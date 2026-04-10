الخليج في مفاوضات إسلام أباد

يُفترض أن تستضيف العاصمة الباكستانية، إسلام أباد، غداً السبت، مفاوضاتٍ بين الإدارة الأميركية وممثلي القيادة الإيرانية، ليس معروفاً بعد إيقاعُها العام، غير أن الهدف منها الوصول إلى اتفاقٍ يحول دون تجدّد الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد 20 يوماً تخوضُ فيها طهران وواشنطن هذه المفاوضات على أرضيةٍ غائمةٍ، مشوّشة، إذ لم ينشر أيٌّ من طرفي اتفاق وقف إطلاق النار نصَّاً له، ولا فعل هذا الوسيط الباكستاني الذي لولا مكالماتُه الهاتفيةُ المكثّفة مع واشنطن وطهران لما أمكن لترامب هبوطُه الحادّ من أعلى الشجرة، وكان الجحيم في ذُراها، إلى دعوته الإيرانيين إلى مباشرة إعادة العمران (!). فضلاً عن أن العُقد الكبرى كما هي قبل الحرب المجنونة، ما قد يعني أن مفاوضات إسلام أباد استئناف لمفاوضات جنيف التي طرح فيها الجانب الإيراني أقصى ما يمكنُه من تنازلاتٍ، وليس متوقّعاً أن يضيف إليها جوهرياً جديداً، كما أنه لن يُبدي استسلاماً لم يعلنه في غضون الاعتداءات العنيفة على منشآت مدنية وعسكرية، ومع قتل رموز قيادية بارزة في مؤسستيه العسكرية والسياسية. ومفهومٌ، في هذه الأجواء، أن اللغة العسكرية، التصعيدية، على حالها لدى الجانبين، إذ يقول نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الحرب ستعود إذا لم تلبِّ طهران المطلوب منها، ويقول الرئيس الإيراني، بزشكيان، إن أيديهم في بلاده على الزناد.

تعرّضت دول الخليج من الآلة العسكرية الإيرانية إلى اعتداءاتٍ واسعةٍ طوال الأيام الأربعين للحرب، ولها أن تعتزّ بتصدّيها لهذه الاعتداءات بكفاءةٍ عسكريةٍ وجهوزيةٍ مؤسّساتيةٍ عاليتين. وبسببٍ من هذا المُعطى، شديد الأهمية، وكذا حقائق الجغرافيا (وإكراهاتها بلغة إخواننا المغاربيين)، ولأكثر من باعث، دول الخليج الستّ، بقياداتها وشعوبها، معنيةٌ بكل دقائق (وتفاصيل) الاتفاق المبدئي الذي جرى الوصول إليه، وبأرضيات التفاوض المرتقب في العاصمة الباكستانية، وبما ستنتهي إليه هذه العملية. وجاء لافتاً، الليلة قبل الماضية، أن الخارجية الإماراتية تواصلت مع جميع الأطراف، لمعرفة توضيحاتٍ تفصيليةٍ لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، "مؤكّدةً أن أي تهدئة في المنطقة يجب أن تقوم على ضمانات أمنية واضحة وقابلة للتنفيذ". ولنا هنا أن نرجّح أن جميع عواصم دول الخليج تشدّد على هذا المتطلّب البديهي، ولها كل الحقّ في أن توضَع في الصورة الكاملة. ولمّا كان وزير الخارجية الباكستاني قد استضاف في عاصمة بلاده قبل أيام من الاتفاق (لنا أن نراه هشّاً) نُظراءه من مصر والسعودية وتركيا، وجرى التفاهم في اجتماعهم الرباعي على تنسيق المواقف، فالمتوقّع أن هذا التنسيق جارٍ مع المملكة وشقيقاتها الخليجيات.

لا تزيّد في أن يطرح صاحبُ هذه المقالة فكرة وجودٍ خليجيٍّ موحّد، أو مفوّضٍ من الدول الست، في إسلام أباد، في أثناء جولة التفاوض المرتقبة شديدة الحساسية، فلم يعُد له أي معنى الكلام الذي يُعطَى لوسائط الإعلام إن إيران طلبت شمول الاتفاق "كل مكان" (ومنها لبنان)، ليس لتحلّل إسرائيل، وبإسناد أميركي، من أي التزامٍ في هذا الخصوص، بل لأن القيادات المتحكّمة في صناعة القرار في طهران افترضَت دولَ الخليج ساحات مواجهةٍ مع الولايات المتحدة. وهذا لا يجوز أن يكون تفصيلاً ثانوياً في مفاوضاتٍ بين الطرفين المعلوميْن، وإنما يَفترض وجوب أن تكون دول الخليج موجودةً بنفسها على طاولة التفاوض، لتطرح رؤاها الخاصّة بشأن أمن الإقليم والمنطقة، بل لتضع أولوياتها الأمنية في مقدّمة موضوعات التداول، وليكون الكلام على أشدّ ما يتطلّبه الوضوح أن العيْن بالعيْن والسنّ بالسن، وأن لدول الخليج كامل الحقّ في أن تُجري تقديرَها الخاصّ لأي موقف، فإذا كانت في جولة الأربعين يوماً قد أخذت خيار الدفاع البديهيِّ عن النفس وصدّ الاعتداءات، فإن من الوارد إذا ما اشتعل الإقليم مجدّداً (وهذا ما يريدُه نتنياهو) أن تأخذ الدول، تبعاً لحساباتها، خيارات عسكريةً أخرى.

بديهيٌّ أن الموضوع الإيراني، برمّته، وبكل ملفّاته، لا يصحّ أن يبقى شأناً أميركياً إسرائيلياً، بل لا علاقة لواشنطن ودولة الاحتلال بطبيعة النظام السياسي في بلاد فارس، على غير ما هو الحال عليه لدى دول الخليج العربية الستّ، إيران شأن شعوب هذه الدول، والشاهد أن الحرس الثوريَّ هناك ينظُر إلى أرزاق هذه الشعوب وأمنها وأمانها موضوع استهدافٍ، وباستخفاف... ولهذا مفاوضاتُ إسلام أباد شأنٌ خليجيٌّ من قبلُ ومن بعد.