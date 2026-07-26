الحصّة الملعونة

تنتهي البطولات الرياضيّة كما تنتهي الولائم الكبرى، لا بامتلاء المعدة بل بذلك الفراغ الذي يعقب الشبع، وهو الفراغ نفسه الذي حاول جورج باتاي (1897- 1962) أن يبني عليه اقتصاداً كاملاً في كتابه "الحصّة الملعونة" (1949)، حين افترض أن كل كائن حيّ، بل كل مجتمع، ينتج فائضاً من الطاقة يفوق حاجته إلى البقاء، وأن هذا الفائض لا يمكن ادّخاره، بل لا بد له من منفذ: الحرب، أو الطقس الديني، أو الفن... إلخ. ولا نظنّه كان يغفل عن كرة القدم وهي تتضخّم إلى مونديال من 48 منتخباً، موزّعة على ثلاث دول لم تتفق يوماً على شيء غير الحدود التي تتقاسمها بريبة، فاجتمعت الولايات المتحدة والمكسيك وكندا على استضافة مأدبة عالميّة للسخاء الرياضيّ، بينما لا يزال سياج حديدي يفصل بين اثنتين منها.

ليس المونديال، في جوهره غير المعلن، احتفاء بالمهارة بقدر ما هو مسرحٌ ضخمٌ لحرق الفائض: فائض المال الذي بُنيت به ملاعب ستموت غداة الحفل الختامي موتاً بطيئاً تحت الغبار. فائض الانتباه الجمعيّ الذي لم يجد له مصرفاً آخر في عالم أنهكته الشاشات. فائض الجسد الرياضي نفسه الذي يُقدَّم كل أربع سنوات قرباناً على مذبح الكاميرات، تماماً كما وصف بارت المصارعة الحرّة بوصفها مسرحية أخلاقية لا رياضة... لم يكن غي ديبور مخطئاً حين قال إن المشهد ليس مجموعة من الصور، بل علاقة اجتماعية تتوسّطها الصور، لأن ما بثته الفضائيات 30 يوماً لم يكن كرة تتقاذفها أقدام، بل علاقة الجمهور بفائضه هو، معروضة أمامه على شاشات عملاقة، كي يظن أنه يتفرّج على الآخرين بينما هو يتفرّج على حرقه ذاته. يصدر هذا الكلام عن كاتبٍ يحبّ كرة القدم طبعاً، ولا يفوّت فرصة ليتابع مبارياتها الجميلة، ويرى أنّها ترقى، في أحيان كثيرة، إلى مرتبة الفنّ، إلّا أنّه لا يريد لحبّه أن يكون أعمى.

الطريف أن الحَكَم التقني المساعد (الفار)، الذي جاء بدعوى إنقاذنا من "حبّ الكرة الأعمى"، لم يفعل في النهاية سوى الكشف عن عجز العقل الحسابي عن ابتلاع الحصّة الملعونة، لأن ما يطلبه الحشد من الملعب ليس حقيقة بل مأساة. والمأساة، كما يعرف كل من قرأ جيرار، تحتاج إلى كبش فداء لا حاسوب. أما الفكرة التي يتجنّب "قباطنة التحليل" الاقتراب منها، فهي أن الانتقال إلى 48 منتخباً كان اعترافاً لا واعياً بمنطق باتاي نفسه: فحين يعجز الفائض عن أن يُستهلك بالعمق يُستهلك بالعرض. هكذا يأخذ كلّ شعب حصته الصغيرة من الحرق الجماعي، في نوع من "الديمقراطية الاحتراقيّة" التي تحقّقت أمامنا على الشاشات بـ80 لغة.

ولعل أدقّ تجسيد لمنطق باتاي يقع في سوق الانتقالات التي تعقب المونديال: فحين يدفع ناد أوروبي مائتي مليون يورو ثمناً للاعب واحد، فهو لا يمارس استثماراً بالمعنى الرشيد بقدر ما يمارس "البوتلاتش" الذي درسه باتاي عند هنود الساحل الشمالي الغربي، حيث يحرق الزعيم بيته وبطّانياته أمام منافسه، ليثبت أنه أغنى من أن يحسب، فيصبح الرقم القياسي في سوق الانتقالات مجرّد بطّانية أخرى تُحرق علناً لإذلال الخصم الاقتصادي، لا لتحسين خط الوسط. ثم يأتي الصباح التالي، صباح ما بعد النهائي: مدرّجات فارغة، قصاصات ورق تتطاير، ولاعب يحمل الكأس في طائرةٍ خاصة، بينما يبقى المشجع في مدينته يعاني ما يشبه انسحاب المدمن، ذلك الاكتئاب الجماعي الذي يتلو كل بذخٍ لا يعقبه تعويض، والذي لم يكتب عنه باتاي صراحة، لكنه تنبأ به حين قال إن التبذير الحقيقي لا قيمة له إلا حين يفقد صاحبه أي أمل في استرجاعه.

هنا، بعد أن أنفقنا شهراً في حرق انتباهنا الجماعي على مذبح مستطيل أخضر، يحقّ لنا أن نعيد صياغة السؤال الذي بدأنا به: هل كانت "الحصّة الملعونة" هي المونديال نفسه، أم أن الحصّة الملعونة الحقيقية تلك التي لا اقتصاد يحتملها ولا سياسة تستوعبها، هي هذا الفراغ الذي يعقبه الآن، حين يطفئ العالم شاشاته ويكتشف أنه أنفق فرحه كله دفعة واحدة، ولم يبق له، حتى الموسم الرياضي المقبل، سوى أن يتأمّل، كما يتأمّل النادم بعد الوليمة، كومة العظام الفارغة التي كانت يوماً كأس العالم؟