافو بيترو بأنه "إرهابي قاتل"، والبرازيلي لولا دا سيلفا بأنه "فاسد"، وكلاهما، مثل البابا فرنسيس وعشرات الرؤساء والقادة، لم يمحضا نتنياهو شيكَ محبّة مفتوحاً مثلما فعل الرئيس الأرجنتيني الذي صنّفت حكومته خلال العدوان على قطاع غزّة حركة حماس إرهابية، ورفضت التصويت على مشروع القرار الفرنسي ــ السعودي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة.

في المقابل، زار ميلي إسرائيل ثلاث مرات منذ توليه الرئاسة عام 2023، أولاها في فبراير/ شباط 2024، حيث أعلن "وقوفه" اللامشروط مع إسرائيل ضد الفلسطينيين، ونيّته نقل سفارة بلاده إلى القدس، وآخرها في إبريل/ نيسان 2026، ليصبح أكثر رئيس من أميركا اللاتينية يزور إسرائيل منذ قيامها على جثة الشعب الفلسطيني. ومنحته إسرائيل ما لم تمنحه لترامب نفسه أو لأي رئيس أجنبي آخر، جائزة "جينيسيس برايز" عام 2025 التي يُطلَق عليها "نوبل اليهودية"، وقيمتها مليون دولار، مشيدة بموقفه المؤيد لإسرائيل على خلاف نظرائه في أميركا اللاتينية.

ماذا يريد أكثر؟ مبادرةً من نوع خاص يقوم بها نتنياهو، وهو ما حدث بإعلان الأخير دعمه الفريق الأرجنتيني قبيل مباراته النهائية مع إسبانيا، وفعل هذا لا لأنه يحبّ كرة القدم، بل ميلي، ما يعني أن الحبّ بين الرجلين متبادل ومعلن على رؤوس الأشهاد. غير أن تأييد نتنياهو لم يمنع هزيمة الفريق الأرجنتيني، بل حوّلها إلى موضوعٍ للتندّر، ونقلها إلى حيز ثقافة الخرافات والساحرات الشريرات، فإذا تأييد نتنياهو يصبح شؤماً، وعدم حضور ميلي نفسه نهائي المونديال أكثر شؤماً من حضوره لو فعل.

ماذا يمكن أن يعني هذا؟ أنّ "من الحب ما قتل"، وأنّ على ميلي أن يعرف إلى أين يوجّه مشاعره الجيّاشة، فربما كان ترامب أحقّ بها، وخصوصاً أن الرئيس الأرجنتيني لم يترك شيئاً فعله الأخير إلا واحتذى به، من سياسات تقييد الهجرة ومنح الجنسية، إلى الرقص والغناء وكراهية رأس الكنيسة الكاثوليكية، حتى لو كان أميركياً. لكن ميلي لن يفعل، فثمة فرقٌ بين الخيارات السياسية والتعلّق العاطفي، والأخير أكثر قوة مما يمكن للمرء أن يتخيل حين يختلط الانحياز السياسي مع معتقدات دينية متصلّبة، ماضوية وغير عقلانية، ما يدفع بعضهم إلى الظن أن ثمّة "رعاية" إلهية واصطفاءً سماوياً لمن يقف أمام حائط المبكي وينتحب، لينال "بركات" أنبياء بني إسرائيل لمن يبذل العهود والوعود بالإخلاص لخرافهم "الطيبة" و"المسالمة" على هذه الأرض.